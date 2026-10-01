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Тренды 01 октября 2026 · 15:56
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"Зважені та щасливі" возвращаются с новыми правилами: в СТБ назвали дату премьеры

На проект приедут 18 участников, но места в лагере получат не все
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
"Зважені та щасливі" возвращаются с новыми правилами: в СТБ назвали дату премьеры

Когда смотреть шоу "Зважені та щасливі" (фото: Styler)

Раскрыта дата премьеры 11-го сезона "Зважених та щасливих". В этот раз борьба за участие начнется еще до заселения в лагерь: из 18 претендентов продолжить путь смогут всего 14 человек.

Об изменениях в проекте и противостоянии тренеров рассказали Styler в команде СТБ.

Что изменится в новом сезоне

Премьера 11-го сезона "Зважених та щасливих" состоится 4 октября в 19:00 на СТБ.

Приезд на проект не гарантирует места в лагере. Уже в первом выпуске 18 участников пройдут испытания, по результатам которого четыре останутся за его пределами.

По словам ведущего Даниэля Салема, команда решила сменить привычное начало сезона и сразу проверить готовность участников работать.

"В этом сезоне мы решили изменить правила игры. Нам не нужны обещания, нам нужны действия. Попасть в проект и получить помощь лучших экспертов страны смогут не все, а только те, кто докажет, что готовы работать ради своей цели", - объясняет Салем.

Какой именно будет первая задача, в пресс-службе пока не говорят. Известно, что он потребует физической выносливости.

После отбора 14 участников будет ждать разделение на команды. Тренеры Марина Боржемская и Алексей Новиков определят, с кем будут работать в течение сезона.

Почему Новиков настроен на реванш

Соперничество развернется и между самими наставниками. По итогам предыдущего сезона Боржемская одержала победу и в основном взвешивании, и в домашнем похудении.

Новиков будет возвращаться к проекту с намерением изменить этот результат. Тренер говорит, что проанализировал свою предыдущую работу и готов потребовать от новой команды полной отдачи.

"Я за этот год проанализировал много информации и своей работы, и в этом году точно будет хороший реванш. Я потребую от каждого хорошо работать. Моя ответственность - тренировать и мотивировать участников. Поэтому думаю, что Марине будет уже не так просто. Я готов к победе", - говорит тренер.

Кто попадет в его команду, а кого изберет Боржемска, зрители узнают в первом выпуске.

С какими ожиданиями приедут участники

Для людей, подавшихся на "Зважених та щасливих", участие связано с личными переживаниями и желанием изменить повседневную жизнь. В анонсе они откровенно говорят о трудностях, с которыми столкнулись из-за веса, и отношения к себе.

Один из участников, Рома, возлагает на проект особо большие надежды.

"Чувствую, что проект может быть для меня последним шансом", - признается он.

В течение сезона участники будут работать над физической формой, питанием и привычками. Кроме тренеров, в команду экспертов вошли врач-диетолог высшей категории Светлана Фус и коуч Дмитрий Карпачев.

Ранее Styler рассказывал, как изменились участники шоу "Зважені та щасливі", которым не удалось удержать вес.

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