Поробка до школи, про яку школярик згадав лише ввечері: 3 ідеї швидких осінніх аплікацій з відео

Знайома ситуація для батьків: дитина вже збирається спати й раптом згадує, що на завтра потрібно принести до школи осінню поробку. Часу шукати складні майстер-класи вже немає, тому доводиться швидко вигадувати щось із того, що є вдома.

Катерина Собкова, редакторка Styler і мама 9-річного школярика, зібрала три ідеї швидких осінніх поробок, які легко можна зробити ввечері з підручних матеріалів.

"Мамо, мені на завтра треба поробка"

Оце, мабуть, одна з тих фраз, які я, як мама школяра, чую найчастіше саме тоді, коли вже час вкладати сина спати, а я втомлена після роботи та побутових справ. Ще вдень дитина нічого не пам'ятала, а ввечері раптом згадує: "А нам завтра треба принести поробку".

І починається квест: що є вдома, з чого це можна зробити і де швидко знайти потрібне листя чи папір.

Восени я не раз ловила себе на тому, що шукаю жовті листочки для шкільного завдання в ті короткі перерви між повітряними тривогами та вибухами. Хочеться просто встигнути знайти матеріали, щоб дитина зранку не прийшла до школи без поробки.

Тому я відібрала ідеї, які дійсно можуть полегшити життя батькам. Для них не потрібні дорогі матеріали чи багато часу - достатньо того, що зазвичай є вдома, і трохи фантазії.

Швидка осіння гірлянда з привидів

Ця поробка підійде не лише для шкільного завдання, а й для осіннього декору дитячої кімнати. Для неї знадобляться найпростіші матеріали, а самі фігурки можна зробити буквально за кілька хвилин.

Що потрібно:

книжкова сторінка, газета або газетний папір;

ножиці;

чорний маркер або фломастер;

дирокол;

мотузка.

Як зробити

1. Підготуйте папір

Складіть книжкову сторінку вдвоє або в кілька шарів. Так можна буде одразу вирізати кілька однакових симетричних фігур.

2. Виріжте привида

Ножицями зробіть простий силует із хвилястим нижнім краєм. Не потрібно домагатися ідеальної форми - саме трохи нерівні контури додадуть поробці характеру.

3. Намалюйте обличчя

Чорним маркером зробіть два очі та невеликий рот. Дитина може придумати для кожного привида різну емоцію.

4. Зробіть отвори

Дироколом пробийте два невеликі отвори у верхній частині фігурки.

5. Зберіть гірлянду

Протягніть мотузку через отвори та розмістіть привидів на однаковій або різній відстані один від одного.

Готову гірлянду можна повісити на стіну, полицю, дзеркало або біля робочого столу.

Об'ємний осінній гарбуз із паперу

Якщо дитині потрібна саме осіння поробка, паперовий гарбуз - один із найпростіших варіантів. Він виходить об'ємним і яскравим, хоча для його створення потрібні лише папір, степлер та кілька декоративних матеріалів.

Що потрібно:

помаранчевий кольоровий папір або тонкий картон;

ножиці або різак для паперу;

дирокол;

степлер;

коричневий і зелений дріт;

соломинка або олівець;

мотузка.

Як зробити

1. Наріжте папір

Підготуйте кілька однакових довгих смужок помаранчевого паперу.

2. Зробіть отвори

Кожну смужку зігніть навпіл і за допомогою дирокола зробіть отвори на обох кінцях.

3. Сформуйте основу

Викладіть смужки хрест-навхрест, щоб вони нагадували сніжинку або зірочку. У центрі скріпіть їх степлером.

4. Зберіть гарбуз

Візьміть коричневий синельний дріт і по черзі нанизуйте на нього кінці паперових смужок. Збирайте їх угорі, поки конструкція не набуде форми об'ємної кулі.

Кінчик дроту закрутіть, щоб сформувати хвостик гарбуза.

5. Додайте зелену спіраль

Намотайте зелений синельний дріт на соломинку або олівець. Зніміть його - вийде акуратна спіралька. Закріпіть її біля хвостика.

6. Зробіть підвіс

За бажанням кілька готових гарбузиків можна нанизати на мотузку та отримати невелику осінню гірлянду.

Ажурний підвісний гарбуз із паперових смужок

Ще один варіант для тих, кому хочеться зробити ефектну осінню прикрасу без складного рукоділля. Тут головний секрет - смужки різної довжини, які після з'єднання утворюють об'ємний силует гарбуза.

Що потрібно:

помаранчевий і зелений двосторонній кольоровий папір або тонкий картон;

ножиці;

лінійка;

клей-олівець;

степлер;

біла нитка або тонка мотузка.

Як зробити

1. Підготуйте паперові смужки

Наріжте помаранчевий папір на смуги однакової ширини. Потрібно зробити п'ять смужок різної довжини: одну найкоротшу, дві середні та дві найдовші.

Із зеленого паперу виріжте невеликий листочок або хвостик.

2. Складіть основу

Викладіть смужки одна на одну в такій послідовності: найдовша, середня, найкоротша, середня, найдовша. Вирівняйте їх по нижньому краю та скріпіть степлером.

3. Надайте гарбузу об'єм

Підніміть верхні кінці смужок і зведіть їх разом. Довші елементи утворять округлі боки, а найкоротша смужка залишиться в центрі.

4. Додайте зелений елемент

Покладіть зверху паперовий листочок або хвостик і закріпіть його степлером.

5. Закрутіть хвостик

Краєчок зеленого паперу можна злегка накрутити на лінійку або тупий бік ножиць, щоб він набув об'ємної форми.

6. Зробіть підвіс

Прив'яжіть нитку до хвостика. Якщо зробити кілька таких гарбузів, їх можна закріпити на спільній мотузці та отримати осінню гірлянду.