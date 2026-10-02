Тина Кароль раскрыла подробности жизни 17-летнего сына в Великобритании

Тина Кароль рассказала о жизни своего 17-летнего сына Вениамина, получающего образование в Великобритании. В ноябре молодой человек отметит совершеннолетие, а уже в декабре планирует приехать в Украину.

Как рассказывает Styler, подробностями о сыне певица поделилась в новом выпуске проекта "ЖВЛ представляє".

Где живет и учится сын Тины Кароль

Вениамин уже много лет учится в Великобритании. По словам Кароль, она отправила сына в частную школу еще в восьмилетнем возрасте.

Сейчас он живет в кампусе учебного заведения. Там действуют достаточно строгие правила: посторонние практически не могут попасть на закрытую территорию, а встречи с родными нужно согласовывать с учебным графиком.

Поэтому даже 18-летие сына Кароль планирует отметить так, чтобы не мешать его обучению. Певица собирается приехать в Великобританию и найти для встречи свободное время в графике Вениамина.

Тина Кароль с сыном Вениамином ( фото: instagram.com/tina_karol)

Какую профессию выбрал Вениамин

Кароль также рассказала, что сын уже определился с будущим направлением обучения. По ее словам, Вениамин интересуется политологией и экономикой и уже в 17 лет может дискутировать на эти темы.

Ранее артистка объясняла, что решение отправить сына учиться за границу было непростым. После смерти его отца Евгения Огира в 2013 году она хотела, чтобы Вениамин рос самостоятельным и не сталкивался с особым отношением из-за популярности матери.

Когда сын Кароль приедет в Украину

18 лет Вениамину исполнится 18 ноября. День рождения он проведет в Великобритании, куда Кароль планирует приехать, чтобы лично его поздравить.

Долго ждать следующей встречи им не придется. По словам певицы, уже в декабре Вениамин приедет в Украину на каникулы.

Как Тина Кароль воспитывала сына

Певица объясняла, что отправила Вениамина учиться в Великобританию, чтобы он рос самостоятельным и учился ответственности. После смерти мужа Евгения Огира она воспитывала сына сама.

За границей Вениамин живет в украинской семье. В 2019 году Кароль рассказывала, что ее сын совершенствовал украинский язык, ходил в украинскую церковь и учил гопак.

"У него там Украины больше, чем здесь", - говорила Тина.

Сын Тины Кароль Вениамин (фото: instagram.com/tina_karol)

В старших классах сын выбрал специализацию - политологию, экономику и бизнес. В воспитании Кароль выступала против физических наказаний. Она отмечала, что взрослые должны объяснять ребенку свои требования, а споры можно разрешать без насилия и давления.

"Они должны знать, что они - личности. И пришли в этот мир, чтобы открыть свою личность. Жить, а не бояться!" - отмечала певица.