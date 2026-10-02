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Гороскопы 02 октября 2026 · 12:02
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Самые настойчивые знаки Зодиака: почему Козерог, Овен и Скорпион не сдаются

Они не привыкли ждать благоприятного момента - и именно это часто играет им на руку
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Самые настойчивые знаки Зодиака: почему Козерог, Овен и Скорпион не сдаются

Какие знаки Зодиака привыкли всегда получать то, чего хотят (фото: Styler)

Умение ждать, действовать напролом или тщательно продумывать каждый шаг - у каждого свой подход. Астрологи назвали знаки Зодиака, которые имеют такой характер.

Styler рассказывает подробнее, кто возглавляет этот рейтинг.

12 место - Рыбы

Рыбы мечтают масштабно, но не всегда готовы активно бороться за желаемое. Они скорее ждут знак от Вселенной, чем сами берут ситуацию под контроль.

11 место - Весы

Весы прекрасно знают, чего хотят, но могут слишком долго сомневаться перед первым шагом. Им часто помогают очарование и умение убеждать людей.

10 место - Рак

Раки упорны, когда дело касается того, что для них действительно важно. Правда, иногда эмоции заставляют их откладывать желаемое до лучших времен.

9 место - Водолей

Водолеи не любят действовать по чужим правилам, поэтому прокладывают к цели собственный маршрут. Их нестандартное мышление часто помогает найти решение там, где другие его не видят.

8 место - Дева

Девы редко полагаются на случай: если чего хотят, они составляют план и постепенно его выполняют. Их организованность часто превращает желание в вполне конкретный результат.

7 место - Близнецы

Близнецы могут изменить тактику несколько раз, прежде чем получить желаемое. Зато их коммуникабельность и умение быстро ориентироваться в ситуации играют им на руку.

6 место - Стрелец

Стрельцы уверенно следуют своим желаниям и не боятся рисковать. Они легко замечают новые возможности и могут воспользоваться шансом буквально в последний момент.

5 место - Телец

Если Телец что-то решил, убедить его свернуть с дороги практически невозможно. Терпение, упорство и умение ждать своего момента часто дают результат.

4 место - Лев

Львы привыкли действовать так, будто желаемое уже почти у них в руках. Уверенность в себе и умение заявить о своих амбициях помогают им привлекать внимание и необходимые возможности.

3 место - Скорпион

Скорпионы не всегда рассказывают о своих планах, но это не значит, что у них их нет. Если представитель этого знака чего-то очень хочет, он способен упорно двигаться к цели, не отвлекаясь на излишний шум.

2 место - Овен

Овны не любят ждать, пока желаемое само постучатся в дверь. Они быстро переходят от мыслей к действиям и могут буквально устремиться навстречу своей цели.

1 место - Козерог

Козероги - настоящие мастера превращать желания в долгосрочные планы. Они готовы работать столько, сколько нужно, поэтому их упорство часто создает впечатление, будто Козероги действительно всегда получают то, чего хотят.

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