Як вибрати термобілизну, щоб не тиснула й не натирала: поради від стилістки Шевченко

Під час вибору термобілизни легко зосередитися на товщині тканини та її здатності зберігати тепло. Однак не менш важливо, чи зручно в ній рухатися, ходити протягом дня та користуватися вбиральнею поза домом.

Styler з посиланням на поради стилістки Олени Шевченко, опубліковані на сторінці в Instagram , звертає увагу на п'ять деталей, які допоможуть уникнути поширених незручностей.

Чому краще обирати роздільний комплект

На перший погляд, термобілизна у вигляді боді здається практичним рішенням: верх і низ з'єднані, тому одяг не оголює поперек під час руху. Проте в повсякденному використанні така конструкція може створювати незручності.

Стилістка радить обирати роздільний комплект із кофти та легінсів. Це особливо важливо, якщо ви плануєте проводити багато часу поза домом. Наприклад, у торговому центрі чи в дорозі боді доведеться знімати або розстібати, щоб скористатися вбиральнею, тоді як із двома окремими виробами все значно простіше.

Широка гумка замість вузького пояса

Ще одна деталь, яку варто перевірити під час примірки - пояс на легінсах. Якщо гумка надто вузька й туга, вона може врізатися в живіт, особливо коли ви сидите або нахиляєтеся.

До того ж вузька гумка іноді скручується в джгут, через що білизна починає тиснути й потребує постійного поправляння.

Краще віддавати перевагу широкій і м'якій гумці, яка рівномірно прилягає до тіла. Вона має надійно утримувати легінси на місці, але не створювати відчуття стискання.

Висока посадка допоможе уникнути постійного поправляння

Термобілизна часто стає нижнім шаром одягу під джинсами, утепленими штанами або зимовим комбінезоном. Якщо легінси мають недостатньо високу посадку, вони можуть сповзати під час ходьби, нахилів і присідань.

У результаті доводиться постійно підтягувати пояс, а поперек може залишатися недостатньо прикритим.

Тому стилістка радить обирати легінси з високою посадкою. Під час примірки варто пройтися, присісти та нахилитися, щоб перевірити, чи залишається пояс на місці й чи не створює дискомфорту в животі.

Пласкі шви не натиратимуть протягом дня

Навіть м'яка тканина не гарантує комфорту, якщо конструкція виробу невдала. Об'ємні шви можуть відчуватися під верхнім одягом і натирати шкіру в місцях, де тканина постійно контактує з тілом.

Особливо це помітно в зоні стегон, якщо термобілизну носять багато годин поспіль або поєднують із тісними штанами.

Під час вибору варто оглянути внутрішню сторону виробу й перевірити, чи не виступають шви над поверхнею тканини. Пласкі шви зазвичай комфортніші для тривалого носіння, оскільки менше виступають і знижують ризик натирання.

Навіщо потрібна ластовиця між ногами

Ластовиця - це додаткова вставка в нижній частині білизни, у зоні між ногами. Вона може мати ромбоподібну форму й допомагає зробити конструкцію виробу зручнішою.

За словами стилістки, на цю деталь теж варто звертати увагу під час купівлі термолегінсів. Правильно сконструйована ластовиця сприяє комфортнішій посадці виробу в паховій зоні та допомагає уникнути ситуації, коли тканина збирається між ногами або легінси сповзають під час руху.

Цей елемент можна зустріти й у звичайних колготках. Тому перед купівлею варто перевірити, чи є така вставка та чи не створює вона зайвого натягу під час примірки.

Що перевірити перед купівлею

Щоб термобілизна була зручною для щоденного носіння, зверніть увагу на п'ять основних моментів:

Комплект: окремі кофта та легінси замість боді.

окремі кофта та легінси замість боді. Пояс: широка м'яка гумка, яка не врізається в живіт.

широка м'яка гумка, яка не врізається в живіт. Посадка: висока талія, що допомагає легінсам залишатися на місці.

висока талія, що допомагає легінсам залишатися на місці. Шви: пласкі, без грубих виступів, які можуть натирати.

пласкі, без грубих виступів, які можуть натирати. Ластовиця: вставка між ногами для комфортнішої посадки.

На що звернути увагу при виборі термобілизни (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Важливо також перевірити розмір: термобілизна має прилягати до тіла, але не перетискати його й не обмежувати рухів. А теплоізоляція та відведення вологи залежать насамперед від матеріалу й особливостей конкретного виробу.