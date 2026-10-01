Пародистка Инна Приходько оценила публичную позицию Потапа и Каменских: "Психическое расстройство и бред"

Украинская актриса и пародистка Инна Приходько, известная по роли Ольки во франшизе "Скажене весілля", высказалась о Потапе и Насте Каменских . Она призналась, что не удивилась поведению Алексея после начала полномасштабной войны, а также обратила внимание на изменение публичного образа супругов.

Как рассказывает Styler со ссылкой на интервью актрисы для OBOZ.UA , об этом Приходько поделилась в контексте воспоминаний о неоднократных встречах с продюсером на съемках и различных шоу.

Что Приходько сказала о Потапе

По словам Инны, поведение Потапа не стало для нее неожиданностью. Она считает, что артист пытался оставаться в центре внимания благодаря разным заявлениям и творческим проектам, однако не все его шаги находили понимание.

"Ну, это такой человек, как говорят: и вашим, и нашим. Алексей всегда был таким. Этот бред об испанской ТРО, потом песня о волонтерах, которая на голову не налезает...", - заявила актриса.

По ее мнению, попытки певца напомнить о себе не принесли ожидаемого результата.

"Он вроде бы пытался сделать все, чтобы о нем не забыли. Но все эти его попытки настолько бестолковы, что лучше бы он молчал", - добавила она.

Почему актриса вспомнила Настю Каменских

Отдельно Приходько прокомментировала и публичную позицию супруги Потапенко - певицы Насти Каменских. Она обратила внимание на контраст между предыдущим образом артистки, ее заявлениями об украинском языке, патриотическим творчеством и последующими изменениями.

"У меня впечатление, что у человека какое-то психическое расстройство. А вспомните, как все начиналось: разговаривать только на украинском, патриотические песни... А потом такое резкое изменение. И ты думаешь: почему вдруг?" - отметила она.

Что известно о публичной позиции Каменских и Потапа

После начала полномасштабной войны Алексей и Настя неоднократно заявляли о поддержке Украины. Артисты рассказывали о благотворительных концертах за границей, сборах средств и помощи украинцам. В то же время их позиция в последние годы не раз становилась предметом острых дискуссий — в частности, из-за жизни за пределами Украины, языка и публичных выступлений.



Последний большой резонанс вызвало интервью супругов российской журналистке Екатерине Гордеевой. Разговор вышел на русском языке, а Каменских отдельно объяснила, почему после перехода на украинский снова начала говорить по-русски. Она заявила, что не считает язык показателем патриотизма, а свою позицию относительно войны сформулировала как поддержку Украины и желание, чтобы украинцы перестали погибать.

Потап в этом же интервью говорил о пребывании за границей, работе и воинской обязанности. Он заявил, что подлежит мобилизации и готов выполнить соответствующее распоряжение, но при этом объяснял, что продолжает работать за пределами Украины и занимается коммерческими проектами. Ранее, в разговоре с Юрием Дудем, артист также говорил, что пытается доносить проукраинскую позицию на разных языках.

Отдельный резонанс вызвала и история с предполагаемым разводом. В сентябрьском интервью Каменских объяснила, что они с Потапом намеренно не опровергали слухи о расставании, поскольку хотели привлечь больше внимания к возвращению совместного музыкального проекта. По ее словам, они остаются мужем и женой.