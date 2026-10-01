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Главная Вкусно Как приготовить свеклу по-корейски: рецепт диетолога Виктории Радостной
Вкусно 01 октября 2026 · 08:15
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Как приготовить свеклу по-корейски: рецепт диетолога Виктории Радостной

Всего несколько ингредиентов - и привычная свекла заиграет совершенно новыми вкусами
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Как приготовить свеклу по-корейски: рецепт диетолога Виктории Радостной

Как сделать свеклу по-корейски дома (фото: Styler)

Если хочется разнообразить привычное меню овощной закуской, попробуйте приготовить свеклу по-корейски. Для этого даже не нужно включать плиту.

Styler со ссылкой на пост в Instagram врача-диетолога и нутрициолога Виктории Радостной рассказывает, как приготовить эту простую закуску в домашних условиях.

Свекла по-корейски: что нужно

Рецепт рассчитан на 1 кг сырой свеклы.

Ингредиенты:

  • 1 кг сырой свеклы
  • 2-4 зубчика чеснока
  • соль - по вкусу
  • кориандр - по вкусу
  • смесь итальянских трав - по вкусу
  • 1 ст. л. нерафинированного масла холодного отжима
  • 1 ст. л. уксуса.

По желанию вместо отдельных специй можно взять готовую смесь для моркови по-корейски. В таком случае дополнительно солить и добавлять кориандр или другие специи не обязательно - ориентируйтесь на состав готовой смеси.

Как приготовить свеклу по-корейски

Сначала свеклу нужно хорошо помыть, очистить от кожуры и натереть на специальной терке для моркови по-корейски. Именно такая нарезка поможет овощу лучше пропитаться заправкой и специями.

Чеснок очистите и измельчите. Его можно пропустить через пресс или натереть на мелкой терке.

К натертой свекле добавьте чеснок, соль, кориандр и смесь итальянских трав. Если используете готовую приправу для моркови по-корейски, просто добавьте ее по вкусу.

После этого заправьте овощ одной столовой ложкой нерафинированного масла холодного отжима и одной столовой ложкой уксуса. Все тщательно перемешайте, чтобы специи и заправка равномерно распределились.

Сколько салат должен настаиваться

Готовую смесь накройте и поставьте в холодильник примерно на 6-8 часов.

За это время свекла станет мягче, впитает аромат специй и будет иметь более насыщенный вкус. Поэтому не стоит спешить подавать закуску сразу после приготовления.

Если готовите свеклу вечером, ее удобно оставить в холодильнике на ночь - на следующий день закуска будет уже готова.

С чем подавать свеклу по-корейски

Пикантную свеклу можно подавать как овощную закуску к основному блюду. Он хорошо дополнит обед или ужин и поможет разнообразить привычный набор овощей.

Количество чеснока и специй можно изменять в соответствии с собственным вкусом. Если хочется более насыщенного аромата, чесноку можно добавить больше, а для более мягкого варианта - взять меньшее количество.

Главное - дать свекле достаточно времени настояться, ведь именно после этого она приобретает более выразительный вкус и аромат.

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