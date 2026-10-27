Учасниця "Холостяка" Єлизавета Колношенко показала, як виглядала до схуднення на майже 30 кг

Учасниця 15-го сезону шоу "Холостяк" Єлизавета Колношенко, яка схудла майже на 30 кілограмів, показала, як змінилася її зовнішність за останні роки. Дівчина опублікувала архівні кадри та розповіла, які звички допомагають їй працювати над собою.

Як змінилася Єлизавета Колношенко та які звички допомагають їй працювати над собою, розповідає Styler.

Як виглядала Єлизавета Колношенко до схуднення

24-річна учасниця романтичного реаліті "Холостяк" Єлизавета Колношенко, яка схудла майже на 30 кілограмів, поділилася з підписниками особистою історією змін. Дівчина вирішила показати, який шлях пройшла за останні кілька років.

У своєму Instagram вона опублікувала відео, в якому зібрала кадри різних періодів життя. Ролик починається з архівних записів 2023 року, коли Єлизавета ще мала іншу фігуру.

Далі учасниця шоу показала фрагменти тренувань у 2024 році та свій теперішній вигляд. На останніх кадрах Колношенко позує перед дзеркалом у довгій сукні, демонструючи результат схуднення.

Які звички допомогли Єлизаветі змінитися

Разом із відео Колношенко поділилася роздумами про зміни, які відбулися в її житті. Дівчина зізналася, що, переглядаючи старі кадри, усвідомлює, наскільки багато всього пережила за цей час.

"Передивляюсь ці кадри й думаю: як же багато всього було між "тоді" і "зараз", - написала вона.

Єлизавета розповіла, що зібрала десять звичок, до яких намагається регулярно повертатися. При цьому учасниця реаліті не приховує, що не завжди дотримується всіх власних правил.

Однією з найважливіших звичок вона назвала щоденну фізичну активність. На думку дівчини, варто обирати заняття, які справді подобаються, щоб рух приносив задоволення.

Також Колношенко приділяє увагу режиму сну. Вона намагається засинати та прокидатися приблизно в один час, а перед відпочинком відкладати телефон.

Окремо Єлизавета висловилася про харчування. Дівчина виступає за регулярні повноцінні прийоми їжі без голодування та жорстких дієт. За її словами, важливо формувати звички, яких можна дотримуватися протягом тривалого часу.

Що ще змінила учасниця "Холостяка" у своєму житті

Єлизавета наголосила, що робота над собою не обмежується зовнішністю. Серед корисних для себе звичок вона назвала вміння визначати конкретні цілі та поступово рухатися до їх досягнення.

Дівчина радить записувати бажані зміни, розділяти великі завдання на невеликі кроки та починати діяти, не відкладаючи плани на потім.

Ще один важливий пункт для Колношенко - обмеження часу в соціальних мережах. Вона намагається менше гортати стрічку та приділяти більше уваги справам, які постійно відкладала.

Також учасниця шоу нагадала про важливість саморозвитку. Вона радить знаходити час для читання, нових навичок і захоплень, навіть якщо раніше на них не вистачало можливостей.

Окрему увагу Єлизавета приділила особистим межам. За її словами, важливо навчитися говорити "ні" без довгих виправдань і не погоджуватися на те, що суперечить власним бажанням.

Таким чином, своєю публікацією Колношенко вирішила показати не лише зміни у фігурі, а й те, як переглянула повсякденні звички та ставлення до себе.

Що відомо про Єлизавету Колношенко

Єлизаветі Колношенко 24 роки. Вона родом із Херсона, але нині проживає у Києві.

Дівчина є співзасновницею діджитал-агенції, яка займається просуванням брендів у соціальних мережах. Окрім підприємництва, Єлизавета захоплюється тенісом, танцями, грою на фортепіано та малюванням. Серед її мрій - створення власного ювелірного бренду.

У 2026 році Колношенко стала учасницею 15-го сезону романтичного шоу "Холостяк", головним героєм якого є колишній професійний баскетболіст В'ячеслав Кравцов.

Під час першого знайомства з головним героєм "Холостяка" В'ячеславом Кравцовим Ліза привернула його увагу грою на фортепіано. Як раніше писав Styler, саме її музичний виступ та розмова особливо вразили баскетболіста. У результаті він вручив дівчині Троянду першого враження, що стало для неї приємною несподіванкою.