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Главная Вкусно Тыквенный крем-суп с курицей: простой рецепт от диетолога Виктории Радостной
Вкусно 27 сентября 2026 · 08:13
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Тыквенный крем-суп с курицей: простой рецепт от диетолога Виктории Радостной

Этот суп подавайте горячим, когда за окном становится прохладнее
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Тыквенный крем-суп с курицей: простой рецепт от диетолога Виктории Радостной

Рецепт тыквенного крема-супа с курицей и овощами (фото: Styler)

Врач-диетолог и нутрициолог Виктория Радостная поделилась рецептом нежного сезонного блюда из овощей и мяса. Суп готовится в одной кастрюле и хорошо подходит для прохладных дней.

Styler со ссылкой на видео в ее Instagram рассказывает, как его сделать.

Какие ингредиенты нужны

Для приготовления 4 порций тыквенного крем-супа понадобятся:

  • 400 г куриного или индюшачьего филе
  • 500 г тыквы
  • 200 г брокколи
  • 200 г цветной капусты
  • 1 средняя морковь
  • 1 средняя луковица
  • 100 мл сливок
  • соль - по вкусу
  • любимые специи - по вкусу
  • 4-6 ломтиков цельнозернового хлеба или 100 г домашних сухариков для подачи.

Точное количество овощей и мяса можно регулировать в зависимости от желаемого объема супа и плотности блюда.

Как приготовить тыквенный крем-суп

Сначала куриное или индюшиное филе нужно отварить в воде до полной готовности. После этого мясо достаньте из кастрюли и оставьте на несколько минут остыть.

Когда филе станет достаточно теплым, чтобы его было удобно держать руками, разберите мясо на волокна. Его пока отложите - оно понадобится в конце приготовления.

Бульон, в котором варилось мясо, не выливайте. Именно он станет основой для супа и поможет сделать его более насыщенным.

Добавляем овощи

Тыкву, брокколи, цветную капусту, морковь и лук нужно нарезать небольшими кусочками и положить в бульон.

Варите овощи примерно 25 минут, пока они не станут мягкими. Время может отличаться в зависимости от размера кусочков, поэтому ориентируйтесь именно на их готовность.

Когда все овощи хорошо проварятся, снимите кастрюлю с огня и перебейте блендером до однородной кремовой консистенции. Если суп кажется слишком густым, консистенцию можно отрегулировать небольшим количеством бульона.

Когда добавлять сливки

После того как овощи превратятся в однородное пюре, добавьте в суп сливки, соль и любимые специи.

Важно хорошо перемешать суп, чтобы сливки равномерно распределились по всей массе. После этого верните в кастрюлю подготовленное куриное или индюшиное мясо.

Еще раз доведите суп до кипения, после чего можно снимать с огня и подавать.

Как подать тыквенный крем-суп

Готовый суп лучше подавать горячим. В тарелку можно добавить чуть-чуть разобранного на волокна мяса, а сверху положить домашние сухарики.

Для подачи также подойдет кусочек цельнозернового хлеба. Он хорошо дополняет нежную кремовую текстуру супа и делает блюдо более сытным.

По желанию готовую порцию можно украсить небольшим количеством свежей зелени или семечками, если они хорошо вписываются в ваш рацион.

Почему стоит попробовать этот рецепт

Главная особенность этого супа - сочетание нежной овощной основы и кусочков мяса. Тыква придает блюду легкую сладость и яркий аромат, а брокколи и цветная капуста делают вкус более насыщенным.

Еще одно преимущество рецепта - овощи и мясо готовятся в одной кастрюле, поэтому приготовление не занимает много времени и не требует большого количества посуды.

Такой тыквенный крем-суп может стать вариантом теплого домашнего обеда или легкого ужина. Он особенно уместен в прохладное время года, когда хочется чего-то горячего, ароматного и питательного.

Ранее Styler рассказывал, как правильно хранить тыкву зимой и почему подвал не всегда самое лучшее место.

Теги: гарбуз гарбузи Рецепты Советы диетолога
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