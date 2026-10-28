Бобул, Ткаченко та Цибульська: українські зірки показали результати схуднення та поділилися досвідом

Українські знаменитості дедалі частіше відкрито розповідають про зміни у вазі та показують, який вигляд мали раніше. Іво Бобул, Настя Ткаченко, Оля Цибульська та інші зірки поділилися результатами схуднення, проте шлях кожного з них виявився різним.

Хто з українських знаменитостей помітно схуд, скільки кілограмів вдалося скинути та що вони розповіли про свій досвід, розповідає Styler.

Іво Бобул - понад 15 кілограмів

Народний артист України Іво Бобул тривалий час не коментував зміни у своїй зовнішності, хоча прихильники помічали, що співак став значно стрункішим.

Згодом музикант підтвердив, що схуд більш ніж на 15 кілограмів. За його словами, рішення було свідомим, адже зайва вага почала створювати дискомфорт у повсякденному житті та під час виступів.

"Це особисте бажання, бо було важко для сцени та життя", - пояснив Бобул.

Перед початком схуднення співак порадився з лікарями та близькими. Він наголосив, що зміни відбувалися під медичним наглядом, проте подробиць свого раціону та конкретної методики не розкрив.

Іво Бобул до та після схуднення (фото: з відкритих джерел)

Настя Ткаченко - мінус 37 кілограмів

Українська гумористка Настя Ткаченко відверто розповіла про складний шлях до зниження ваги. У березні 2026 року артистка перенесла баріатричну операцію зі зменшення шлунка.

В інтерв'ю проєкту Okay Eva вона зізналася, що свого часу важила понад 130 кілограмів. Перед втручанням їй довелося пройти підготовку, а після операції - тривалу реабілітацію.

У вересні Ткаченко повідомила, що її вага становить 93,5 кілограма. На той момент вона вже схудла на 37 кілограмів.

Артистка не приховувала, що відновлення було непростим. Через різкі зміни в організмі вона відчувала слабкість, а через кілька місяців зіткнулася з випадінням волосся.

Після операції гумористка суттєво змінила харчування, почала приділяти більше уваги білковим продуктам та додала фізичну активність.

Настя Ткаченко до схуднення та після (фото: з відкритих джерел)

Оля Цибульська - мінус 12 кілограмів

Співачка Оля Цибульська також помітно змінилася та розповіла, що її вага зменшилася із 71 до 59 кілограмів.

За словами артистки, поштовхом до змін стали гастролі у США. Через різницю часових поясів у неї порушився звичний режим сну та харчування.

Тоді Цибульська почала замінювати вечері протеїновими коктейлями. Після повернення додому вона продовжила дотримуватися нового режиму, а згодом додала регулярні фізичні навантаження.

Артистка не приховувала, що задоволена результатом, проте хоче й надалі працювати над фізичною формою.

Оля Цибульська до та після схуднення (фото: з відкритих джерел)

Міла Нітіч - мінус 12 кілограмів і проблеми після препаратів

Співачка Міла Нітіч нещодавно відверто розповіла про досвід використання препаратів для зниження ваги. В інтерв'ю Слава+ артистка зізналася, що схудла на 12 кілограмів за допомогою "Оземпіку" та "Мунджаро".

За словами співачки, причиною застосування препаратів стали не лише бажання змінити фігуру, а й виявлені інсулінорезистентність та переддіабет.

Міла пояснила, що препарати по-різному впливали на її апетит. Проте після завершення лікування, за її словами, виникли проблеми зі здоров'ям, найбільше - із травною системою.

Співачка розповіла, що після припинення застосування препаратів вага почала повертатися. Крім того, вона зіткнулася з болем і погіршенням самопочуття.

Міла Нітіч до та після схуднення (фото: з відкритих джерел)

Володимир Жогло - мінус 65 кілограмів

Одне з найпомітніших перевтілень серед українських гумористів продемонстрував Володимир Жогло.

Раніше артист важив 164 кілограми. За його словами, зайва вага негативно впливала на здоров'я, а численні спроби схуднути за допомогою дієт не давали тривалого результату.

Наприкінці 2024 року комік переніс операцію зі зменшення шлунка. Згодом йому вдалося позбутися 65 кілограмів. Відновлення після втручання тривало близько двох місяців.

Тепер Жогло їсть значно меншими порціями, намагається обмежувати жирні та борошняні продукти, проте не встановлює для себе абсолютних заборон на улюблену їжу.

Володимир Жогло до та після операції (фото: з відкритих джерел)

Анатолій Анатоліч - понад 20 кілограмів

Телеведучий Анатолій Анатоліч також продемонстрував помітні зміни у фігурі. За останній рік шоумен схуд більш ніж на 20 кілограмів.

У липні він опублікував в Instagram колаж зі світлинами до та після схуднення. При цьому ведучий із гумором звернув увагу не стільки на свою вагу, скільки на зміну зачіски.

"Відкрив лоба - і вже інша людина", - пожартував Анатоліч.

Раніше в мережі припускали, що телеведучий міг використовувати препарати для схуднення. Проте його дружина Юла пояснювала, що зміни пов'язані з регулярними заняттями спортом, дисципліною та переглядом харчових звичок.

Анатоліч захоплюється бігом, бере участь у марафонах та продовжує підтримувати активний спосіб життя.