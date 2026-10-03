UA / RU
rbc.ua
Останні новини
12:56 Корисне
Чим обробити взуття перед дощами: правила догляду за шкірою та замшею восени
12:12 Люди
В РФ помер Анатолій Кашпіровськйий, який самотужки намагався лікувати рак
12:01 Гороскопи
Ці знаки Зодіаку люблять говорити про свої перемоги: Лев, Скорпіон і Діва
11:23 Смачно
Сосиски-привиди та павучки на Хелловін: дві прості закуски, які можна готувати з дітьми (відео)
10:35 Гороскопи
Вихідні під знаком ретроградної Венери: що радить гороскоп на 3-4 жовтня
09:59 Люди
Олександр Педан розповів про обранця 21-річної доньки: пара разом уже п'ять років
09:22 Смачно
Що приготувати на вихідних: вершкова курка з рисом і моцарелою в духовці
08:43 Тренди
Мішель Андраде про "Фабрику зірок", Потапа та свою кар’єру: "Я була суперзеленою"
08:08 Гороскопи
Коли стригтися у жовтні 2026: сприятливі та "грошові" дні за Місячним календарем
07:26 Тренди
Брітні Спірс замість Ріанни: кому спочатку пропонували "Umbrella" та інші світові хіти
Всі новини
Головна Корисне Чим обробити взуття перед дощами: правила догляду за шкірою та замшею восени
Корисне 03 жовтня 2026 · 12:56
Add as a preferred source on Google

Чим обробити взуття перед дощами: правила догляду за шкірою та замшею восени

Восени взуття частіше намокає й забруднюється, тому його варто підготувати до сезону заздалегідь
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Чим обробити взуття перед дощами: правила догляду за шкірою та замшею восени

Догляд за замшевим та шкіряним взуттям (фото: Styler)

Дощова погода може залишати на взутті плями та розводи, а постійний контакт із вологою здатен пошкоджувати навіть найякісніший матеріал. Особливо чутливими до таких умов є шкіра та замша. Щоб улюблена пара довше зберігала охайний вигляд, важливо правильно доглядати за нею протягом усього сезону.

Як підготувати шкіряне та замшеве взуття до осінньої негоди, розповідає Styler.

Як підготувати взуття до обробки

Захисні засоби слід наносити лише на чисте взуття. Французький бренд Bobbies радить почати з чистої пари: вставити колодки, щоб взуття тримало форму, зняти шнурки, змахнути пил і бруд. Гладку шкіру перед захистом за потреби варто підживити кремом або поліролем.
Також корисно виробити звичку протирати взуття після кожного носіння. Американський бренд Sperry зазначає, що суха тканина прибирає поверхневий бруд, доки він не в'ївся.

Чим обробити шкіряне взуття

Для гладкої шкіри підходять кондиціонер, крем і водовідштовхувальний спрей. За рекомендаціями Sperry, кондиціонер допомагає зберігати шкіру еластичною та запобігати її розтріскуванню в холодну пору року.
Захисний спрей найкраще нанести до перших дощів. Надалі захисний шар потрібно періодично оновлювати, особливо якщо взуття часто носять у вологу погоду.
Із воском будьте обережні. У матеріалі Men's Journal не радять наносити твердий віск на місця згину, бо там він може тріскатися.

Як захистити замшу

Замша має ворсисту структуру, тому для неї потрібні спеціальні засоби догляду та захисту від вологи.
Для замші обирайте водовідштовхувальний спрей, на якому прямо зазначено, що він підходить для цього матеріалу. У рекомендаціях Sperry застерігають від використання кондиціонера для гладкої шкіри: він може спричинити потемніння замші або пошкодити її.

  • Наносьте спрей відповідно до інструкції виробника: дотримуйтеся рекомендованої відстані, кількості шарів і часу висихання.
  • Обробляйте взуття надворі або в добре провітрюваному місці.
  • Перед виходом дайте засобу повністю висохнути.
  • Після висихання розчешіть ворс щіткою для замші.

Плями краще видаляти лише після висихання гумкою або щіткою для замші. Мокру пляму не втирайте.

Перед першим використанням будь-якого засобу перевірте його на непомітній ділянці взуття, щоб переконатися, що він не змінить колір та не зіпсує матеріал.
Водовідштовхувальна обробка не гарантує повної водонепроникності взуття. Тож не варто розраховувати, що після нанесення спрею пара витримає тривале перебування у воді.

Що робити, якщо взуття промокло

Не сушіть мокре взуття на батареї чи біля обігрівача. Експерти шведського магазину Care of Carl застерігають, що надто швидке висихання може призвести до розтріскування матеріалу. Залиште взуття висихати природним шляхом подалі від джерел тепла. Не натягуйте мокру замшу на колодки: це може розтягнути матеріал.
Замшу залиште висохнути повністю, а тоді розчешіть щіткою. Якщо замша втратила колір, після очищення та висихання можна використати призначений для неї спрей із відповідним пігментом.

Як часто обробляти взуття

Захисні засоби не діють вічно, тому обробку потрібно повторювати. Точного універсального інтервалу немає: частота залежить від матеріалу, засобу, погодних умов і того, як часто ви носите взуття.
Якщо пара часто потрапляє під дощ, захисний шар може потребувати оновлення частіше. Орієнтуйтеся на інструкцію виробника та стан взуття.

Вас також може зацікавити, що перевірити у квартирі до початку опалювального сезону.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП В РФ помер Анатолій Кашпіровськйий, який самотужки намагався лікувати рак Люди В РФ помер Анатолій Кашпіровськйий, який самотужки намагався лікувати рак
Вихідні під знаком ретроградної Венери: що радить гороскоп на 3-4 жовтня
Вихідні під знаком ретроградної Венери: що радить гороскоп на 3-4 жовтня Гороскопи
Що приготувати на вихідних: вершкова курка з рисом і моцарелою в духовці
Що приготувати на вихідних: вершкова курка з рисом і моцарелою в духовці Смачно
Більше цікавого
Мішель Андраде про "Фабрику зірок", Потапа та свою кар’єру: "Я була суперзеленою" Мішель Андраде про "Фабрику зірок", Потапа та свою кар’єру: "Я була суперзеленою" Юлія Шиканова · 03 жовтня 2026, 08:43
Коли стригтися у жовтні 2026: сприятливі та "грошові" дні за Місячним календарем Коли стригтися у жовтні 2026: сприятливі та "грошові" дні за Місячним календарем Катерина Собкова · 03 жовтня 2026, 08:08
Брітні Спірс замість Ріанни: кому спочатку пропонували "Umbrella" та інші світові хіти Брітні Спірс замість Ріанни: кому спочатку пропонували "Umbrella" та інші світові хіти Катерина Собкова · 03 жовтня 2026, 07:26
Ці знаки Зодіаку люблять говорити про свої перемоги: Лев, Скорпіон і Діва Ці знаки Зодіаку люблять говорити про свої перемоги: Лев, Скорпіон і Діва Катерина Собкова · 03 жовтня 2026, 12:01