Десерт к кофе на выходные: банановые пончики с шоколадом за 15 минут (видео)

Эти пончики не нужно жарить в масле - достаточно запечь их в духовке. Спелые бананы делают тесто сладким и ароматным, а корица, имбирь и шоколад придают десерту особый вкус.
Как приготовить банановые пончики, которые станут отличным дополнением к выходным, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт блогерки ev.malinevska в Instagram.
Ингредиенты
Для теста:
- 2 спелых банана
- 1 яйцо
- 50 г коричневого сахара
- пол ч. л. корицы
- пол ч. л. молотого сушеного имбиря
- 50 г сливочного или растительного масла
- 130 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- пол ч. л. ванильного сахара или ванили
- щепотка соли
- шоколадные дропсы или измельченный шоколад - по вкусу
Для глазури:
- 3 ст. л. сахарной пудры
- 1-2 ст. л. молока
- пол ч. л. корицы
- 3 ст. л. коричневого сахара
Как приготовить банановые пончики
Спелые бананы разомните вилкой до однородного пюре. Добавьте яйцо, коричневый сахар, корицу, молотый имбирь, ваниль и щепотку соли. Перемешайте до однородности.
Добавьте растопленное сливочное или растительное масло. Затем всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и перемешайте тесто. В конце добавьте шоколадные дропсы или измельченный шоколад.
Переложите тесто в кондитерский мешок или обычный пакет с отрезанным кончиком. Наполните им форму для пончиков примерно на две третьих высоты.
Выпекайте пончики при температуре 180 градусов примерно 15-18 минут. Они должны подрумяниться.
Для глазури смешайте сахарную пудру с молоком, добавляя его постепенно, чтобы получить слегка жидкую консистенцию. В отдельной емкости соедините коричневый с корицей.
Готовые пончики охладите, окуните верхушкой в глазурь, а затем сразу в смесь коричневого сахара и корицы.
Вас также может заинтересовать, как приготовить печенье из ингредиентов в каждом доме.