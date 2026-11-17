Український дизайнер Андре Тан поділився практичними порадами щодо вибору базового гардероба та назвав п'ять речей, які допоможуть створити елегантні образи без зайвих витрат.

Styler із посиланням на відео модельєра в Instagram розповідає, на що звертати увагу під час купівлі одягу та які деталі роблять речі візуально дорожчими.

Які речі з мас-маркету мають дорогий вигляд

За словами дизайнера, необов'язково купувати одяг від відомих брендів, щоб створити вишуканий гардероб. Набагато важливіше звертати увагу на деталі: посадку, фактуру матеріалу, силует і відсутність зайвого декору.

Андре Тан виділив п'ять речей, які варто шукати в магазинах мас-маркету.

Класичний жакет

Першою інвестицією в елегантний гардероб дизайнер називає класичний піджак. Він радить вибирати моделі із щільної тканини, а також із чіткою лінією плечей та мінімальною кількістю декоративних елементів.

Саме ці деталі роблять річ візуально дорожчою незалежно від її вартості. Такий жакет легко поєднувати як із класичними штанами, так і з джинсами, створюючи різні образи.

Широкі костюмні штани

Ще одна річ, яка додає образу елегантності, - широкі костюмні штани. За словами Андре Тана, особливу увагу потрібно приділяти високій посадці, правильній довжині та якості матеріалу.

Вдало підібрана модель візуально подовжує ноги та робить силует стрункішим. Дизайнер радить віддавати перевагу лаконічним фасонам, які не втрачають актуальності залежно від модних тенденцій.

Бавовняна сорочка

Біла сорочка - універсальна основа гардероба, яка може мати дорогий вигляд навіть із доступного магазину. Проте важливо правильно вибрати тканину.

Андре Тан рекомендує звертати увагу на щільну бавовну. Матеріал не повинен просвічуватися, адже це може зіпсувати загальне враження від образу.

Таку сорочку можна носити з костюмними штанами, джинсами або спідницею. Вона доречна як для офісного стилю, так і для повсякденних виходів.

Темні джинси

Четверта позиція у списку дизайнера - темні джинси простого крою. Найкраще вибирати прямі моделі без дірок, потертостей та надмірного декору.

Лаконічний денім легше поєднувати з іншими речами та створювати охайні образи. Такі джинси добре виглядають із жакетом, сорочкою, базовим светром або класичним взуттям.

Мінімалістична сумка

Завершує список мінімалістична сумка. Дизайнер радить обирати аксесуари чіткої форми з акуратною фурнітурою та без великих логотипів.

На його думку, саме стриманий дизайн часто виглядає дорожче за речі з помітними брендовими написами. Тому під час вибору сумки варто звертати увагу на її форму, матеріал, якість швів і фурнітуру, а не на назву виробника.

Як створити дорогий образ без великих витрат

Андре Тан наголошує, що стиль не визначається сумою, яку людина витрачає на одяг. Навіть речі з мас-маркету можуть виглядати вишукано, якщо правильно підібрані за фасоном, кольором і матеріалом.

Головне - не гнатися за великими логотипами та гучними брендами, а формувати гардероб із якісних на вигляд базових речей, які легко комбінуються між собою.

За словами дизайнера, справжній стиль полягає не в кількості витрачених грошей, а в умінні розпоряджатися бюджетом з розумом.