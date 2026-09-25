Десерт к кофе на выходные: банановые пончики с шоколадом за 15 минут (видео)

Эти пончики не нужно жарить в масле - достаточно запечь их в духовке. Спелые бананы делают тесто сладким и ароматным, а корица, имбирь и шоколад придают десерту особый вкус.

Как приготовить банановые пончики, которые станут отличным дополнением к выходным, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт блогерки ev.malinevska в Instagram .

Ингредиенты

Для теста:

2 спелых банана

1 яйцо

50 г коричневого сахара

пол ч. л. корицы

пол ч. л. молотого сушеного имбиря

50 г сливочного или растительного масла

130 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

пол ч. л. ванильного сахара или ванили

щепотка соли

шоколадные дропсы или измельченный шоколад - по вкусу

Для глазури:

3 ст. л. сахарной пудры

1-2 ст. л. молока

пол ч. л. корицы

3 ст. л. коричневого сахара

Как приготовить банановые пончики

Спелые бананы разомните вилкой до однородного пюре. Добавьте яйцо, коричневый сахар, корицу, молотый имбирь, ваниль и щепотку соли. Перемешайте до однородности.

Добавьте растопленное сливочное или растительное масло. Затем всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и перемешайте тесто. В конце добавьте шоколадные дропсы или измельченный шоколад.

Переложите тесто в кондитерский мешок или обычный пакет с отрезанным кончиком. Наполните им форму для пончиков примерно на две третьих высоты.

Выпекайте пончики при температуре 180 градусов примерно 15-18 минут. Они должны подрумяниться.

Для глазури смешайте сахарную пудру с молоком, добавляя его постепенно, чтобы получить слегка жидкую консистенцию. В отдельной емкости соедините коричневый с корицей.

Готовые пончики охладите, окуните верхушкой в глазурь, а затем сразу в смесь коричневого сахара и корицы.