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Главная Вкусно Десерт к кофе на выходные: банановые пончики с шоколадом за 15 минут (видео)
Вкусно 25 сентября 2026 · 14:59
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Десерт к кофе на выходные: банановые пончики с шоколадом за 15 минут (видео)

Если на выходных хочется домашнего десерта к кофе, приготовьте банановые пончики с шоколадом - их не нужно жарить в масле
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Десерт к кофе на выходные: банановые пончики с шоколадом за 15 минут (видео)

Рецепт банановых пончиков (фото: Styler)

Эти пончики не нужно жарить в масле - достаточно запечь их в духовке. Спелые бананы делают тесто сладким и ароматным, а корица, имбирь и шоколад придают десерту особый вкус.

Как приготовить банановые пончики, которые станут отличным дополнением к выходным, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт блогерки ev.malinevska в Instagram.

Ингредиенты

Для теста:

  • 2 спелых банана
  • 1 яйцо
  • 50 г коричневого сахара
  • пол ч. л. корицы
  • пол ч. л. молотого сушеного имбиря
  • 50 г сливочного или растительного масла
  • 130 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • пол ч. л. ванильного сахара или ванили
  • щепотка соли
  • шоколадные дропсы или измельченный шоколад - по вкусу

Для глазури:

  • 3 ст. л. сахарной пудры
  • 1-2 ст. л. молока
  • пол ч. л. корицы
  • 3 ст. л. коричневого сахара

Как приготовить банановые пончики

Спелые бананы разомните вилкой до однородного пюре. Добавьте яйцо, коричневый сахар, корицу, молотый имбирь, ваниль и щепотку соли. Перемешайте до однородности.

Добавьте растопленное сливочное или растительное масло. Затем всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и перемешайте тесто. В конце добавьте шоколадные дропсы или измельченный шоколад.

Переложите тесто в кондитерский мешок или обычный пакет с отрезанным кончиком. Наполните им форму для пончиков примерно на две третьих высоты.

Выпекайте пончики при температуре 180 градусов примерно 15-18 минут. Они должны подрумяниться.

Для глазури смешайте сахарную пудру с молоком, добавляя его постепенно, чтобы получить слегка жидкую консистенцию. В отдельной емкости соедините коричневый с корицей.

Готовые пончики охладите, окуните верхушкой в глазурь, а затем сразу в смесь коричневого сахара и корицы.

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