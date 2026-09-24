Вікторія Білан пояснила, чому вважає ексчоловіка та його нову обраницю "закомплексованими"

Вікторія Білан після болісного розриву з Володимиром Ращуком почала новий етап життя. Акторка не приховує, що пережитий досвід змінив її ставлення до себе та стосунків. Тепер вона відверто говорить і про нову обраницю колишнього, якій, за її словами, може лише поспівчувати.

Чому Білан співчуває новій пасії Ращука

Акторка зазначила, що не шкодує про своє рішення публічно розповісти про зради та неналежне ставлення до неї з боку колишнього чоловіка.

Якби Вікторія могла повернути час назад, вона змінила б лише одне - не давала б Ращуку стільки шансів і раніше пішла б зі стосунків.

"Я б не давала стільки шансів і не пробачала. Це на мене не схоже - пробачати такі речі. Про це я шкодую. Але вже минув час і я живу. Як бачите, я нарешті ожила. Життя продовжується, у мене росте син. Я можу сказати "дякую" за сина", - поділилася артистка.

Говорячи про нову партнерку ексчоловіка, Білан зізналася, що не відчуває до неї ненависті. Навпаки, вона співчуває жінці, оскільки вважає, що ніхто не починає стосунки з думкою, що саме з ним може повторитися подібна історія.

"Я можу пожаліти людину і поспівчувати новій пасії. Ми ж усі думаємо, що з нами так не буде, правда? Я вважаю, що так вчинити могли тільки глибоко закомплексовані й травмовані люди. Я кажу і про нього, і про неї. Нормальна людина так не зробить. Тому Бог їм в поміч, хай живуть", - сказала знаменитість.

Що відомо про розлучення Білан і Ращука

Про розрив Вікторії Білан та Володимира Ращука стало відомо у квітні 2026 року. Тоді актор заявив, що покохав іншу жінку та пішов від дружини. Водночас він говорив, що продовжує брати участь у вихованні їхнього сина Яреми, проте Білан це заперечувала.

Пізніше акторка розповіла про їхній шлюб та зради чоловіка. За її словами, Ращук зрадив їй у період довгоочікуваної вагітності після шести спроб ЕКЗ. Білан зазначала, що після цього він став іншою людиною, а замість підтримки вона стикалася з моральним знущанням.

Акторка також говорила, що через сильні почуття до чоловіка не помічала його поведінки та називала Ращука "абсолютним нарцисом".

Вона наголошувала, що причиною розриву не була різниця у віці.

Офіційно Вікторія Білан та Володимир Ращук розірвали шлюб на початку червня 2026 року. За словами акторки, її колишній не з'явився на суд. Після засідання вона позбулася речей, які належали Ращуку.

Зараз Білан говорить, що час минув і вона живе далі. А головним своїм здобутком у цьому шлюбі акторка називає сина.