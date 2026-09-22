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Головна Люди Тіна Кароль, Іван Дорн і Юлія Юріна: як народжені в РФ артисти реалізувалися в українському шоу-бізнесі
Люди 22 вересня 2026 · 12:59
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Тіна Кароль, Іван Дорн і Юлія Юріна: як народжені в РФ артисти реалізувалися в українському шоу-бізнесі

Вони народилися в різних містах, але згодом переїхали до України та побудували тут кар'єру в музиці, на телебаченні й у кіно
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Тіна Кароль, Іван Дорн і Юлія Юріна: як народжені в РФ артисти реалізувалися в українському шоу-бізнесі

Українські зірки, що народились в Росії (колаж: Styler)

Чимало відомих українців народилися не в Україні. Часто це пов'язано з тим, що їхні батьки в радянські часи працювали або служили в різних регіонах СРСР. Згодом родини переїжджали до України, де майбутні артисти навчалися та починали професійну кар'єру.

Styler розповідає, хто народився в Росії, але побудував своє життя та кар’єру в Україні.

Тіна Кароль

Тіна Кароль, справжнє ім'я якої - Тетяна Ліберман, народилася 25 січня 1985 року в селищі Оротукан Магаданської області. Її батьки були інженерами й на той момент працювали на півночі. У 1991 році, коли майбутній співачці було шість років, родина переїхала до Івано-Франківська.

Саме в Україні Кароль провела дитинство та юність. Вона навчалася у музичній школі, а потім вступила до Київського вищого музичного училища імені Глієра. Професійну кар'єру співачка також побудувала в Україні. Вона представляла країну на Євробаченні-2006, а 2017 року отримала звання народної артистки України.

Тіна Кароль, Іван Дорн і Юлія Юріна: як народжені в РФ артисти реалізувалися в українському шоу-бізнесіТіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol/)

Юлія Юріна

Співачка Юлія Юріна народилася в Анапі Краснодарського краю. До повноліття вона жила в Росії, а у 2012 році переїхала до Києва. В Україні Юріна вивчала український фольклор, стала учасницею гурту YUKO, а згодом розпочала сольну кар'єру. Її творчість значною мірою пов'язана з українською традиційною культурою.

Юлія Юріна наразі має російське громадянство, але офіційно подала документи на набуття громадянства України та очікує на рішення. У березні 2026 року Державна міграційна служба прийняла документи співачки на зміну громадянства. Процес розгляду та прийняття рішення триває приблизно рік.

Тіна Кароль, Іван Дорн і Юлія Юріна: як народжені в РФ артисти реалізувалися в українському шоу-бізнесіЮлія Юріна (фото: instagram.com/yurina_yuyu/)

Іван Дорн

Іван Дорн народився 17 жовтня 1988 року в Челябінську. Уже через два роки його родина переїхала до Славутича. Причиною стало те, що батько отримав роботу на Чорнобильській АЕС.

Дитинство Дорна минуло в Славутичі. Саме там він почав виступати, брав участь у музичних конкурсах і фестивалях. Згодом артист став учасником гурту "Пара нормальних", після чого розпочав сольну кар'єру. Наразі Дорн проживає закордоном та має неоднозначну позицію щодо війни.

Тіна Кароль, Іван Дорн і Юлія Юріна: як народжені в РФ артисти реалізувалися в українському шоу-бізнесіІван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan/)

Нікіта Добринін

Телеведучий Нікіта Добринін, справжнє ім'я якого - Владислав Вакулович, народився 30 грудня 1987 року в селищі Провіденія Чукотського автономного округу. У 1991 році, коли йому було близько чотирьох років, родина переїхала до Чернівців.

Там Добринін закінчив школу та вступив на факультет журналістики Чернівецького національного університету. У 2008 році він переїхав до Києва, де почав працювати на радіо. Пізніше став телеведучим, працював на М1 та інших українських медіа майданчиках, а широкій аудиторії запам'ятався як учасник і головний герой “Холостяка”.

Тіна Кароль, Іван Дорн і Юлія Юріна: як народжені в РФ артисти реалізувалися в українському шоу-бізнесіНікіта Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin/)

Олексій Суханов

Телеведучий Олексій Суханов народився 4 січня 1974 року в Іванові. На початку професійної кар'єри він працював у російських медіа, зокрема на радіо й телебаченні.

У 2012 році Суханов почав працювати в Україні, а 2014 року переїхав сюди жити. Він подав документи на українське громадянство у 2014 році, а в січні 2022-го отримав паспорт громадянина України.

Суханов був ведучим ток-шоу "Говорить Україна", а згодом продовжив роботу на телебаченні в інших проєктах.

"Це був удар, тому що це була дитина для мене. Це був найголовніший проєкт мого життя", - казав Суханов в інтерв’ю Wave РБК-Україна, говорячи про закриття шоу.

Тіна Кароль, Іван Дорн і Юлія Юріна: як народжені в РФ артисти реалізувалися в українському шоу-бізнесіОлексій Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official/)

Злата Огнєвіч

У документах місцем народження співачки вказаний Мурманськ, однак сама Злата стверджує, що насправді народилася не в РФ, а у Кривому Розі. За її словами, запис про Мурманськ з'явився через службу батька-військового в цьому місті. Приблизно у п'ятирічному віці родина переїхала до Судака в Криму.

Саме в Криму Огнєвіч почала займатися музикою, а професійну освіту здобувала вже в Києві. Вона закінчила музичне училище імені Глієра, працювала солісткою Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України, а 2013 року представляла Україну на “Євробаченні”, де посіла третє місце.

Тіна Кароль, Іван Дорн і Юлія Юріна: як народжені в РФ артисти реалізувалися в українському шоу-бізнесіЗлата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich/)

Олександр Печериця

Український актор Олександр Печериця народився 4 серпня 1982 року в Ленінграді, нині Санкт-Петербурзі. Ще в дитинстві він разом із батьками переїхав до Краматорська.

Пізніше Печериця вступив до Київського державного інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, який закінчив 2004 року. Його професійна кар'єра пов'язана з українським театром і кіно. Актор працював у Національному драматичному театрі імені Івана Франка, а 2023 року отримав звання народного артиста України.

Тіна Кароль, Іван Дорн і Юлія Юріна: як народжені в РФ артисти реалізувалися в українському шоу-бізнесі
Олександр Печериця (фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya/)

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