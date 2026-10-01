Яблочная "Нутелла" на зиму: простая паста из яблок и какао

Осенние яблоки отлично подходят не только для варенья , повидла и компотов. Из них можно приготовить густую пасту с насыщенным шоколадным вкусом - и для этого не требуются дорогие ингредиенты.

Styler со ссылкой на видео со страницы mamanata.food в Instagram покажет, как приготовить яблочную "Нутеллу" на зиму в домашних условиях.

Что нужно для яблочной "Нутеллы"

Паста готовится из простых продуктов, а основой становятся обычные сладкие яблоки. Важно хорошо разварить их перед измельчением, чтобы готовая масса была максимально однородной и нежной.

Ингредиенты:

яблоки очищенные - 2 кг,

сахар - 500 г,

какао - 80 г,

сливочное масло - 100 г,

ванильный сахар - 1 пакетик,

щепотка соли.

Как приготовить яблочную пасту

Подготовьте яблоки.

Очистите плоды от кожицы и сердцевины и нарежьте небольшими кусочками. Переложите в кастрюлю, засыпьте сахаром и оставьте около 30 минут, чтобы яблоки пустили сок.

Сварите основание.

Поставьте кастрюлю на слабый огонь и тушите яблоки 20-25 минут, пока они не станут мягкими. После этого перебейте массу погружным блендером до однородного пюре.

Добавьте какао.

Всыпьте какао, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков.

Уварить пасту.

Добавьте сливочное масло и готовьте еще 10-15 минут на небольшом огне постоянно помешивая. Масса должна стать густой и однородной.

Разложите в банки.

Готовую горячую пасту переложите в предварительно стерилизованные банки, закройте крышками, переверните вверх дном и оставьте под полотенцем или одеялом до полного охлаждения.

Маленький нюанс

При уваривании яблочную массу лучше регулярно перемешивать, особенно после добавления какао и масла. Так паста не пригорит на дне и будет иметь гладкую консистенцию.

После охлаждения она станет гуще, потому не стоит ждать, пока масса в кастрюле будет совсем плотной.

Приятного аппетита!