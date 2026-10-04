Плями на одязі після прання: ефективні способи видалення жиру, кави, вина та косметики

Жир, кава, червоне вино, косметика чи дезодорант навіть після прання можуть залишити на одязі плями . Проте більшість із них реально прибрати вдома, якщо правильно діяти і не зволікати.

Що важливо зробити перед виведенням плями

Чим швидше ви почнете обробляти забруднення, тим легше його буде видалити. Американський інститут очищення радить діяти якомога швидше та перед пранням використовувати засіб для попередньої обробки.

Також варто пам'ятати кілька правил:

перевірте етикетку - для делікатних тканин, вовни, шовку та речей із позначкою «лише хімчистка» домашня обробка може нашкодити;

- для делікатних тканин, вовни, шовку та речей із позначкою «лише хімчистка» домашня обробка може нашкодити; не втирайте пляму , а обережно промокніть забруднену ділянку серветкою;

, а обережно промокніть забруднену ділянку серветкою; перед використанням нового засобу випробуйте його на непомітній ділянці , особливо якщо одяг кольоровий чи з делікатної тканини;

, особливо якщо одяг кольоровий чи з делікатної тканини; якщо після прання пляма залишилася, не сушіть річ - спочатку повторіть попередню обробку, оскільки тепло може закріпити забруднення на тканині.

Як відіпрати жирні плями

Олія, масло, соуси та інші жирні продукти можуть залишити на тканині помітні сліди. Спочатку обережно приберіть надлишок жиру.

Експерт із догляду за одягом Захарі Позняк радить використати рідкий пральний засіб або невелику кількість засобу для миття посуду. Ці засоби містять поверхнево-активні речовини, які допомагають розщепити жир і змити його під час прання.

Розподіліть засіб по плямі та залиште на 15-30 хвилин. Після цього виперіть річ. Якщо забруднення не зникло, повторіть обробку перед наступним циклом прання.

Як вивести пляму від кави або чаю

Кавові плями потребують швидкої обробки, оскільки барвники з напою можуть закріпитися у волокнах тканини. Експерт із догляду за одягом Рік Ром радить для бавовни та льону спочатку промити забруднення водою, а потім використати рідкий пральний засіб або засіб для миття посуду як попередню обробку.

Для синтетичних тканин, зокрема поліестеру та спандексу, експерт рекомендує інший підхід - замочування. Річ можна залишити у воді з невеликою кількістю засобу для миття посуду приблизно на 15 хвилин, після чого випрати.

Для старої плями кави також можна застосувати цей спосіб із замочуванням. Якщо під рукою немає спеціального засобу, додатково можна використати харчову соду або білий оцет, після чого річ потрібно випрати.

Як відіпрати червоне вино

Для плям від червоного вина експерти радять спочатку прибрати надлишок рідини, а потім перейти до попередньої обробки. Фахівець із догляду за одягом Том Чеконі рекомендує для звичайних речей після промивання водою нанести на пляму засіб на основі ензимів.

Для стійкого забруднення експерт пропонує після попередньої обробки замочити річ у теплій воді з невеликою кількістю засобу для миття посуду та білого оцту. Для білих речей можна додати кисневий відбілювач, якщо його використання дозволене для конкретної тканини.

Після замочування одяг потрібно випрати, а потім перевірити, чи зникла пляма. Якщо слід залишився, процедуру необхідно повторити.

Як вивести тональний крем та іншу косметику

Тональний крем, консилер, помада та інша косметика можуть залишати на тканині жирні й пігментовані сліди. Для тонального крему спосіб обробки залежить від його формули: водні засоби часто відпираються під час звичайного прання, тоді як олійні потребують попередньої обробки.

Стилістка та візажистка з Вермонту радить для стійких олійних плям від тонального крему використовувати мило для очищення на олійній основі: його потрібно нанести безпосередньо на забруднення та залишити на 15 хвилин або довше, після чого випрати річ.

Для інших косметичних плям експерти також радять засоби для попередньої обробки. Наприклад, для стійкої косметики можна використати засіб для миття посуду, який допомагає впоратися з жирною основою, а потім випрати одяг.

Як позбутися плям від дезодоранту та поту

Білі сліди дезодоранту на темному одязі та жовті плями в зоні пахв на світлих речах мають різне походження, тому й потребують різної обробки.

Для плям від поту експертка Керолін Форте радить попередньо обробити тканину засобом з ензимами. Для кольорового одягу можна використовувати ензимний пральний засіб або засіб для виведення плям, а для білих речей - додатково відбілювач, якщо він підходить тканині.

Якщо ж на темному одязі залишилися свіжі білі сліди дезодоранту, спочатку приберіть поверхневий залишок, а потім обробіть ділянку рідким пральним засобом. Для застарілого нальоту може знадобитися замочування перед пранням.

Що робити, якщо пляма не зникла

Якщо після прання пляма все ще помітна, повторіть попередню обробку та виперіть річ ще раз. Не використовуйте сушарку, доки забруднення повністю не зникне, оскільки тепло може закріпити його на тканині.

Якщо пляма стара, велика або залишилася на дорогій чи делікатній речі після кількох спроб, краще звернутися до хімчистки.