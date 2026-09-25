Тетяна Іванова з "Каламбура": як змінилася акторка шоу, яке роками висміювало росіян (свіжі фото)

У 1990-х Тетяна Іванова була однією з небагатьох жінок, яких регулярно бачили у популярних гумористичних проєктах. Найбільшу впізнаваність їй принесла "Село дурнів" - одна з найвідоміших частин "Каламбура", де акторка грала Бабу.

Styler розповідає, як з'явилося легендарне розважальне шоу, кого саме грала гумористка та що відомо про її життя сьогодні.

Як працював "Каламбур"

Шоу уперше вийшло на телебачення ще 12 жовтня 1996 року. Це був не звичайний ситком, а своєрідний гумористичний журнал із кількома окремими рубриками. Серед них були "Круте піке», "Бар "Каламбур", "Залізний капут" і "Село дурнів".

У різних частинах шоу актори створювали зовсім різні образи, тому глядачі могли бачити їх у кількох ролях протягом одного випуску.

Особливе місце посідало "Село дурнів". Там жили Мужик, Баба, Морячок, Медвідь і Пчола. Персонажі майже не розмовляли, а гумор будувався переважно на міміці, жестах, перебільшених реакціях та комічних ситуаціях.

"Село дурнів" (скриншот)

Саме тому образи запам'ятовувалися не завдяки довгим діалогам, а завдяки характерній поведінці та зовнішнім деталям.

Як "Каламбур" висміював російські стереотипи

Сьогодні саме "Село дурнів" часто згадують як приклад гумору, в якому українські автори обігрували впізнаваний образ так званої російської глибинки.

У сюжетах використовували характерні стереотипні деталі: ведмедя, самовар, балалайку, алкоголь, образ простакуватого чоловіка та побут села. Через перебільшення цих рис персонажі перетворювалися на карикатурні образи.

"Село дурнів" показував, як виглядає російська глибинка (скриншот)

Водночас важливо, що сам "Каламбур" був ширшим за одну цю рубрику: у ньому висміювали різні побутові ситуації, людські характери та впізнавані соціальні типажі.

Цікаво й те, що шоу створили українські артисти, а згодом його показували і на російському телебаченні.

Тетяна Іванова - та сама Баба

До появи "Каламбура" Іванова вже виступала разом із Сергієм Гладковим та Вадимом Набоковим у тріо "Магазин Фу". Згодом акторка стала частиною основного складу нового гумористичного проєкту.

Її головною роллю стала Баба - дружина Мужика з "Села дурнів". Героїня була емоційною, імпульсивною та дуже впізнаваною, а одним із повторюваних комедійних атрибутів стала сковорідка.

Баба з "Села дурнів" (скриншот)

Однак, Баба була не єдиним образом Іванової у "Каламбурі". Акторка також з'являлася в інших сюжетах, зокрема грала офіціантку та стюардесу.

Стюардеса в "Крутому піке" (скриншот)

При цьому серед основних акторів "Каламбура" Іванова була єдиною жінкою.

Що було після популярного шоу

Після завершення "Каламбура" Іванова не припинила акторську роботу. Вона знімалася в українських та російськомовних телевізійних проєктах, а також працювала в театрі.

Серед її пізніших робіт - серіали "Одесса-мама", "Анка с Молдаванки", "Маестро" та інші проєкти.

Пізніше, 2019 року акторка знову об'єдналася з колегами по "Каламбуру" у проєкті "Іванова-45". А вже наступного року учасники гумористичного колективу виходили на сцену з концертною програмою.

Тож після завершення телевізійної історії "Каламбура" Іванова продовжила працювати за фахом, хоча згодом стала значно рідше з'являтися на екрані.

Як Тетяна Іванова виглядає зараз

Тетяна Іванова народилася 4 жовтня 1965 року в Одесі. У жовтні 2025-го акторці виповнилося 60 років.

Тетяна Іванова сьогодні (фото: facebook.com/vadym.nabokov)

Останніми роками вона веде доволі приватне життя й не так часто з'являється в публічному просторі, як у часи найбільшої популярності "Каламбура". Її чоловік - актор Вадим Набоков, із яким вона разом працювала ще до "Каламбура". У подружжя двоє дітей - син Ілля та донька Марія.

Фотопідбірка з телефона Набокова (фото: facebook.com/vadym.nabokov)

Попри те, що минуло вже багато років, саме Баба з "Села дурнів" залишається роллю, з якою Тетяну Іванову найчастіше асоціюють глядачі.