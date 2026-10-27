Як прибрати заломи на шкіряному взутті: прості та безпечні способи

На шкіряному взутті з часом з'являються заломи, особливо в місцях, де стопа згинається під час ходьби. Через це улюблене взуття може втрачати охайний вигляд. Проте є способи зробити складки менш помітними, не пошкодивши матеріал.

Як зробити складки менш помітними та яких способів краще уникати, розповідає Styler.

Чому на шкіряному взутті з'являються заломи

Натуральна шкіра - гнучкий матеріал, який змінює форму під час руху. Коли людина ходить, верхня частина взуття постійно згинається, тому з часом на ній утворюються характерні складки.

Найчастіше заломи можна помітити в передній частині туфель, кросівок або черевиків, поблизу пальців.

На їхню вираженість впливають кілька чинників:

особливості натуральної шкіри та її покриття

розмір взуття та те, наскільки добре воно сидить на нозі

частота носіння однієї пари

пересихання матеріалу

неправильне зберігання

Важливо розуміти, що невеликі складки на натуральній шкірі - нормальне явище. Як пояснює організація Leather Naturally, натуральний матеріал із часом може набувати характерних заломів, але правильний догляд допомагає зберігати його еластичність.

Повністю прибрати глибокі складки не завжди можливо, проте поверхневі заломи іноді вдається зробити менш помітними.

Як розгладити заломи на шкіряному взутті вдома

Найбезпечніше починати не з нагрівання, а з очищення, зволоження шкіри спеціальним засобом і правильного відновлення форми взуття.

Очистіть шкіру від пилу та бруду

Перед нанесенням будь-яких засобів взуття потрібно очистити.

Для цього використовуйте м'яку суху щітку або чисту серветку. Якщо на поверхні залишилися забруднення, скористайтеся спеціальним очищувачем для відповідного типу шкіри.

Не потрібно сильно терти місця заломів. Через інтенсивне механічне тертя можна пошкодити покриття або залишити потертості.

Якщо взуття вологе, спочатку дайте йому висохнути природним способом.

Використайте спеціальний крем або бальзам

Після очищення на гладку натуральну шкіру можна нанести відповідний кондиціонер або бальзам для взуття.

Такі засоби допомагають підтримувати еластичність матеріалу та зменшують ризик пересихання. Проте вони не здатні повністю прибрати складки, які вже сформувалися.

Виробник взуття Clarks рекомендує використовувати бальзам для догляду за шкірою, наносити його чистою тканиною, а потім обережно полірувати поверхню.

Як правильно це зробити:

Переконайтеся, що взуття чисте та сухе. Перевірте, чи підходить засіб для конкретного виду шкіри. Нанесіть невелику кількість бальзаму на непомітну ділянку та перевірте реакцію матеріалу. Якщо колір і покриття не змінилися небажаним чином, розподіліть засіб тонким шаром відповідно до інструкції. Приділіть увагу ділянкам зі складками, не розтягуючи та не перегинаючи шкіру. Дайте засобу увібратися, після чого за потреби відполіруйте поверхню м'якою тканиною.

Не варто наносити надто багато крему. Надлишок засобу може залишити липкість, нерівномірний блиск або змінити відтінок шкіри.

Вставте формотримачі для взуття

Ще один спосіб зробити заломи менш вираженими та зменшити їх поглиблення - використовувати спеціальні формотримачі.

Це вставки, які підтримують форму взуття, коли його не носять. Особливо корисними вони можуть бути для класичних шкіряних туфель і черевиків.

За рекомендаціями Clarks, формотримачі допомагають зберігати форму взуття під час зберігання.

Як користуватися:

виберіть формотримачі відповідного розміру

обережно вставте їх у чисте взуття

переконайтеся, що вони підтримують передню частину, але не розтягують матеріал

залишайте їх усередині, коли взуття не використовується

Якщо спеціальних вставок немає, для тимчасової підтримки форми можна використати чистий м'який папір.

Однак не потрібно набивати взуття надто щільно. Надмірний тиск може деформувати шкіру або розтягнути верхню частину.

Чи можна прибрати заломи праскою або феном

У соцмережах можна знайти поради розгладжувати шкіряне взуття гарячою праскою через рушник або нагрівати складки феном. Але такі експерименти можуть пошкодити матеріал.

Надмірне нагрівання здатне пересушити натуральну шкіру, зробити її жорсткішою та спричинити появу тріщин. Крім того, висока температура може вплинути на клейові з'єднання та декоративне покриття взуття.

У рекомендаціях Clarks наголошується, що шкіряне взуття слід сушити за кімнатної температури, подалі від батарей, обігрівачів і фенів.

Тому використовувати праску, гарячу пару або фен для самостійного розгладжування заломів не варто.

Якщо складки дуже глибокі, краще звернутися до майстра з ремонту та реставрації шкіряного взуття. Він зможе оцінити стан матеріалу й визначити, чи можливе відновлення.

Чи підходять ці способи для замші та штучної шкіри

Не всі матеріали можна обробляти однаково.

Гладка натуральна шкіра. Для неї можуть підходити спеціальні креми, бальзами та формотримачі. Важливо враховувати тип покриття й рекомендації виробника.

Замша та нубук. Звичайні креми для гладкої шкіри можуть залишати плями та змінювати фактуру. Для цих матеріалів потрібні спеціальні щітки й засоби догляду.

Лакована шкіра. Її блискуче покриття потребує окремого догляду. Звичайні жирні бальзами та інтенсивне полірування можуть бути непридатними.

Штучна шкіра. Якщо на поверхні з'явилися глибокі складки, тріщини або почало відшаровуватися покриття, звичайний кондиціонер для натуральної шкіри не відновить пошкоджений матеріал.

Перед використанням будь-якого засобу перевірте склад взуття та інструкцію виробника.

Як запобігти появі глибоких заломів

Повністю уникнути складок на шкіряному взутті складно, адже матеріал постійно згинається під час ходьби. Проте правильні звички допоможуть довше зберігати його охайний вигляд.

Не носіть одну пару щодня. Якщо є можливість, чергуйте взуття, щоб воно встигало висохнути після носіння.

Використовуйте формотримачі. Вони допомагають підтримувати форму туфель і черевиків під час зберігання.

Не сушіть взуття біля батареї. Пряме нагрівання може пересушити шкіру та зробити її менш еластичною.

Регулярно очищайте матеріал. Пил і бруд не варто залишати на поверхні надовго, особливо в місцях згинання.

Підбирайте взуття за розміром. Якщо пара занадто вільна або погано фіксує стопу, верхня частина може згинатися нерівномірно.

Використовуйте відповідні засоби догляду. Креми та кондиціонери для конкретного виду шкіри допомагають підтримувати її стан.

Якщо заломи вже супроводжуються тріщинами, відшаруванням покриття або пошкодженням швів, домашній догляд не замінить професійного ремонту.

Головне - не намагатися будь-якою ціною зробити шкіру ідеально гладенькою. Невеликі складки є природною особливістю матеріалу, а правильний догляд допоможе взуттю довше залишатися охайним.