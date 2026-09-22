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Гороскопы 22 сентября 2026 · 20:08
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Китайский гороскоп: что ждет Быка, Дракона, Обезьяну и Крысу в любви с 23 сентября

Для кого-то это будет шанс наконец открыть сердце, а для кого-то - проверка чувств
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Китайский гороскоп: что ждет Быка, Дракона, Обезьяну и Крысу в любви с 23 сентября

Какие знаки китайского гороскопа влюбятся (фото: Styler)

Представители четырех знаков китайского гороскопа могут ощутить заметные изменения в личной жизни уже в конце сентября.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, что ждет Быка, Дракона, Обезьяну и Крысы в любви с 23 сентября.

После 23 сентября 2026 года для четырех знаков китайского гороскопа может начаться новый этап в личной жизни. Этот день связывают с энергией Металлической Крысы, которая приходится на месяц Огненного Петуха и год Огненной Лошади.

Металлическая энергия помогает остановиться, посмотреть на свои чувства со стороны и лучше понять собственные желания. А энергия Крысы способствует ясности мыслей и позволяет принимать решения более взвешенно, не подвергаясь мгновенным эмоциям.

Сочетание Металла и Огня создает благоприятный момент для тех, кто готов отпустить прошлые переживания и открыть новые чувства. Именно поэтому для четырех знаков этот период может оказаться поворотным в вопросах любви.

Бык (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Для Быка период с 23 сентября может стать временем новых эмоций и приятных знакомств. Одинокие представители знака могут обратить внимание на человека, к которому ранее не проявляли романтический интерес, а в паре возможно сближение и больше тепла.

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Драконам с 23 сентября стоит быть более открытыми для общения, ведь неожиданная встреча может перерасти во что-то большее. Тем, кто уже имеет отношения, этот период поможет откровеннее говорить о чувствах и общих планах.

Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Для Обезьян начинается благоприятный период для романтики, флирта и новых знакомств. Если вы давно ждали перемен в личной жизни, после 23 сентября может появиться человек, который заставит вас посмотреть на любовь по-новому.

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Крысам следует прислушиваться к собственным чувствам и не отталкивать человека, проявляющего к ним искренний интерес. После 23 сентября личная жизнь может стать более активной, а новое знакомство - получить шанс перерасти в серьезные отношения.

Ранее Styler рассказывал о знаках Зодиака, которые наконец-то отпустят прошлое.

Теги: Астрология Знаки Зодиака Гороскоп
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