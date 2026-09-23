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Главная Люди В России Джиган устроил стрельбу и взял заложников: первые детали и видео
Люди 23 сентября 2026 · 10:45
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В России Джиган устроил стрельбу и взял заложников: первые детали и видео

Новые подробности об инциденте, произошедшем еще в июле, стали известны только сейчас
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
В России Джиган устроил стрельбу и взял заложников: первые детали и видео

Джиган устроил стрельбу в своем доме (фото: Styler)

Рэпер-изменник Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, попал в новый скандал. Он устроил стрельбу в собственном доме в Подмосковье и около десяти часов удерживал персонал и охрану в заложниках.

Что произошло и где сейчас Джиган после стрельбы в своем доме, рассказывает Styler.

Что произошло в доме Джигана

РосСМИ со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщили, что инцидент произошел еще в ночь с 3 на 4 июля в коттеджном поселке Шато Соверен в Подмосковье.

Джиган, как сообщается, вооружился карабином "Сайга-9", собрал в гостиной работников дома и охрану и обвинил их в различных преступлениях и предательстве. Артист требовал от людей признаний и угрожал им.

Одного из телохранителей Джиган якобы обвинил в сексуальном насилии над детьми. Мужчину под угрозой оружия заставили "признаться", после чего ему дали несколько секунд в бегство. Затем раздались выстрелы - охранник получил ранения руки и ноги.

Других работников, как утверждает канал, рэпер также обвинял в измене и утечке информации.

Дети были в доме

По сообщениям российских медиа, во время инцидента в доме находились дети Джигана. Они прятались в комнатах и поддерживали связь с матерью, Оксаной Самойловой, которая в тот момент находилась за границей.

После звуков стрельбы в дом приехали охрана коттеджного городка, полиция и знакомые артиста. В конце концов Джигана удалось остановить.

Где сейчас Джиган

После июльских событий Джиган очутился в реабилитационном центре в Израиле.

По данным росСМИ, артиста отправили туда сразу после инцидента, а в августе Джиган публиковал фото и видео. Причины лечения он публично не называл.

Артист проходит трехмесячную программу лечения в центре в Ришон-ле-Ционе. Его контакты и передвижение якобы контролируют сотрудники, а программа включает индивидуальную и групповую терапию.

Что говорит Оксана Самойлова

Mash заявил, что Самойлова в разговоре с редакцией подтвердила сам факт инцидента. В то же время, канал не привел ее прямой цитаты и не уточнил, какие именно детали она подтвердила.

После возвращения в Москву Самойлова якобы усилила охрану для себя и детей.

Кто такой Джиган и почему его критикуют в Украине

Джиган, подлинное имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, родился в Одессе. Украинское происхождение рэпера сделало его позицию после начала полномасштабного вторжения РФ в особенности резонансной.

После 24 февраля 2022 года Джиган не осудил российскую агрессию против Украины и не комментировал удары по украинским городам, в частности, по родной Одессе. В 2023 г. он попал под санкции СНБО среди российских деятелей культуры.

Еще до полномасштабного вторжения Джиган неоднократно попадал в скандалы из-за проблем с алкоголем и наркотиками и лечения в реабилитационных центрах. В 2020 году он сам рассказывал о прохождении лечения после срыва.

В том же году его жена заявляла о серьезном кризисе в браке и подавала на развод, хотя впоследствии пара осталась вместе. В российских медиа также обсуждали видео, где Джиган вел себя агрессивно и грубо в присутствии собственных детей

Ранее мы рассказывали о том, как в Украине отреагировали на визит предателя Джигана в Израиль.

Теги: Новости шоу-бизнеса Шоу-бизнес Звезды шоу-бизнеса Певцы
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