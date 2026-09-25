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Главная Люди Песня о чувствах после разрыва: победительница "Караоке на майдані" NE TA представила "Емоції"
Люди 25 сентября 2026 · 14:22
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Песня о чувствах после разрыва: победительница "Караоке на майдані" NE TA представила "Емоції"

Что чувствует человек, когда отношения уже позади, но сердце еще не поставило точку?
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Песня о чувствах после разрыва: победительница "Караоке на майдані" NE TA представила "Емоції"

Певица NE TA (коллаж: Styler)

Украинская певица NE TA, настоящее имя которой Татьяна Нестеренко, посвятила свою новую песню "Емоції" чувствам, которые остаются после завершения отношений. В основе композиции личный опыт артистки и попытка отпустить человека, который до сих пор важен.

Styler со ссылкой на пресрелиз певицы рассказывает о композиции, творческих поисках NE TA и ее возвращении на "Караоке на майдані".

О чем песня "Емоції"

В треке NE TA обращается к истории любви, которая не заканчивается вместе с отношениями. Композиция передает внутренние переживания и чувства, с которыми непросто проститься.

Для певицы "Емоції" также стали возвращением в поп-рок. До этого она экспериментировала с электронным звучанием и выпустила англоязычный трек Feel This Vibe в сотрудничестве с DJ ЯR.

Как NE TA нашла свое звучание

По словам артистки, поиски музыкального направления продолжались три года. За это время она пробовала разные форматы и сотрудничала с разными людьми.

"Мне понадобилось три года, чтобы найти свое звучание. За это время были разные эксперименты, сотрудничество с разными людьми и музыкальными направлениями. Сегодня я точно знаю, какая я как артистка и о чем хочу говорить со своими слушателями", - говорит артистка.

"Мои искренние и личные тексты долго ждали своего времени, и "Емоції" стали именно той песней, с которой начинается новый этап моего творчества", - добавила она.

Кроме того, недавно певица анонсировала одноименный EP-альбом, в который должна войти композиция. Его выход она планирует на 2026 год.

Возвращение на "Караоке на майдані"

С песней "Емоції" NE TA вернулась на "Караоке на майдані". Выпуск с ее участием вышел на телеканале ТЕТ 9 августа.

По информации от команды артистки, в 2017 году она выиграла шоу. Проект стал одним из ее первых больших музыкальных опытов, а спустя девять лет она снова оказалась на его съемках - уже с собственной композицией.

"Емоції" певица также исполняла вживую на фестивале Kovel Vibe.

Песня о чувствах после разрыва: победительница &quot;Караоке на майдані&quot; NE TA представила &quot;Емоції&quot;NE TA на "Караоке на майдані" (фото: пресс-служба)

Ранее Styler рассказывал, что KUGATESSA из "Фабрики зірок" попала в скандал с брендом à propos из-за украшений на 40 тысяч.

Теги: Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Певцы
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