Телець, Овен і Скорпіон: що робить ці знаки Зодіаку такими впертими

У суперечці одні готові поступитися, а інші стоятимуть на своєму до останнього. Астрологи пов’язують таку поведінку з особливостями характеру окремих знаків Зодіаку.

12 місце - Терези

Терези зазвичай не прагнуть сперечатися до перемоги й готові вислухати чужу думку. Вони можуть змінити позицію, якщо побачать переконливі аргументи, адже для них важливіші спокій і гармонія.

11 місце - Близнюки

Близнюки легко переглядають свої погляди, якщо отримують нову інформацію. Вони можуть завзято сперечатися, але не завжди тримаються за одну позицію до кінця.

10 місце - Риби

Риби не завжди наполягають на своєму відкрито. Вони радше підуть від суперечки, хоча у важливих для себе питаннях можуть несподівано проявити неабияку принциповість.

9 місце - Стрілець

Стрільці впевнені у власних переконаннях і не бояться їх відстоювати. Водночас вони здатні змінити думку, якщо побачать нову перспективу або переконаються, що помилялися.

8 місце - Водолій

Водолії люблять мати власний погляд на речі й не надто зважають на думку більшості. Їхня впертість проявляється тоді, коли хтось намагається нав'язати їм правила або обмежити свободу.

7 місце - Рак

Раки можуть довго триматися за рішення, особливо якщо воно пов'язане з близькими людьми чи особистими переживаннями. Переконати їх буває непросто, коли вони вже емоційно визначилися.

6 місце - Лев

Леви впевнені у собі та не люблять визнавати поразку в суперечці. Якщо вони переконані у своїй правоті, можуть досить довго відстоювати позицію, навіть коли аргументи опонента вже звучать переконливо.

5 місце - Терези

Тут Терези вже не врятуються дипломатією: якщо питання принципове, вони можуть несподівано твердо стояти на своєму. Особливо складно змусити їх відмовитися від рішення, яке вони вважають справедливим.

4 місце - Овен

Овни звикли діяти швидко й упевнено, тому не люблять, коли їм вказують, що робити. У суперечці вони можуть піти напролом і відстоювати свою думку до останнього.

3 місце - Скорпіон

Скорпіони не завжди демонструють впертість відкрито, але якщо щось вирішили, змінити їхню позицію дуже складно. Вони можуть роками пам'ятати образи та неохоче відмовляються від своїх принципів.

2 місце - Козоріг

Козороги наполегливі, дисципліновані й звикли доводити справи до кінця. Якщо вони поставили перед собою мету, чужі сумніви навряд чи змусять їх звернути з обраного шляху.

1 місце - Телець

Тельця недарма вважають одним із найбільш принципових знаків Зодіаку. Якщо він уже щось вирішив, переконати його змінити думку може бути справжнім випробуванням - особливо коли рішення здається йому правильним і комфортним.