"Зважені та щасливі" возвращаются с новыми правилами: в СТБ назвали дату премьеры

Раскрыта дата премьеры 11-го сезона "Зважених та щасливих". В этот раз борьба за участие начнется еще до заселения в лагерь: из 18 претендентов продолжить путь смогут всего 14 человек.
Об изменениях в проекте и противостоянии тренеров рассказали Styler в команде СТБ.
Что изменится в новом сезоне
Премьера 11-го сезона "Зважених та щасливих" состоится 4 октября в 19:00 на СТБ.
Приезд на проект не гарантирует места в лагере. Уже в первом выпуске 18 участников пройдут испытания, по результатам которого четыре останутся за его пределами.
По словам ведущего Даниэля Салема, команда решила сменить привычное начало сезона и сразу проверить готовность участников работать.
"В этом сезоне мы решили изменить правила игры. Нам не нужны обещания, нам нужны действия. Попасть в проект и получить помощь лучших экспертов страны смогут не все, а только те, кто докажет, что готовы работать ради своей цели", - объясняет Салем.
Какой именно будет первая задача, в пресс-службе пока не говорят. Известно, что он потребует физической выносливости.
После отбора 14 участников будет ждать разделение на команды. Тренеры Марина Боржемская и Алексей Новиков определят, с кем будут работать в течение сезона.
Почему Новиков настроен на реванш
Соперничество развернется и между самими наставниками. По итогам предыдущего сезона Боржемская одержала победу и в основном взвешивании, и в домашнем похудении.
Новиков будет возвращаться к проекту с намерением изменить этот результат. Тренер говорит, что проанализировал свою предыдущую работу и готов потребовать от новой команды полной отдачи.
"Я за этот год проанализировал много информации и своей работы, и в этом году точно будет хороший реванш. Я потребую от каждого хорошо работать. Моя ответственность - тренировать и мотивировать участников. Поэтому думаю, что Марине будет уже не так просто. Я готов к победе", - говорит тренер.
Кто попадет в его команду, а кого изберет Боржемска, зрители узнают в первом выпуске.
С какими ожиданиями приедут участники
Для людей, подавшихся на "Зважених та щасливих", участие связано с личными переживаниями и желанием изменить повседневную жизнь. В анонсе они откровенно говорят о трудностях, с которыми столкнулись из-за веса, и отношения к себе.
Один из участников, Рома, возлагает на проект особо большие надежды.
"Чувствую, что проект может быть для меня последним шансом", - признается он.
В течение сезона участники будут работать над физической формой, питанием и привычками. Кроме тренеров, в команду экспертов вошли врач-диетолог высшей категории Светлана Фус и коуч Дмитрий Карпачев.
Ранее Styler рассказывал, как изменились участники шоу "Зважені та щасливі", которым не удалось удержать вес.