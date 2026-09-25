UA / RU
rbc.ua
Останні новини
15:41 Люди
Настя Скальницька відповіла хейтерам на тлі скандалу з ексчоловіком: "За мною правда"
14:59 Смачно
Десерт до кави на вихідні: бананові пончики з шоколадом за 15 хвилин (відео)
14:22 Люди
Пісня про почуття після розриву: переможниця "Караоке на майдані" NE TA представила "Емоції"
13:39 Корисне
Не лише в тропіках: чи можна в Україні знайти гриби, які перетворюють комах на зомбі
12:59 Люди
Поцілунок Горової, сльози Бадоєва та дует Трінчер: яким був другий прайм "Фабрики зірок"
12:19 Гороскопи
Телець, Овен і Скорпіон: що робить ці знаки Зодіаку такими впертими
11:42 Люди
Блогерка Верба відреагувала на порівняння свого чоловіка з чоловіком-аферистом Скальницької: "Я не жертва"
11:11 Корисне
Осіння посадка тюльпанів: коли висаджувати цибулини та на яку глибину
09:21 Смачно
Пампушки з часником до борщу: простий покроковий рецепт за 30 хвилин
08:13 Люди
Тетяна Іванова з "Каламбура": як змінилася акторка шоу, яке роками висміювало росіян (свіжі фото)
Всі новини
Головна Смачно Десерт до кави на вихідні: бананові пончики з шоколадом за 15 хвилин (відео)
Смачно 25 вересня 2026 · 14:59
Add as a preferred source on Google

Десерт до кави на вихідні: бананові пончики з шоколадом за 15 хвилин (відео)

Якщо на вихідних хочеться домашнього десерту до кави, приготуйте бананові пончики з шоколадом - їх не потрібно смажити в олії
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Десерт до кави на вихідні: бананові пончики з шоколадом за 15 хвилин (відео)

Рецепт бананових пончиків (фото: Styler)

Ці пончики не потрібно смажити в олії - достатньо запекти їх у духовці. Стиглі банани роблять тісто солодким і ароматним, а кориця, імбир та шоколад додають десерту особливого смаку.

Як приготувати бананові пончики, які стануть чудовим доповненням до вихідних, розповідає Styler з посиланням на рецепт блогерки ev.malinevska в Instagram.

Інгредієнти

Для тіста:

  • 2 стиглих банани
  • 1 яйце
  • 50 г коричневого цукру
  • пів ч. л. кориці
  • пів ч. л. меленого сушеного імбиру
  • 50 г вершкового масла або рослинної олії
  • 130 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • пів ч. л. ванільного цукру або ванілі
  • дрібка солі
  • шоколадні дропси або подрібнений шоколад - за смаком

Для глазурі:

  • 3 ст. л. цукрової пудри
  • 1-2 ст. л. молока
  • пів ч. л. кориці
  • 3 ст. л. коричневого цукру

Як приготувати бананові пончики

Стиглі банани розімніть виделкою до однорідного пюре. Додайте яйце, коричневий цукор, корицю, мелений імбир, ваніль та дрібку солі. Перемішайте до однорідності.

Додайте розтоплене вершкове масло або рослинну олію. Потім всипте борошно, змішане з розпушувачем, і перемішайте тісто. Наприкінці додайте шоколадні дропси або подрібнений шоколад.

Перекладіть тісто в кондитерський мішок або звичайний пакет із відрізаним кінчиком. Наповніть ним форму для пончиків приблизно на дві треті висоти.

Випікайте пончики при температурі 180 градусів приблизно 15-18 хвилин. Вони мають підрум'янитися.

Для глазурі змішайте цукрову пудру з молоком, додаючи його поступово, щоб отримати злегка рідку консистенцію. В окремій ємності поєднайте коричневий цукор із корицею.

Готові пончики охолодіть, занурте верхівкою в глазур, а потім одразу в суміш коричневого цукру та кориці.

Вас також може зацікавити, як приготувати печиво з інгредієнтів, які є в кожному домі.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Тетяна Іванова з "Каламбура": як змінилася акторка шоу, яке роками висміювало росіян (свіжі фото) Люди Тетяна Іванова з "Каламбура": як змінилася акторка шоу, яке роками висміювало росіян (свіжі фото)
Пампушки з часником до борщу: простий покроковий рецепт за 30 хвилин
Пампушки з часником до борщу: простий покроковий рецепт за 30 хвилин Смачно
Овен, Терези та Скорпіон: прогноз астролога Рубі Міранди на кінець вересня 2026
Овен, Терези та Скорпіон: прогноз астролога Рубі Міранди на кінець вересня 2026 Гороскопи
Більше цікавого
Осіння посадка тюльпанів: коли висаджувати цибулини та на яку глибину Осіння посадка тюльпанів: коли висаджувати цибулини та на яку глибину Катерина Собкова · 25 вересня 2026, 11:11
Дитина не хоче вчитися: "Думками навиворіт 2" та інші фільми, які допоможуть знову полюбити школу Дитина не хоче вчитися: "Думками навиворіт 2" та інші фільми, які допоможуть знову полюбити школу Катерина Собкова · 24 вересня 2026, 18:09
Гриби, які світяться в темряві: навіщо їм це потрібно і чи можна назбирати їх в Україні Гриби, які світяться в темряві: навіщо їм це потрібно і чи можна назбирати їх в Україні Наталя Крижанівська · 24 вересня 2026, 10:29
Настя Скальницька відповіла хейтерам на тлі скандалу з ексчоловіком: "За мною правда" Настя Скальницька відповіла хейтерам на тлі скандалу з ексчоловіком: "За мною правда" Юлія Шиканова · 25 вересня 2026, 15:41