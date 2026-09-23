В России Джиган устроил стрельбу и взял заложников: первые детали и видео

Рэпер-изменник Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, попал в новый скандал. Он устроил стрельбу в собственном доме в Подмосковье и около десяти часов удерживал персонал и охрану в заложниках.
Что произошло и где сейчас Джиган после стрельбы в своем доме, рассказывает Styler.
Что произошло в доме Джигана
РосСМИ со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщили, что инцидент произошел еще в ночь с 3 на 4 июля в коттеджном поселке Шато Соверен в Подмосковье.
Джиган, как сообщается, вооружился карабином "Сайга-9", собрал в гостиной работников дома и охрану и обвинил их в различных преступлениях и предательстве. Артист требовал от людей признаний и угрожал им.
Одного из телохранителей Джиган якобы обвинил в сексуальном насилии над детьми. Мужчину под угрозой оружия заставили "признаться", после чего ему дали несколько секунд в бегство. Затем раздались выстрелы - охранник получил ранения руки и ноги.
September 23, 2026
Других работников, как утверждает канал, рэпер также обвинял в измене и утечке информации.
Дети были в доме
По сообщениям российских медиа, во время инцидента в доме находились дети Джигана. Они прятались в комнатах и поддерживали связь с матерью, Оксаной Самойловой, которая в тот момент находилась за границей.
После звуков стрельбы в дом приехали охрана коттеджного городка, полиция и знакомые артиста. В конце концов Джигана удалось остановить.
Где сейчас Джиган
После июльских событий Джиган очутился в реабилитационном центре в Израиле.
По данным росСМИ, артиста отправили туда сразу после инцидента, а в августе Джиган публиковал фото и видео. Причины лечения он публично не называл.
Артист проходит трехмесячную программу лечения в центре в Ришон-ле-Ционе. Его контакты и передвижение якобы контролируют сотрудники, а программа включает индивидуальную и групповую терапию.
Что говорит Оксана Самойлова
Mash заявил, что Самойлова в разговоре с редакцией подтвердила сам факт инцидента. В то же время, канал не привел ее прямой цитаты и не уточнил, какие именно детали она подтвердила.
После возвращения в Москву Самойлова якобы усилила охрану для себя и детей.
Кто такой Джиган и почему его критикуют в Украине
Джиган, подлинное имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, родился в Одессе. Украинское происхождение рэпера сделало его позицию после начала полномасштабного вторжения РФ в особенности резонансной.
После 24 февраля 2022 года Джиган не осудил российскую агрессию против Украины и не комментировал удары по украинским городам, в частности, по родной Одессе. В 2023 г. он попал под санкции СНБО среди российских деятелей культуры.
Еще до полномасштабного вторжения Джиган неоднократно попадал в скандалы из-за проблем с алкоголем и наркотиками и лечения в реабилитационных центрах. В 2020 году он сам рассказывал о прохождении лечения после срыва.
В том же году его жена заявляла о серьезном кризисе в браке и подавала на развод, хотя впоследствии пара осталась вместе. В российских медиа также обсуждали видео, где Джиган вел себя агрессивно и грубо в присутствии собственных детей
Ранее мы рассказывали о том, как в Украине отреагировали на визит предателя Джигана в Израиль.