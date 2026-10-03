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Гороскопи 03 жовтня 2026 · 08:08
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Коли стригтися у жовтні 2026: сприятливі та "грошові" дні за Місячним календарем

Зміна зачіски може стати не просто оновленням образу, а й символічним новим стартом
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Коли стригтися у жовтні 2026: сприятливі та "грошові" дні за Місячним календарем

Найбільш вдалі дні для стрижки у жовтні 2026 (фото: Styler)

Багато хто звіряє дату стрижки не лише зі своїм графіком, а й із Місячним календарем. Правильний день може вплинути на ріст і стан волосся, а деякі дати навіть вважають сприятливими для фінансової удачі.

Styler розповідає, коли у жовтні 2026 варто записатися до майстра, щоб привабити гроші та удачу.

Фази Місяця у жовтні 2026

  • 1-9 жовтня - спадний Місяць
  • 10 жовтня - Молодик
  • 11-25 жовтня - зростаючий Місяць
  • 26 жовтня - Повня
  • 27-31 жовтня - спадний Місяць.

Коли краще стригтися у жовтні 2026

11-25 жовтня - період зростаючого Місяця, який вважають сприятливим для оновлення зачіски. Якщо ви давно планували змінити довжину, освіжити кінчики або спробувати нову форму, саме цей відрізок місяця можна розглянути для візиту до майстра.

Після 26 жовтня, коли настане Повня, розпочнеться спадна фаза. Вона триватиме до кінця місяця. Цей час традиційно пов'язують зі збереженням уже обраної форми зачіски та спокійнішим доглядом за волоссям.

Чи можна стригтися у Молодик і Повню

10 жовтня, у день Молодика, та 26 жовтня, під час Повні, прихильники Місячних календарів радять бути обережними з експериментами. Ці дні традиційно вважаються енергетично нестабільними, тому кардинальну зміну образу нібито краще перенести.

Які дні називають "грошовими"

У Місячних календарях можна зустріти поняття "грошових" або "фінансово сприятливих" днів. Йдеться про астрологічне трактування, згідно з яким певні дні нібито особливо підходять для стрижки, якщо людина хоче залучити добробут або позитивні зміни у фінансовій сфері.

Свої рекомендації щодо так званих "грошових стрижок" регулярно публікує в соцмережах астропсихолог та астролог Марія Піон (Astro Muse Mari). За її рекомендаціями, найбільш вдалими днями для такої стрижки є 5, 19, 30 та 31 жовтня.

@astromuse.mari

Грошові стрижки на Жовтень 2026 5,19,30,31

SORRY - Michelle Andrade

Важливо розуміти, що це астрологічна традиція, а не науково доведений вплив стрижки на фінанси. Тому такі рекомендації варто сприймати як спосіб обрати дату для приємного ритуалу або зміни образу, а не як гарантію матеріального прибутку.

Що обрати: стрижку чи догляд

Не обов'язково чекати певної фази Місяця, якщо волосся потребує догляду вже зараз. Посічені кінчики, ламкість або необхідність оновити форму зачіски краще не ігнорувати через календар.

Для тих, хто хоче дотримуватися місячних рекомендацій, 11-25 жовтня стане основним періодом для планування стрижки. А дні спадного Місяця - 1-9 та 27-31 жовтня - можна обрати тим, хто надає перевагу більш повільному відростанню волосся.

Раніше ми розповідали про найбільш вдалі дні у жовтні 2026, щоб заквасити капусту.

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