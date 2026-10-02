UA / RU
rbc.ua
Останні новини
18:57 Смачно
Домашня "Кока-Кола" з апельсином та імбиром: рецепт газованого напою (відео)
18:21 Люди
"Так і тільки так!" Співачка SKYLERR і юрист Євген Пронін заручилися (відео)
18:08 Люди
Тіна Кароль розкрила подробиці життя 17-річного сина у Великій Британії
17:39 Корисне
Зміна кольору гриба на зрізі: чому синіють, чорніють або червоніють різні види і чи є вони отруйними
16:59 Люди
Олена Шоптенко розкрила деталі весілля з австрійцем: українські традиції та церемонія в замку
16:28 Смачно
Хрусткий корейський чікен-попкорн у мультипечі: простий рецепт з крохмалем
15:57 Люди
Олена Світлицька співатиме на "Голосі країни": перші кадри та реакція Тараса Цимбалюка
15:28 Люди
Олексій Гнатковський відповів, за яких умов погодився б грати російською: "Не червона лінія"
14:54 Смачно
Домашні заготовки в морозилку: практичні рецепти з куркою, фаршем і рибою (відео)
14:17 Люди
"В українців інша лайка": Лариса Ніцой пояснила різницю між українськими та російськими матюками
Всі новини
Головна Смачно Домашня "Кока-Кола" з апельсином та імбиром: рецепт газованого напою (відео)
Смачно 02 жовтня 2026 · 18:57
Add as a preferred source on Google

Домашня "Кока-Кола" з апельсином та імбиром: рецепт газованого напою (відео)

Цей домашній напій готується з цитрусової цедри, імбиру та спецій, а фінальний смак легко регулювати газованою водою
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Домашня "Кока-Кола" з апельсином та імбиром: рецепт газованого напою (відео)

Домашня Кока Кола (фото: Styler)

Якщо хочеться "Коли", а знайти улюблений напій у магазинах не вдалося або ж просто не хочеться нікуди йти - це не проблема. Його ароматну домашню версію можна зробити самостійно.

Як приготувати домашню "Кока-Колу", розповідає Styler з посиланням на рецепт блогерки Каріни Костенко з Instagram.

Домашня "Кока-Кола" з цитрусовим сиропом

Інгредієнти:

  • 1 великий апельсин - лише цедра
  • 1 лимон - лише цедра
  • 1 лайм - цедра, сік за бажанням
  • 200 г коричневого цукру
  • 3 ст. л. свіжого натертого імбиру
  • 300 г води
  • 1 паличка кориці
  • дрібка коріандру
  • дрібка мускатного горіха
  • дрібка солі
  • газована вода
  • лід.

Етапи приготування

Зніміть цедру з апельсина, лимона та лайма. Складіть її в невелику каструлю, додайте коричневий цукор, натертий імбир, воду, корицю, коріандр, мускатний горіх і сіль.

Доведіть суміш до слабкого кипіння. Зменште вогонь і варіть приблизно 15 хвилин, щоб сироп увібрав аромат спецій та цитрусової цедри.

Зніміть каструлю з вогню й залиште сироп охолоджуватися на 15 хвилин. Потім процідіть його через сито.

Наповніть склянку льодом, влийте 60-120 мл сиропу та долийте газованою водою до бажаної насиченості. За бажанням додайте трохи соку лайма й перемішайте.

Які помилки можуть зіпсувати смак напою

Під час знімання цедри намагайтеся не захоплювати білий шар шкірки під нею: він може надати сиропу небажаної гіркоти. Для рецепта потрібна лише тонка кольорова частина - саме вона дає цитрусовий аромат.

Мускатний горіх і коріандр додавайте потроху, як зазначено в рецепті. Надлишок цих спецій може перебити смак цитрусових та імбиру, тому збільшувати їхню кількість "для насиченості" не варто.

Перш ніж розводити сироп газованою водою, дайте йому повністю охолонути. Змішуйте напій безпосередньо перед подаванням і перемішуйте обережно - так він довше залишатиметься газованим.

Раніше ми розповідали, як зробити домашній плавлений сир всього за 7 хвилин.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП "Так і тільки так!" Співачка SKYLERR і юрист Євген Пронін заручилися (відео) Люди "Так і тільки так!" Співачка SKYLERR і юрист Євген Пронін заручилися (відео)
Зміна кольору гриба на зрізі: чому синіють, чорніють або червоніють різні види і чи є вони отруйними
Зміна кольору гриба на зрізі: чому синіють, чорніють або червоніють різні види і чи є вони отруйними Корисне
Тіна Кароль розкрила подробиці життя 17-річного сина у Великій Британії
Тіна Кароль розкрила подробиці життя 17-річного сина у Великій Британії Люди
Більше цікавого
Олена Шоптенко розкрила деталі весілля з австрійцем: українські традиції та церемонія в замку Олена Шоптенко розкрила деталі весілля з австрійцем: українські традиції та церемонія в замку Остапова Анастасія · 02 жовтня 2026, 16:59
Домашні заготовки в морозилку: практичні рецепти з куркою, фаршем і рибою (відео) Домашні заготовки в морозилку: практичні рецепти з куркою, фаршем і рибою (відео) Юлія Люшньова · 02 жовтня 2026, 14:54
"В українців інша лайка": Лариса Ніцой пояснила різницю між українськими та російськими матюками "В українців інша лайка": Лариса Ніцой пояснила різницю між українськими та російськими матюками Катерина Собкова · 02 жовтня 2026, 14:17
Хрусткий корейський чікен-попкорн у мультипечі: простий рецепт з крохмалем Хрусткий корейський чікен-попкорн у мультипечі: простий рецепт з крохмалем Юлія Шиканова · 02 жовтня 2026, 16:28