Не лише в тропіках: чи можна в Україні знайти гриби, які перетворюють комах на зомбі

Що, якби паразит міг не просто вбити свою жертву, а змусити її виконати останню "місію" - причому вигідну саме паразиту? Для деяких комах це не фантастика, а звичайний природний механізм. Певні паразитичні гриби справді здатні маніпулювати поведінкою господаря, щоб успішніше поширювати власні спори.

Styler розповідає, як працюють знамениті гриби-зомбі, чи справді вони захоплюють мозок комах і чи можна зустріти їх в Україні.

Гриб не просто вбиває комаху - він змінює її поведінку

Найвідоміші приклади належать до роду Ophiocordyceps. Ці гриби паразитують на комахах, а окремі види настільки точно впливають на поведінку господаря, що отримали неофіційну назву "гриби-зомбі".

Один із найкраще досліджених прикладів - Ophiocordyceps unilateralis та споріднені з ним гриби, які заражають мурах. Професор ентомології Пенсильванського університету Девід Г'юз багато років досліджує саме такі взаємодії між паразитами та їхніми господарями. Науковець називає цей феномен одним із найяскравіших прикладів маніпуляції поведінкою паразитом.

Мертвий мураха інфікований грибом (фото: wikipedia.org)

Після зараження гриб поступово розвивається всередині комахи. Коли настає потрібний для нього момент, поведінка мурахи змінюється: вона залишає звичне місце, спускається до нижчої, вологішої частини рослинності та знаходить позицію, сприятливу для подальшого розвитку гриба.

Потім мураха впивається щелепами в рослину і гине. Через деякий час із її тіла виростає грибна структура, яка вивільняє спори. Вони потрапляють на інших комах - і цикл починається знову.

Чи справді гриб захоплює мозок мурахи

Саме тут популярна історія про "зомбі" дещо спрощує справжню науку.

Дослідники справді говорять про маніпуляцію поведінкою, але це не означає, що гриб буквально "сідає за кермо мозку". Механізм значно складніший: гриб взаємодіє з організмом господаря, а зміни в його нервовій і руховій системах зрештою призводять до характерної поведінки.

Г'юз описує цей процес як взаємодію грибних генів, речовин, які вони продукують, нервової системи та фізіології комахи. Саме така багаторівнева взаємодія і дозволяє паразиту змінювати поведінку господаря.

При цьому не всі Ophiocordyceps роблять однаково. Відомі десятки видів, здатних впливати на поведінку різних комах, а дослідники припускають, що значна частина такого різноманіття ще не вивчена. Міколог Нью-Йоркського ботанічного саду Жоао Араужо оцінював, що відомих видів, які можуть впливати на поведінку комах, уже близько 35, тоді як сотні інших можуть залишатися невідкритими.

Це не сценарій фільму жахів

Саме реальні гриби-зомбі стали одним із джерел натхнення для творців різних горорів. Але між фантастикою та природою є принципова різниця.

У реальному світі Ophiocordyceps надзвичайно спеціалізовані. Вони пристосовані до певних груп комах і не здатні перетворювати людей на зомбі. Експертка із "зомбі-мурах" Шарісса де Беккер наголошувала на високій видовій специфічності цих грибів.

Тож сценарій, за якого людство захоплює гриб, що керує поведінкою людей так само, як Ophiocordyceps керує мурахами, залишається фантастикою.

А от сам принцип паразитичної маніпуляції набагато старший за сучасні фільми та відеоігри. У 2025 році дослідники описали в бурштині скам'янілості віком близько 99 мільйонів років, які свідчать про існування грибів, споріднених із сучасними Ophiocordyceps, ще в часи динозаврів.

Чи можна знайти "гриб-зомбі" в Україні

Так, представники роду Ophiocordyceps в Україні зафіксовані. Але тут важливо не зробити сенсаційний, проте неправильний висновок.

Наприклад, міжнародна база Species Fungorum, яку ведуть за участю фахівців Королівських ботанічних садів К'ю, містить українську знахідку Ophiocordyceps cleoni. Історично цей гриб був описаний як паразит личинок довгоносика Cleonus punctiventris, знайдених у ґрунті в Україні. Згодом його назву перевели до роду Ophiocordyceps.

Є й інший цікавий приклад - Ophiocordyceps clavulata. У фаховій літературі цей вид зазначений для України; він паразитує не на мурах, а на щитівках - дрібних комахах із родини Lecaniidae.

Тому відповідь така: в Україні можна знайти представників роду, до якого належать знамениті "гриби-зомбі", але підтверджень, що в українській природі живе саме той мурашиний вид, який змушує комах виконувати знаменитий "смертельний укус", немає.

І це навіть цікавіше за просте "так чи ні": українські Ophiocordyceps показують, що сама стратегія паразитування на комахах зовсім не є виключно тропічним явищем. Різні види цього роду пристосувалися до різних господарів і умов.