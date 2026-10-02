UA / RU
rbc.ua
Останні новини
18:08 Люди
Тіна Кароль розкрила подробиці життя 17-річного сина у Великій Британії
17:39 Корисне
Зміна кольору гриба на зрізі: чому синіють, чорніють або червоніють різні види і чи є вони отруйними
16:59 Люди
Олена Шоптенко розкрила деталі весілля з австрійцем: українські традиції та церемонія в замку
16:28 Смачно
Хрусткий корейський чікен-попкорн у мультипечі: простий рецепт з крохмалем
15:57 Люди
Олена Світлицька співатиме на "Голосі країни": перші кадри та реакція Тараса Цимбалюка
15:28 Люди
Олексій Гнатковський відповів, за яких умов погодився б грати російською: "Не червона лінія"
14:54 Смачно
Домашні заготовки в морозилку: практичні рецепти з куркою, фаршем і рибою (відео)
14:17 Люди
"В українців інша лайка": Лариса Ніцой пояснила різницю між українськими та російськими матюками
13:53 Люди
Христина Горняк стала учасницею "Холостяка": що відомо про ексдружину Остапчука
13:19 Корисне
Як прати куртку, щоб не збився наповнювач: правила очищення та сушіння
Всі новини
Головна Люди Тіна Кароль розкрила подробиці життя 17-річного сина у Великій Британії
Люди 02 жовтня 2026 · 18:08
Add as a preferred source on Google

Тіна Кароль розкрила подробиці життя 17-річного сина у Великій Британії

Веніамін живе у закритому кампусі та вже визначився з напрямами, які хоче вивчати
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Тіна Кароль розкрила подробиці життя 17-річного сина у Великій Британії

Тіна Кароль з сином Веніаміном (фото: Styler)

Тіна Кароль розповіла про життя свого 17-річного сина Веніаміна, який здобуває освіту у Великій Британії. У листопаді хлопець відзначить повноліття, а вже у грудні планує приїхати до України.

Як розповідає Styler, подробицями про сина співачка поділилася у новому випуску проєкту "ЖВЛ представляє".

Де живе та навчається син Тіни Кароль

Веніамін уже багато років навчається у Великій Британії. За словами Кароль, вона відправила сина до приватної школи ще у восьмирічному віці.

Зараз хлопець живе у кампусі навчального закладу. Там діють доволі суворі правила: сторонні практично не можуть потрапити на закриту територію, а зустрічі з рідними потрібно узгоджувати з навчальним графіком.

Саме тому навіть 18-річчя сина Кароль планує відзначити так, щоб не заважати його навчанню. Співачка збирається приїхати до Великої Британії та знайти для зустрічі вільний час у графіку Веніаміна.

Тіна Кароль розкрила подробиці життя 17-річного сина у Великій Британії
Тіна Кароль з сином Веніаміном (фото: instagram.com/tina_karol)

Яку професію обрав Веніамін

Кароль також розповіла, що син уже визначився з майбутнім напрямом навчання. За її словами, Веніамін цікавиться політологією та економікою і вже у 17 років може дискутувати на ці теми.

Раніше артистка пояснювала, що рішення відправити сина навчатися за кордон було непростим. Після смерті його батька Євгена Огіра у 2013 році вона хотіла, щоб Веніамін зростав самостійним і не відчував особливого ставлення через популярність матері.

Коли син Кароль приїде до України

18 років Веніаміну виповниться 18 листопада. День народження він проведе у Великій Британії, куди Кароль планує приїхати, щоб особисто його привітати.

Довго чекати на наступну зустріч їм не доведеться. За словами співачки, вже у грудні Веніамін приїде до України під час канікул.

Як Тіна Кароль виховувала сина

Співачка пояснювала, що відправила Веніаміна навчатися до Великої Британії, аби він зростав самостійним і вчився відповідальності. Після смерті чоловіка Євгена Огіра вона виховувала сина сама.

За кордоном Веніамін живе в українській родині. У 2019 році Кароль розповідала, що її син вдосконалював українську мову, ходив до української церкви та вчив гопак.

"У нього там України більше, ніж тут", - казала Тіна.

Тіна Кароль розкрила подробиці життя 17-річного сина у Великій Британії
Син Тіни Кароль Веніамін (фото: instagram.com/tina_karol)

У старших класах син обрав спеціалізацію - політологію, економіку та бізнес. У вихованні Кароль виступала проти фізичних покарань. Вона наголошувала, що дорослі мають пояснювати дитині свої вимоги, а суперечки можна вирішувати без насильства й тиску.

"Вони повинні знати, що вони - особистості. І прийшли в цей світ, щоб відкрити свою особистість. Жити, а не боятися!" - зазначала співачка.

Раніше ми розповідали, що пародистка Інна Приходько сказала про Олега Винника.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Тарифи на воду в жовтні 2026: скільки платять у Києві, Дніпрі та Львові Корисне Тарифи на воду в жовтні 2026: скільки платять у Києві, Дніпрі та Львові
Дмитро Гордон розкритикував поведінку Потапа та Насті Каменських під час війни: "Розумні б таке не робили"
Дмитро Гордон розкритикував поведінку Потапа та Насті Каменських під час війни: "Розумні б таке не робили" Люди
Місячний календар рибалки на жовтень 2026: коли чекати найкращого кльову
Місячний календар рибалки на жовтень 2026: коли чекати найкращого кльову Гороскопи
Більше цікавого
Сніданок, який нагадає про смак дитинства: простий рецепт яєчні в батоні від Міші Кацуріна Сніданок, який нагадає про смак дитинства: простий рецепт яєчні в батоні від Міші Кацуріна Юлія Люшньова · 02 жовтня 2026, 08:16
Овен, Рак, Терези й Козоріг: астролог Гміттер назвала щасливчиків жовтня 2026 Овен, Рак, Терези й Козоріг: астролог Гміттер назвала щасливчиків жовтня 2026 Катерина Собкова · 01 жовтня 2026, 20:07
Хоккайдо чи Баттернат: які сорти гарбуза обрати для запікання чи супу Хоккайдо чи Баттернат: які сорти гарбуза обрати для запікання чи супу Юлія Люшньова · 01 жовтня 2026, 18:18
Зміна кольору гриба на зрізі: чому синіють, чорніють або червоніють різні види і чи є вони отруйними Зміна кольору гриба на зрізі: чому синіють, чорніють або червоніють різні види і чи є вони отруйними Наталя Крижанівська · 02 жовтня 2026, 17:39