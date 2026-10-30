Довгий пуховик і величезний шарф: Андре Тан назвав головні речі для зимового гардероба

Зимовий гардероб може бути водночас теплим, комфортним і стильним. Для цього не обов'язково купувати десятки нових речей: достатньо зробити ставку на кілька вдалих позицій, які легко поєднуються між собою.

Styler з посиланням на поради українського дизайнера Андре Тана, опубліковані в дописі на сторінці в Instagram , поділився п'ятьма речами, які фахівець радить обрати на холодний сезон.

Довгий об'ємний пуховик

Короткі пуховики до талії можуть мати ефектний вигляд, але в сильні морози практичність виходить на перший план. Андре Тан радить звернути увагу на довгі об'ємні моделі з якісним утеплювачем.

Такий пуховик не лише краще захищає від холоду, а й допомагає створити актуальний зимовий силует. Його можна поєднувати з широкими джинсами, утепленими штанами, чоботами на масивній підошві або високими черевиками.

Об'ємна дублянка

Ще одна річ, на яку дизайнер радить звернути увагу - дублянка. Особливо актуальними він вважає об'ємні моделі з овчиною.

Це може бути класична дублянка-авіатор або варіант із великим виразним коміром. Такі моделі мають ефектний вигляд, додають образу фактурності та добре поєднуються як із джинсами, так і зі спідницями чи сукнями.

Дублянка з масивним коміром може стати головним акцентом зимового образу, тому решту речей краще обирати стриманими.

Кашеміровий светр

Кашеміровий светр - це не просто базова річ, а інвестиція в комфорт на холодний сезон. Натуральний якісний кашемір м'який, легкий і добре зберігає тепло.

Андре Тан радить обирати об'ємні моделі з високою горловиною. Серед вдалих кольорів - молочний, шоколадний і сірий. Такі відтінки легко комбінувати з іншими елементами гардероба.

Водночас дизайнер радить не купувати дешеву синтетику під виглядом кашеміру. Якщо хочеться саме властивостей натурального матеріалу, варто уважно читати склад виробу.

Величезний шарф

Цієї зими розмір шарфа має значення. За порадою дизайнера, краще обирати великі, об'ємні моделі, які можна по-різному стилізувати.

Носіть такий аксесуар поверх пальта, кілька разів обмотуйте навколо шиї або накидайте на плечі. Він не лише захищатиме від вітру й холоду, а й додаватиме образу затишного вигляду.

Особливо ефектно великі шарфи виглядають у поєднанні з класичним пальтом, довгим пуховиком або дублянкою.

Термобілизна

Остання рекомендація Андре Тана - річ, яку зазвичай не видно оточенню, але саме вона може зробити зимові образи значно комфортнішими.

Тонка термобілизна під сукнею, брюками чи светром допомагає зберігати тепло, не додаючи зайвого об'єму. Завдяки цьому навіть у морозну погоду можна носити улюблений одяг і не відмовлятися від елегантних образів.

Головне - правильно підібрати термобілизну за призначенням, складом і щільністю. Для повсякденного міського гардероба підійдуть тонкі моделі, які непомітні під основним одягом.

Отже, головна ідея зимового гардероба за Андре Таном - не обирати між теплом і стилем. Довгий пуховик, затишна дублянка, м'який светр, великий шарф і непомітна термобілизна допоможуть почуватися комфортно навіть у холодну погоду.