Freel вернулся после паузы и простился с "На Відміну Від": что известно о новом этапе артиста

Украинский рэпер Freel после длительной паузы вернулся в активные релизы. Сначала артист представил сингл "Мені казали", который назвал собственным камбеком, а теперь выпустил песню "На Відміну Від" - об истории группы, с которой в свое время получил популярность.

Styler рассказывает, как Freel вернулся к музыке, почему решил окончательно пролистать страницу "На Відміну Від" и что планирует дальше.

Возвращение после длительной паузы

Первой новой работой Freel после перерыва стала песня "Мені казали".

По словам артиста, трек появился из личного опыта и ситуаций, когда он шел на компромиссы с собой и прислушивался к чужим советам вместо своего видения.

"Каждый раз, когда я шел на компромиссы с собой, слушая не собственные сердце и мозг, а друзей, семью, общество, в конце концов выяснялось, что я просто потратил зря время и с самого начала нужно было сделать так, как я хотел. "Мені казали" - это моя попытка осуществить свой камбек так, как его вижу именно я", - объяснил рэпер.

Над синглом работал саундпродюсер Стас Черный, а в записи живых инструментов присоединился мультиинструменталист Сергей Сидоренко.

Freel рассказал историю "На Відміну Від"

Следующий релиз артист посвятил группе, с которой начался один из самых заметных этапов его карьеры.

Песня получила название "На Відміну Від". В ней Freel вспоминает путь коллектива - с первых лет после переезда в Киев до момента, когда группа прекратила существование.

"Сегодня я с ностальгией и благодарностью вспоминаю те времена. 20 лет назад два Андрея переехали из Черкасс в Киев, где в перерывах между двумя работами им удалось написать песни, которые до сих пор любят и слушают", - отметил певец.

Рэпер Freel (фото предоставлено прессслужбой)

Артист признает, что тогда "На Відміну Від" остановились совсем рядом с большим успехом.

"С одной стороны, мы остановились в шаге от по-настоящему большого успеха. С другой стороны, пожалуй, так было нужно и по состоянию на данный момент я бы уже ничего не менял", - говорит он.

Freel также признался, что долгое время не исключал возможности возвращения группы. Но сейчас он понимает, что уже пора "окончательно пролистать эту страницу".

В клипе собрали архивные кадры группы

Вместе с песней "На Відміну Від" Freel представил клип, построенный на архивных материалах из разных периодов истории коллектива.

Над песней, как и над предыдущим синглом "Мені казали", работал саундпродюсер Стас Черный.

Чем известен Freel

Freel - бывший участник рэп-группы "На Відміну Від", которая стала известной в 2000-х. Позже артист начал сольную карьеру и выпустил дебютный альбом "Спалах", получивший музыкальные награды и награды.

Несколько лет Freel тоже работал главным редактором rap.ua.

В 2022 году он записал вместе с Джамалой песню "Коли закінчаться війни", а также присоединился к проекту Ukraіner "Хоробрі міста", представив композицию "Луганськ. Абрикосовий цвіт".