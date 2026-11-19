Верхній одяг цієї зими може стати головною частиною образу , а не звичним захистом від холоду. Причому актуальними будуть як лаконічні моделі з чітким силуетом, так і фактурні речі з помітним об'ємом.

Styler з посиланням на допис українського дизайнера Андре Тана в Instagram розповість, які пальта та шуби варто додати до зимового гардероба і як їх правильно поєднувати.

Пальто в естетиці 90-х

Одним із головних напрямків дизайнер називає пальта в естетиці 1990-х. Для них характерні подовжений силует, чітка лінія плечей та мінімум декору.

Андре Тан радить обирати однобортні вовняні моделі в чорному, графітовому, шоколадному або карамельному відтінках.

Таке пальто легко поєднувати з класичними костюмами, джинсами та трикотажем. Воно пасуватиме як до ділових, так і до повсякденних образів.

Об'ємні шуби з екохутра в стилі 70-х

Ще один тренд, який виділив Андре Тан - об'ємні шуби з виразною фактурою. Цього разу натхненням стала естетика 1970-х.

У центрі уваги - моделі з довгим ворсом, широкими комірами та об'ємним силуетом. Дизайнер радить не перевантажувати такі образи деталями, а поєднувати шуби з лаконічними речами.

Прості штани, базовий трикотаж і стримані аксесуари допоможуть зробити фактурний верхній одяг головним акцентом комплекту.

Об'ємний фактурний трикотаж

Одним із помітних трендів холодного сезону залишається об'ємний трикотаж. Светри з рельєфною в'язкою, високими комірами та м'якими силуетами стають повноцінною основою стильного образу.

Андре Тан радить звернути увагу на моделі з вовни, кашеміру та якісних сумішевих матеріалів. Поєднувати їх можна зі шкіряними спідницями, класичними брюками або джинсами. Особливо актуальними будуть трикотажні комплекти в єдиній кольоровій гамі.

Високі чоботи до коліна та вище

Високі чоботи знову серед ключових моделей сезону. У пріоритеті лаконічні силуети з гладкої шкіри та замші, витягнута халява й мінімалістичний дизайн.

Фахівець радить звернути увагу на жокейські моделі з пласкою підошвою, які поєднують практичність і класику.

Носити таке взуття можна зі спідницями міді, трикотажними сукнями або вузькими брюками, заправленими всередину. Найбільш універсальними залишаються чорні, шоколадні та коричневі відтінки.

Куртки з хутряним коміром

Ще один виразний тренд холодного сезону - куртки з об'ємними хутряними комірами. Поєднання шкіри, замші та овчини додає верхньому одягу фактурності й робить його головним акцентом образу.

Тан радить звертати увагу на виразні деталі та цікаві фактури. Особливо актуальними будуть моделі з масивними комірами, контрастним хутряним оздобленням і вільним кроєм.

Поєднувати такі куртки можна з джинсами, прямими брюками або лаконічними спідницями. Головне - не перевантажуйте образ зайвими деталями.

Капор або об'ємний шарф

Одним із помітних акцентів зимового гардероба є об'ємні шарфи та капори. Вони не лише захищають від холоду, а й додають образу фактурності та виразності.

Андре Тан радить звернути увагу на великі моделі, які можна носити навколо шиї, накидати на плечі або використовувати як головний убір. Особливо вдало такі аксесуари поєднуються з пальтами простого крою.

Актуальні відтінки - бордовий, молочний, сірий і шоколадний.