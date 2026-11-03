Яке взуття носити взимку, щоб не замерзнути: поради Андре Тана

Український дизайнер Андре Тан назвав п'ять моделей взуття, які варто додати до зимового гардероба, та розповів, із чим їх поєднувати, щоб мати стильний вигляд у холодну пору року.

Styler із посиланням на відео в його Instagram розповідає про це детальніше.

Жокейські чоботи

Першими у списку трендів Андре Тана стали жокейські чоботи. Це високі, елегантні моделі з лаконічним дизайном і невисокими або помірними підборами, які вже не перший сезон повертаються до модних колекцій.

За словами дизайнера, таке взуття - справжня класика, яка завжди актуальна. Жокейські чоботи легко інтегрувати в повсякденний гардероб, адже вони мають стильний вигляд і водночас залишаються досить універсальними.

Андре Тан радить носити їх зі спідницями міді, вузькими джинсами та об'ємними светрами. Таке поєднання допоможе створити стриманий, але водночас актуальний образ.

Slouchy boots

Ще один помітний тренд зими - чоботи зі спущеною, м'якою халявою та характерними складками. Йдеться про так звані slouchy boots, які можуть бути виготовлені з м'якої шкіри або замші.

Особливість таких моделей - вільна халява, яка природно збирається у складки та створює ефект легкої недбалості.

Дизайнер зазначає, що саме така фактура додає образу невимушеності та тієї самої французької елегантності, коли навіть бездоганно підібраний аутфіт має вигляд неначе зібраний без особливих зусиль.

Slouchy boots стануть вдалим вибором для тих, хто хоче відійти від надто строгих силуетів і додати зимовому гардеробу трохи розслабленості.

Байкерські чоботи з пряжками

Третю позицію в модному рейтингу посідають байкерські чоботи з пряжками. Масивні моделі з ремінцями, металевими деталями та виразним дизайном залишаються серед актуальних тенденцій.

Як приклад Андре Тан згадав естетику останньої колекції Miu Miu, де подібне взуття гармонійно поєднується з жіночними елементами гардероба.

Дизайнер рекомендує носити байкерські чоботи з романтичними сукнями та красивими жіночними спідницями. Саме контраст грубого взуття та ніжного одягу створює особливий стилістичний ефект.

"Зовні ти ніжна-ніжна така принцеса, але всі розуміють, що краще тебе не нервувати", - жартує дизайнер.

Таке взуття підійде тим, хто любить експериментувати зі стилем, не боїться масивних силуетів і прагне додати навіть романтичному образу трохи зухвалості.

Ботфорти

Четвертий тренд, який Андре Тан радить не оминати увагою, - ботфорти. Високі чоботи, що закривають коліна, знову повертаються до списку найактуальнішого зимового взуття.

Особливо модними дизайнер називає замшеві та шкіряні моделі. Вони можуть стати головним акцентом образу та допомогти створити ефектний силует.

Поєднувати ботфорти Андре Тан радить із мініспідницями, об'ємними светрами та довгими пальтами. Таке багатошарове поєднання має особливо стильний вигляд у холодну пору року.

Водночас дизайнер наголошує на важливому нюансі: під час створення образів із ботфортами варто дотримуватися балансу та не переходити межу між елегантністю і надмірною відвертістю.

Головне правило - менше вульгарності, більше витонченості.

Пухнасте взуття

Замикає п'ятірку трендів пухнасте взуття та варіанти з хутряними деталями. Це чоботи та черевики зі штучним хутром, овчиною й об'ємною фактурою, які створюють особливий зимовий настрій.

За словами Андре Тана, таке взуття може стати справжнім хітом сезону, адже поєднує виразний зовнішній вигляд і затишну естетику.

Однак із пухнастими моделями варто бути обережними: важливо правильно витримувати пропорції та не перевантажувати образ зайвими об'ємними деталями.

Дизайнер навіть пожартував, що іноді між модною дівчиною та сніговою людиною Єті лише одна зайва хутряна деталь.

Як залишатися стильною взимку: головна порада Андре Тана

Підсумовуючи свою добірку, дизайнер нагадав, що взимку зовсім не обов'язково обирати між красою та комфортом. Сучасне взуття дає змогу поєднувати актуальний дизайн із практичністю та теплом.

Водночас Андре Тан закликав не впадати в іншу крайність і не жертвувати здоровим глуздом заради модних тенденцій.