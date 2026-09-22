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Главная Люди Тина Кароль, Иван Дорн и Юлия Юрина: как рожденные в РФ артисты реализовались в украинском шоу-бизнесе
Люди 22 сентября 2026 · 12:59
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Тина Кароль, Иван Дорн и Юлия Юрина: как рожденные в РФ артисты реализовались в украинском шоу-бизнесе

Они родились в разных городах, но впоследствии переехали в Украину и построили здесь карьеру в музыке, на телевидении и в кино
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Тина Кароль, Иван Дорн и Юлия Юрина: как рожденные в РФ артисты реализовались в украинском шоу-бизнесе

Украинские звезды, родившиеся в России (коллаж: Styler)

Многие известные украинцы родились не в Украине. Часто это связано с тем, что их родители в советское время работали или служили в разных регионах СССР. Со временем семьи переезжали в Украину, где будущие артисты учились и начинали профессиональную карьеру.

Styler рассказывает, кто родился в России, но построил свою жизнь и карьеру в Украине.

Тина Король

Тина Кароль, настоящее имя которой - Татьяна Либерман, родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. Ее родители были инженерами и работали на севере. В 1991 году, когда будущей певице было шесть лет, семья переехала в Ивано-Франковск.

Именно в Украине Кароль провела детство и молодость. Она училась в музыкальной школе, а затем поступила в Киевское высшее музыкальное училище имени Глиера. Профессиональную карьеру певица тоже построила в Украине. Она представляла страну на Евровидении-2006, а в 2017 году получила звание народной артистки Украины.

Тина Кароль, Иван Дорн и Юлия Юрина: как рожденные в РФ артисты реализовались в украинском шоу-бизнесеТина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol/)

Юлия Юрина

Певица Юлия Юрина родилась в Анапе Краснодарского края. До совершеннолетия она жила в России, а в 2012 году переехала в Киев. В Украине Юрина изучала украинский фольклор, стала участницей группы YUKO, а затем начала сольную карьеру. Ее творчество в значительной степени связано с украинской традиционной культурой.

Юлия Юрина пока что имеет российское гражданство, но официально подала документы на приобретение гражданства Украины и ожидает решения. В марте 2026 года Государственная миграционная служба приняла документы певицы на смену гражданства. Процесс рассмотрения и принятия решения длится около года.

Тина Кароль, Иван Дорн и Юлия Юрина: как рожденные в РФ артисты реализовались в украинском шоу-бизнесеЮлия Юрина (фото: instagram.com/yurina_yuyu/)

Иван Дорн

Иван Дорн родился 17 октября 1988 в Челябинске. Уже через два года его семья переехала в Славутич. Причиной послужило то, что отец получил работу на Чернобыльской АЭС.

Детство Дорна прошло в Славутиче. Там он начал выступать, участвовал в музыкальных конкурсах и фестивалях. Впоследствии артист стал участником группы "Пара нормальных", после чего начал сольную карьеру. В настоящее время Дорн проживает за границей и имеет неоднозначную позицию по поводу войны.

Тина Кароль, Иван Дорн и Юлия Юрина: как рожденные в РФ артисты реализовались в украинском шоу-бизнесеИван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan/)

Никита Добрынин

Телеведущий Никита Добрынин, настоящее имя которого - Владислав Вакулович, родился 30 декабря 1987 года в поселке Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году, когда ему было около четырех лет, семья переехала в Черновцы.

Там Добрынин окончил школу и поступил на факультет журналистики Черновицкого национального университета. В 2008 году он переехал в Киев, где начал работать по радио. Позже стал телеведущим, работал на М1 и других украинских медиа площадках, а широкой аудитории запомнился как участник и главный герой "Холостяка".

Тина Кароль, Иван Дорн и Юлия Юрина: как рожденные в РФ артисты реализовались в украинском шоу-бизнесеНикита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin/)

Алексей Суханов

Телеведущий Алексей Суханов родился 4 января 1974 года в Иванове. В начале профессиональной карьеры он работал в российских медиа, в том числе на радио и телевидении.

В 2012 году Суханов начал работать в Украине, а в 2014 году переехал сюда жить. Он подал документы на украинское гражданство в 2014 году, а в январе 2022 получил паспорт гражданина Украины.

Суханов был ведущим ток-шоу "Говорить Україна", а затем продолжил работу на телевидении в других проектах.

"Это был удар, потому что это был ребенок для меня. Это был самый главный проект моей жизни", - сказал Суханов в интервью Wave РБК-Украина, говоря о закрытии шоу.

Тина Кароль, Иван Дорн и Юлия Юрина: как рожденные в РФ артисты реализовались в украинском шоу-бизнесеАлексей Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official/)

Злата Огневич

В документах местом рождения певицы указан Мурманск, однако сама Злата утверждает, что действительно родилась не в РФ, а в Кривом Роге. По ее словам, запись о Мурманске появилась из-за службы отца-военного в этом городе. Приблизительно в пятилетнем возрасте семья переехала в Судак в Крыму.

Именно в Крыму Огневич начала заниматься музыкой, а профессиональное образование получала уже в Киеве. Она закончила музыкальное училище имени Глиера, работала солисткой Ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины, а в 2013 году представляла Украину на "Евровидении", где заняла третье место.

Тина Кароль, Иван Дорн и Юлия Юрина: как рожденные в РФ артисты реализовались в украинском шоу-бизнесеЗлата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich/)

Александр Печерица

Украинский актер Александр Печерица родился 4 августа 1982 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Еще в детстве он вместе с родителями переехал в Краматорск.

Позже Печерица поступил в Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, окончивший в 2004 году. Его профессиональная карьера связана с украинским театром и кино. Актер работал в Национальном драматическом театре имени Ивана Франко, а в 2023 получил звание народного артиста Украины.

Тина Кароль, Иван Дорн и Юлия Юрина: как рожденные в РФ артисты реализовались в украинском шоу-бизнесе
Александр Печерица (фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya/)

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