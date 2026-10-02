"У украинцев другая ругань": Лариса Ницой объяснила разницу между украинскими и российскими матами

Писательница Лариса Ницой поделилась своим видением различий между украинской и русской руганью . В разговоре она также обратилась к народным сказкам и рассказала, какие истории придумывают дети во время войны.

Как отмечает Styler, об этом Ницой рассказала на проекте РБК-Украина "Не перебивайте!" с Владимиром Куренным.

Что Ницой сказала об украинской и российской ругани

По мнению писательницы, отличие заключается в образах, используемых в брани. Отдельно она отметила отношение к матери.

"Русские маты сплошь построены на извращениях и осквернении матери, которая для украинцев является сакральной. У украинцев другая ругань - она апеллирует к природным отходам или физиологии, но не переступает границу сексуальных девиаций", - заявила Ницой.

Свое сравнение она продолжила примерами из фольклора. Писательница считает, что народные сюжеты передают представление о допустимом поведении и способах противостояния злу.

"Это видно и в фольклоре. В сказках россиян (если убрать "Колобка", которого они украли, потому что у них нет слова "коло", а есть только "круг") описываются порнографические и извращенные отношения между родственниками как норма. А народный фольклор - это инструкция к жизни", - сказала она.

В качестве примера такой "инструкции" Ницой привела сказку о Котигорошке.

"Украинский Котигорошко, приходя к Змею Горынычу, на вопрос "сражаться или мириться?" всегда отвечает: "Сражаться!". Это инструкция нам: со злом договариваться нельзя!" - подчеркнула писательница.

Как Ницой ответила на жалобы о нехватке украинского контента

В разговоре также зашла речь о том, что люди читают и смотрят сегодня. На вопрос о жалобах на нехватку качественного контента при переходе на украинский Ницой ответила резко.

"Это ложь. Такая фраза лишь выдает человека, который до сих пор пасется на московских ресурсах. Алгоритмы соцсетей подбрасывают то, чем человек интересуется, образуя пузырь. Сегодня по всем направлениям достаточно качественного украинского контента", - убеждена она.

О чем писательница говорит с детьми во время войны

Для самой Ницой работа с украинскими историями продолжается в книгах и на занятиях с детьми. Она рассказала, как обращается к теме войны с помощью сказочных сюжетов.

"Сказкотерапия корректирует поведение и помогает преодолевать страхи. Я одна из немногих авторов, кто пишет детям о войне. За книгу "Незламні мураші" получила высшую государственную награду в области детской литературы, а книга "Автомобільчик-рятівник" описывает события в Ирпене и Буче глазами машинки", - отметила писательница.

Ницой также проводит занятия в детских лагерях. По ее словам, во время таких встреч много внимания уделяют украинской культуре и представлениям детей о своей стране.

"Кроме того, каждое лето я провожу обучения в детских лагерях. За 10-12 дней дети проходят такой украинский интенсив, который заменяет год кружковой работы. Они узнают, что мы - не страна с протянутой рукой, а колыбель европейской цивилизации", - рассказала она.

Ницой рассказала, что дети получают интересную задачу - придумать волшебный предмет для борьбы со злом. По ее наблюдениям, детские ответы напрямую связаны с войной.

"Для всех детей без исключения главное зло - это Россия, россияне и Путин. Один ребенок говорит: "Я бы бросил волшебный камешек, чтобы там стала пустыня". А другой отвечает: "Нет, это неэкологически! Лучше бросить зернышко, чтобы там вырос такой дремучий лес, через который никто не пройдет. Лес - это легкие планеты". Наши дети очень умны, милосердны и глубже взрослых", - поделилась Ницой.