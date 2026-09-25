Не только в тропиках: можно ли в Украине найти грибы, которые превращают насекомых в зомби

Что, если бы паразит мог не просто убить свою жертву, а заставить ее выполнить последнюю "миссию" - причем выгодную именно паразиту? Для некоторых насекомых - это не фантастика, а обычный природный механизм. Некоторые паразитические грибы действительно способны манипулировать поведением хозяина, чтобы успешнее распространять собственные споры.

Styler рассказывает, как работают знаменитые грибы-зомби, действительно ли они увлекают мозг насекомых и можно ли встретить их в Украине.

Гриб не просто убивает насекомое - он меняет его поведение

Самые известные примеры относятся к роду Ophiocordyceps. Эти грибы паразитируют на насекомых, а отдельные виды настолько точно влияют на поведение хозяина, что получили неофициальное название "грибы-зомби".

Один из наиболее исследованных примеров - Ophiocordyceps unilateralis и родственные им грибы, заражающие муравьев. Профессор энтомологии Пенсильванского университета Дэвид Гьюз много лет исследует такие взаимодействия между паразитами и их хозяевами. Ученый называет этот феномен одним из самых ярких примеров манипуляции поведением паразитом.

Мертвый муравей инфицирован грибом (фото: wikipedia.org)

После заражения гриб постепенно развивается внутри насекомого. Когда наступает нужный для него момент, поведение муравья меняется: оно покидает привычное место, спускается к более низкой, более влажной части растительности и находит позицию, благоприятную для дальнейшего развития гриба.

Затем муравей впивается челюстями в растение и погибает. Через некоторое время из ее тела произрастает грибная структура, высвобождающая споры. Они попадают на других насекомых - и цикл начинается снова.

Действительно ли гриб захватывает мозг муравьи

Именно здесь популярная история о "зомбе" несколько упрощает подлинную науку.

Исследователи действительно говорят о манипуляции поведением, но это не значит, что гриб буквально "садится за руль мозга". Механизм гораздо сложнее: гриб взаимодействует с организмом хозяина, а изменения в его нервной и двигательной системах в конечном счете приводят к характерному поведению.

Гьюз описывает этот процесс как взаимодействие грибных генов, продуцируемых ими веществ, нервной системы и физиологии насекомого. Именно такое многоуровневое взаимодействие позволяет паразиту изменять поведение хозяина.

При этом не все Ophiocordyceps делают одинаково. Известны десятки видов, способных влиять на поведение разных насекомых, а исследователи предполагают, что значительная часть такого разнообразия еще не изучена. Миколог Нью-Йоркского ботанического сада Жоао Араужо оценивал, что известных видов, которые могут влиять на поведение насекомых, уже около 35, в то время как сотни других могут оставаться неоткрытыми.

Это не сценарий фильма ужасов

Именно реальные грибы-зомби стали одним из источников вдохновения для творцов разных гороров. Но между фантастикой и природой есть принципиальная разница.

В реальном мире Ophiocordyceps очень специализированы. Они приспособлены к определенным группам насекомых и не способны превращать людей в зомби. Эксперт из "зомби-муравьев" Шарисса де Беккер отмечала высокую видовую специфичность этих грибов.

Поэтому сценарий, при котором человечество увлекает гриб, управляющий поведением людей так же, как Ophiocordyceps управляет муравьями, остается фантастикой.

А вот сам принцип паразитической манипуляции намного старше современных фильмов и видеоигр. В 2025 году исследователи описали в янтаре окаменелости в возрасте около 99 миллионов лет, свидетельствующих о существовании грибов, родственных современным Ophiocordyceps, еще во времена динозавров.

Можно ли найти "гриб-зомби" в Украине

Да, представители рода Ophiocordyceps в Украине зафиксированы. Но здесь важно не сделать сенсационный, но неправильный вывод.

К примеру, международная база Species Fungorum, которую ведут с участием специалистов Королевских ботанических садов Кью, содержит украинскую находку Ophiocordyceps cleoni. Исторически этот гриб был описан как паразит личинок длинноносика Cleonus punctiventris, найденных в почве в Украине. Впоследствии его название перевели в род Ophiocordyceps.

Есть и другой интересный пример - Ophiocordyceps clavulata. В профессиональной литературе этот вид указан для Украины; он паразитирует не на муравьях, а на щитовках - мелких насекомых из семейства Lecaniidae.

Поэтому ответ таков: в Украине можно найти представителей рода, к которому принадлежат знаменитые "грибы-зомби", но подтверждений, что в украинской природе живет именно тот муравьиный вид, заставляющий насекомых исполнять знаменитый "смертельный укус", нет.

И это даже интереснее простого "да или нет": украинские Ophiocordyceps показывают, что сама стратегия паразитирования на насекомых вовсе не является исключительно тропическим явлением. Различные виды этого рода приспособились к разным хозяевам и условиям.