Тыквенный крем-суп с курицей: простой рецепт от диетолога Виктории Радостной

Врач-диетолог и нутрициолог Виктория Радостная поделилась рецептом нежного сезонного блюда из овощей и мяса. Суп готовится в одной кастрюле и хорошо подходит для прохладных дней.
Styler со ссылкой на видео в ее Instagram рассказывает, как его сделать.
Какие ингредиенты нужны
Для приготовления 4 порций тыквенного крем-супа понадобятся:
- 400 г куриного или индюшачьего филе
- 500 г тыквы
- 200 г брокколи
- 200 г цветной капусты
- 1 средняя морковь
- 1 средняя луковица
- 100 мл сливок
- соль - по вкусу
- любимые специи - по вкусу
- 4-6 ломтиков цельнозернового хлеба или 100 г домашних сухариков для подачи.
Точное количество овощей и мяса можно регулировать в зависимости от желаемого объема супа и плотности блюда.
Как приготовить тыквенный крем-суп
Сначала куриное или индюшиное филе нужно отварить в воде до полной готовности. После этого мясо достаньте из кастрюли и оставьте на несколько минут остыть.
Когда филе станет достаточно теплым, чтобы его было удобно держать руками, разберите мясо на волокна. Его пока отложите - оно понадобится в конце приготовления.
Бульон, в котором варилось мясо, не выливайте. Именно он станет основой для супа и поможет сделать его более насыщенным.
Добавляем овощи
Тыкву, брокколи, цветную капусту, морковь и лук нужно нарезать небольшими кусочками и положить в бульон.
Варите овощи примерно 25 минут, пока они не станут мягкими. Время может отличаться в зависимости от размера кусочков, поэтому ориентируйтесь именно на их готовность.
Когда все овощи хорошо проварятся, снимите кастрюлю с огня и перебейте блендером до однородной кремовой консистенции. Если суп кажется слишком густым, консистенцию можно отрегулировать небольшим количеством бульона.
Когда добавлять сливки
После того как овощи превратятся в однородное пюре, добавьте в суп сливки, соль и любимые специи.
Важно хорошо перемешать суп, чтобы сливки равномерно распределились по всей массе. После этого верните в кастрюлю подготовленное куриное или индюшиное мясо.
Еще раз доведите суп до кипения, после чего можно снимать с огня и подавать.
Как подать тыквенный крем-суп
Готовый суп лучше подавать горячим. В тарелку можно добавить чуть-чуть разобранного на волокна мяса, а сверху положить домашние сухарики.
Для подачи также подойдет кусочек цельнозернового хлеба. Он хорошо дополняет нежную кремовую текстуру супа и делает блюдо более сытным.
По желанию готовую порцию можно украсить небольшим количеством свежей зелени или семечками, если они хорошо вписываются в ваш рацион.
Почему стоит попробовать этот рецепт
Главная особенность этого супа - сочетание нежной овощной основы и кусочков мяса. Тыква придает блюду легкую сладость и яркий аромат, а брокколи и цветная капуста делают вкус более насыщенным.
Еще одно преимущество рецепта - овощи и мясо готовятся в одной кастрюле, поэтому приготовление не занимает много времени и не требует большого количества посуды.
Такой тыквенный крем-суп может стать вариантом теплого домашнего обеда или легкого ужина. Он особенно уместен в прохладное время года, когда хочется чего-то горячего, ароматного и питательного.
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