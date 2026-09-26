Давние украинские приметы о субботе: можно ли шить и идти на огород 26 сентября

С субботой украинцы связывали приметы о работе, новых начинаниях и домашних хлопотах. В этот день опасались начинать шить, однако охотно работали на земле. А для некоторых важных дел в народных запретах даже были исключения.

Styler рассказывает, какие украинские поверья о субботе вспомнить 26 сентября и почему к привычным занятиям относились по-разному.

Почему в субботу не начинали шить

Приниматься за пошив новой одежды в субботу считали плохой приметой. Верили, что это могло навлечь смерть на того, для кого его изготовляли.

Такую оговорку записал Борис Гринченко. Его приводит исследовательница Татьяна Гаевская в разделе о субботе своей монографии "Сучасні трансформації традиційних соціокультурних практик святкової обрядовості".

Самое начало шитья связывали с бедой, поэтому эту работу пытались отложить.

Можно ли работать на огороде

Зато работу на огороде в субботу считали удачной. По сведениям, которые приводит Гаевская, этот день был благоприятен для полевых, огородных и заготовительных работ.

Так что суббота не означала отдыха от всех хозяйственных забот. Пока шитье откладывали из-за недоброй приметы, для работы на земле день считали уместным.

Почему новое дело могло затянуться

Еще одна примета касалась новых начинаний. Считалось, что работа, начатая в субботу, будет длиться долго, а ее результат может оказаться неудачным.

Однако для двух важных занятий делали исключение: разрешали зажинки - начало жатвы - и закладки дома, то есть начало строительства жилья.

Такие подробности приведены в книге "100 образов украинской мифологии". Так что даже по народным поверьям не каждое субботнее начинание сулило трудности.

Пытались успеть в субботу

Если новые дела часто откладывали, то начатые пытались завершить. Особенно это касалось важной работы, за которую принялись в течение недели.

После работы мылись и одевали чистые рубашки. Мужчины брились, а девушки расчесывали волосы. Так субботние заботы заканчивались заботой о себе и сменой рабочей одежды.