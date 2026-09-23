Поделка в школу, о которой школьник вспомнил только вечером: 3 идеи быстрых осенних аппликаций с видео

Знакомая ситуация для родителей: ребенок уже собирается спать и вдруг вспоминает, что на завтра нужно принести в школу осеннюю поделку. Времени искать сложные мастер-классы уже нет, поэтому приходится быстро придумывать что-то из того, что есть дома.

Екатерина Собкова, редактор Styler и мама 9-летнего школьника, собрала три идеи быстрых осенних работ, которые легко можно сделать вечером из подручных материалов.

"Мама, мне на завтра нужно подделка"

Вот, пожалуй, одна из тех фраз, которые я, как мама школьника, слышу чаще всего именно тогда, когда пора укладывать сына спать, а я устала после работы и бытовых дел. Еще днем ребенок ничего не помнил, а вечером вдруг вспоминает: "А нам завтра нужно принести поделку".

И начинается квест: что есть дома, из чего это можно сделать и где быстро найти нужные листья или бумагу.

Осенью я не раз ловила себя на том, что ищу желтые листочки для школьного задания в короткие перерывы между воздушными тревогами и взрывами. Хочется просто успеть найти материалы, чтобы ребенок утром не пришел в школу без подделки.

Потому я отобрала идеи, которые действительно могут облегчить жизнь родителям. Для них не нужны дорогие материалы или много времени - достаточно того, что обычно есть дома, и немного фантазии.

Быстрая осенняя гирлянда из привидений

Эта поделка подойдет не только для школьного задания, но и для осеннего декора детской комнаты. Для нее понадобятся самые простые материалы, а сами фигурки можно сделать буквально за несколько минут.

Что нужно:

книжная страница, газета или газетная бумага;

ножницы;

черный маркер или фломастер;

дырокол;

веревка.

Как сделать

1. Подготовьте бумагу

Сложите книжную страницу вдвое или в несколько слоев. Так можно сразу вырезать несколько одинаковых симметричных фигур.

2. Вырежьте привидение

Ножницами сделайте простой силуэт с волнистым нижним краем. Не нужно добиваться идеальной формы - именно немного неровные контуры придадут поделке характера.

3. Нарисуйте лицо

Черным маркером сделайте два глаза и небольшой рот. Ребенок может придумать для каждого привидения разную эмоцию.

4. Сделайте отверстия

Дыроколом пробейте два небольших отверстия в верхней части фигурки.

5. Соберите гирлянду

Проденьте веревку через отверстия и разместите привидения на одинаковом или разном расстоянии друг от друга.

Готовую гирлянду можно повесить на стену, полку, зеркало или возле рабочего стола.

Объемная осенняя тыква из бумаги

Если ребенку нужна именно осенняя поделка, бумажная тыква - один из самых простых вариантов. Она получается объемной и яркой, хотя для ее создания требуются только бумага, степлер и несколько декоративных материалов.

Что нужно:

оранжевая цветная бумага или тонкий картон;

ножницы или резак для бумаги;

дырокол;

степлер;

коричневая и зеленая проволока;

соломинка или карандаш;

веревка.

Как сделать

1. Нарежьте бумагу

Подготовьте несколько одинаковых длинных полосок оранжевой бумаги.

2. Сделайте отверстия

Каждую полоску согните пополам и с помощью дырокола сделайте отверстия на обоих концах.

3. Сформируйте основу

Выложите полоски крест-накрест, чтобы они напоминали снежинку или звездочку. В центре скрепите их степлером.

4. Соберите тыкву

Возьмите коричневую проволоку и поочередно нанизывайте на нее концы бумажных полосок. Собирайте их вверху, пока конструкция не приобретет форму объемного шара.

Кончик проволоки закрутите, чтобы сформировать хвостик тыквы.

5. Добавьте зеленую спираль

Намотайте зеленую синельную проволоку на соломинку или карандаш. Снимите его - получится аккуратная спиралька. Закрепите ее у хвостика.

6. Сделайте подвес

По желанию несколько готовых тыкв можно нанизать на веревку и получить небольшую осеннюю гирлянду.

Ажурная подвесная тыква из бумажных полосок

Еще один вариант для тех, кому хочется сделать эффектное осеннее украшение без сложного рукоделия. Здесь главный секрет - полоски разной длины, которые после соединения образуют объемный силуэт тыквы.

Что нужно:

оранжевая и зеленая двусторонняя цветная бумага или тонкий картон;

ножницы;

линейка;

клей-карандаш;

степлер;

белая нить или тонкая веревка.

Как сделать

1. Подготовьте бумажные полоски

Нарежьте оранжевую бумагу на полосы одинаковой ширины. Нужно сделать пять полосок разной длины: одну кратчайшую, две средние и две самые длинные.

Из зеленой бумаги вырежьте небольшой листик или хвостик.

2. Сделайте основание

Выложите полоски друг на друга в следующей последовательности: самая длинная, средняя, самая короткая, средняя, самая длинная. Выровняйте их по нижнему краю и скрепите степлером.

3. Придайте тыкве объем

Поднимите верхние концы полосок и сведите их вместе. Более длинные элементы образуют округлые стороны, а самая короткая полоска останется в центре.

4. Добавьте зеленый элемент

Положите сверху бумажный листик или хвостик и закрепите его степлером.

5. Закрутите хвостик

Краешек зеленой бумаги можно слегка накрутить на линейку или тупую сторону ножниц, чтобы она приобрела объемную форму.

6. Сделайте подвес

Привяжите нить к хвостику. Если сделать несколько тыкв, их можно закрепить на общей веревке и получить осеннюю гирлянду.