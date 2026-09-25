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Головна Люди Пісня про почуття після розриву: переможниця "Караоке на майдані" NE TA представила "Емоції"
Люди 25 вересня 2026 · 14:22
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Пісня про почуття після розриву: переможниця "Караоке на майдані" NE TA представила "Емоції"

Що відчуває людина, коли стосунки вже позаду, але серце ще не поставило крапку?
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Пісня про почуття після розриву: переможниця "Караоке на майдані" NE TA представила "Емоції"

Співачка NE TA (колаж: Styler)

Українська співачка NE TA, справжнє ім’я якої Тетяна Нестеренко, присвятила свою нову пісню "Емоції" почуттям, що залишаються після завершення стосунків. В основі композиції особистий досвід артистки та спроба відпустити людину, яка досі важлива.

Styler із посиланням на пресреліз співачки розповідає про композицію, творчі пошуки NE TA та її повернення на "Караоке на майдані".

Про що пісня "Емоції"

У треку NE TA звертається до історії кохання, яке не закінчується разом зі стосунками. Композиція передає внутрішні переживання та почуття, з якими непросто попрощатися.

Для співачки "Емоції" також стали поверненням до поп-року. До цього вона експериментувала з електронним звучанням і випустила англомовний трек Feel This Vibe у співпраці з DJ ЯR.

Як NE TA знайшла своє звучання

За словами артистки, пошуки музичного напряму тривали три роки. За цей час вона пробувала різні формати та співпрацювала з різними людьми.

"Мені знадобилося три роки, щоб знайти своє звучання. За цей час були різні експерименти, співпраця з різними людьми та музичними напрямами. Сьогодні я точно знаю, яка я як артистка і про що хочу говорити зі своїми слухачами", - каже артистка.

"Мої щирі та особисті тексти довго чекали свого часу, і "Емоції" стали саме тією піснею, з якої починається новий етап моєї творчості", - додала вона.

Окрім цього, нещодавно співачка анонсувала однойменний EP-альбом, до якого має увійти композиція. Його вихід вона планує на 2026 рік.

Повернення на "Караоке на майдані"

Із піснею "Емоції" NE TA повернулася на "Караоке на майдані". Випуск за її участі вийшов на телеканалі ТЕТ 9 серпня.

За інформацією від команди артистки, у 2017 році вона перемогла в шоу. Проєкт став одним із її перших великих музичних досвідів, а через дев’ять років вона знову опинилася на його зйомках - уже з власною композицією.

"Емоції" співачка також виконувала наживо на фестивалі Kovel Vibe.

Пісня про почуття після розриву: переможниця &quot;Караоке на майдані&quot; NE TA представила &quot;Емоції&quot;NE TA на "Караоке на майдані" (фото: пресслужба)

Раніше Styler розповідав, що KUGATESSA з "Фабрики зірок" потрапила у скандал з брендом à propos через прикраси на 40 тисяч.

Теги: Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Співаки
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