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Гороскопи 22 вересня 2026 · 12:19
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Сонце у Терезах з 23 вересня: Водоліям, Близнюкам, Левам і Стрільцям сприятиме удача

Зміни вже близько: деякі знаки можуть отримати шанс, який випадає нечасто
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Сонце у Терезах з 23 вересня: Водоліям, Близнюкам, Левам і Стрільцям сприятиме удача

Яким знакам Зодіаку посміхнеться удача наприкінці вересня 2026 (фото: Styler)

23 вересня Сонце переходить у знак Терезів і залишатиметься там до 23 жовтня 2026 року. Цей період може змінити характер процесів у тих сферах життя, за які відповідає сектор натальної карти, куди потрапляє Сонце.

Ексклюзивно для Styler астролог Катерина Соловйова розповіла, які знаки Зодіаку можуть відчути позитивний вплив цього переходу, а кому варто бути уважнішими.

Що означає перехід Сонця у Терези

За словами Соловйової, Сонце в астрології пов’язують із внутрішнім "Я", свідомістю, світоглядом, життєвою силою, енергією, темпераментом, самореалізацією та джерелами самовираження.

"Перевірте, в якому секторі вашого радиксу воно це зробить: у цій сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у вашому житті", - зазначила астролог.

У Терезах Сонце перебуватиме рівно місяць - із 23 вересня до 23 жовтня.

Для яких знаків період буде сприятливим

Позитивний вплив цієї астроподії, за словами Соловйової, можуть відчути:

  • Водолії
  • Близнюки
  • Леви
  • Стрільці.

Для них період може виявитися більш сприятливим у питаннях, пов’язаних із самореалізацією, взаєминами, творчістю та соціальною активністю.

Кому варто бути уважнішими

Астролог водночас наголошує, що положення Сонця у Терезах вважається одним із найскладніших для денного світила.

"Уважними з дією Сонця у цей період треба бути Терезам, Козорогам, Овнам і Ракам", - попередила Соловйова.

Саме цим знакам варто уважніше стежити за процесами, які розгортаються у важливих для них сферах життя впродовж наступного місяця.

Які сфери можуть змінитися

За словами Соловйової, з 23 вересня до 23 жовтня можуть перейти в іншу площину процеси, пов’язані з:

  • індустрією краси
  • дизайном
  • мистецтвом і творчістю
  • дипломатією
  • судочинством
  • партнерством
  • фінансами
  • взаєминами.

Окремо астролог зазначає, що зміни можуть торкнутися також тем здоров’я, дозвілля, дітей, розваг, азартних ігор, публічних виступів, концертів, шоу, вистав, романтичних стосунків, престижних посад і предметів розкоші.

За словами Соловйової, найкраще в цей період стежити саме за тією сферою натальної карти, до якої у конкретної людини переходить Сонце, адже там зміни можуть проявитися найпомітніше.

Раніше Styler розповідав таро-гороскоп на тиждень з 21 до 27 вересня для всіх знаків Зодіаку.

Теги: Астрологія Знаки Зодіаку Гороскоп
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