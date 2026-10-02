Тіна Кароль розкрила подробиці життя 17-річного сина у Великій Британії

Тіна Кароль розповіла про життя свого 17-річного сина Веніаміна, який здобуває освіту у Великій Британії. У листопаді хлопець відзначить повноліття, а вже у грудні планує приїхати до України.

Як розповідає Styler, подробицями про сина співачка поділилася у новому випуску проєкту "ЖВЛ представляє".

Де живе та навчається син Тіни Кароль

Веніамін уже багато років навчається у Великій Британії. За словами Кароль, вона відправила сина до приватної школи ще у восьмирічному віці.

Зараз хлопець живе у кампусі навчального закладу. Там діють доволі суворі правила: сторонні практично не можуть потрапити на закриту територію, а зустрічі з рідними потрібно узгоджувати з навчальним графіком.

Саме тому навіть 18-річчя сина Кароль планує відзначити так, щоб не заважати його навчанню. Співачка збирається приїхати до Великої Британії та знайти для зустрічі вільний час у графіку Веніаміна.

Тіна Кароль з сином Веніаміном (фото: instagram.com/tina_karol)

Яку професію обрав Веніамін

Кароль також розповіла, що син уже визначився з майбутнім напрямом навчання. За її словами, Веніамін цікавиться політологією та економікою і вже у 17 років може дискутувати на ці теми.

Раніше артистка пояснювала, що рішення відправити сина навчатися за кордон було непростим. Після смерті його батька Євгена Огіра у 2013 році вона хотіла, щоб Веніамін зростав самостійним і не відчував особливого ставлення через популярність матері.

Коли син Кароль приїде до України

18 років Веніаміну виповниться 18 листопада. День народження він проведе у Великій Британії, куди Кароль планує приїхати, щоб особисто його привітати.

Довго чекати на наступну зустріч їм не доведеться. За словами співачки, вже у грудні Веніамін приїде до України під час канікул.

Як Тіна Кароль виховувала сина

Співачка пояснювала, що відправила Веніаміна навчатися до Великої Британії, аби він зростав самостійним і вчився відповідальності. Після смерті чоловіка Євгена Огіра вона виховувала сина сама.

За кордоном Веніамін живе в українській родині. У 2019 році Кароль розповідала, що її син вдосконалював українську мову, ходив до української церкви та вчив гопак.

"У нього там України більше, ніж тут", - казала Тіна.

Син Тіни Кароль Веніамін (фото: instagram.com/tina_karol)

У старших класах син обрав спеціалізацію - політологію, економіку та бізнес. У вихованні Кароль виступала проти фізичних покарань. Вона наголошувала, що дорослі мають пояснювати дитині свої вимоги, а суперечки можна вирішувати без насильства й тиску.

"Вони повинні знати, що вони - особистості. І прийшли в цей світ, щоб відкрити свою особистість. Жити, а не боятися!" - зазначала співачка.