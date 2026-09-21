Блогерка Скальницька звинуватила колишнього у шахрайстві: деталі скандалу (відео)

Блогерка Анастасія Скальницька після розлучення з Богданом Скальницьким записала емоційне відео, у якому заявила про багаторічний фінансовий обман, борги її бізнесу та зради чоловіка. Спочатку вона планувала не коментувати тему розриву стосунків, але все ж наважилася розкрити правду.

Детальніше про це, розповідає Styler з посиланням на відео Скальницької з її Instagram .

"Мій колишній чоловік - професійний аферист"

Свою історію блогерка розповіла у великому відеозверненні до підписників.

"Мій колишній чоловік - професійний аферист", - почала розповідь Скальницька.

Вона стверджує, що чоловік міг почати з нею стосунки через гроші.

"Почати зі мною відносини, щоб розводити мене у подальшому на гроші, зраджувати мені все життя, залишити мій бізнес у боргах, брати кредити на моїх співробітників", - сказала блогерка.

За словами Анастасії, після оголошення про розлучення вона спочатку очікувала, що вони зможуть розійтися спокійно.

"Я прийняла рішення про розлучення не тому, що щось сталося, а просто останній рік був дуже важкий. Ми не сварилися, були просто складні відносини. Ми жили різним життям", - розповіла вона.

Однак приблизно за десять днів після розриву почали з'являтися факти, про які вона раніше не знала.

"Я не думала, що таке просто існує в реальному житті. Мені зараз здається, що це не моє життя, це серіал", - сказала блогерка.

Анастасія Скальницька з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/skalnytska.n/)

Розповідь про вигадані обшуки та гроші

Окремо Скальницька згадала ситуацію, яка виникла на початку стосунків. Тоді Богдан повідомив їй про проблеми та попросив перевезти гроші до Польщі.

"Він сказав: так, у мене там, я відчуваю, можуть бути проблеми. Я продав всі машини. Я хочу, щоб ти поїхала в Польщу і поклала гроші на свій рахунок, щоб ми на них могли розраховувати", - розповіла вона.

За словами блогерки, наступного дня їй повідомили про нібито обшук у будинку та затримання Богдана.

"Мені дзвонить Богдан. Він каже: "У нас був обшук вдома, всі гроші забрали, я у в'язниці", - згадала Скальницька.

За кілька годин після цього їй зателефонував сам Богдан і попросив дуже велику суму грошей. Скальницька заявила, що продала власний автомобіль, щоб допомогти коханому.

"Я кажу: "Давай я продам свою машину". Думаю, ну, все буває у житті. Зараз я допоможу, потім він мені все поверне", - розповіла вона.

Після цього, за її словами, почалися регулярні фінансові проблеми.

"Не було ні дня, щоб в мене не було боргу"

Блогерка стверджує, що протягом усього шлюбу регулярно віддавала гроші на вирішення проблем чоловіка.

"Просто оцей борг, який був, і надалі всі борги, що були протягом трьох років, їх не існувало. Він просто брав з мене гроші. На ці гроші жив", - заявила вона.

За словами Скальницької, вона продавала автомобілі, речі та навіть брала кредити, щоб закривати фінансові зобов'язання.

"Я почала продавати речі, хто пам'ятає. Робити розпродаж. Ви це бачили", - сказала вона.

Пізніше, за словами блогерки, чоловік неодноразово повідомляв про нові проблеми та необхідність терміново знайти великі суми.

"Він казав: мені сказали, до завтра треба віддати гроші. Або мене там заберуть, чи в мене будуть дуже великі проблеми", - згадала вона.

Скальницька каже, що через це постійно шукала додаткові джерела доходу.

"Так, ці роки я прокидалася, засинала тільки з думкою, де знайти гроші, щоб закрити ці борги. Більше того, я брала навіть на себе кредити", - заявила блогерка.

"Не було ні дня, щоб в мене не було боргу. Це не мої борги, але це мій чоловік. Я йому довіряла просто на тисячу відсотків", - додала вона.

Настя Скальницька з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/skalnytska.n/)

Автомобілі, які виявилися орендованими

Одним із найбільш несподіваних відкриттів після розлучення, за словами Анастасії, стала інформація про автомобілі.

"Потім я дізнаюсь, що машина не наша. Потім я дізнаюсь, що у нас ніколи не було машини. Він всі ці гроші забирав собі", - стверджує вона.

Блогерка заявила, що протягом трьох років не знала, що автомобілі, на які вона витрачала гроші, фактично були орендованими.

"Всі машини. Все було в оренді. В мене ніколи... Я не знала цього за ці три роки. Не було нічого свого, за що я платила. Він мене просто обманював", - сказала Скальницька.

За її словами, схожа ситуація виникла і з автомобілем для доставки її бізнесу.

"Сім місяців тому він каже: давай візьмемо лізинг, робочу машину, доставку. Я кажу: давай. Декілька місяців тому я виплатила за неї гроші. Сьогодні я також дізналася, що це не моя машина, що вона також в оренді", - заявила вона.

Скальницька розповіла про борги бізнесу

Після розлучення, за словами блогерки, ситуація з її бізнесом стала ще складнішою. Вона стверджує, що попросила чоловіка передати їй бізнес, однак протягом десяти днів він цього не робив.

"Десять днів після цього він нічого не передавав. З тих десяти днів він не розраховувався ні за що. Він забрав всі гроші звідти", - розповіла Скальницька.

За її словами, після передачі бізнесу на балансі залишилося лише 800 гривень. Пізніше, стверджує Анастасія, вона дізналася про кредити, які нібито були оформлені на її співробітників.

"І потім мені сказали, що він ще взяв кредити на співробітників. Дівчата боялися мені сказати це", - сказала блогерка.

За її словами, після розлучення вона залишилася з боргами більш ніж на мільйон гривень.

"Він залишив мене, от ми вже розлучилися, з боргами більш ніж мільйон. Я йому кажу: ти взагалі як? Де, я повинна взяти ці гроші? Кредити на мені", - розповіла вона.

Колишнє подружжя з спільним сином Михайлом (фото: instagram.com/skalnytska.n/)

"Я була для нього просто фінансовий проект"

Скальницька також заявила, що чоловік протягом шлюбу зраджував їй. За словами блогерки, вона неодноразово отримувала повідомлення про можливі зради, однак не вірила їм.

"Протягом наших відносин мені часто приходило якесь СМС, що він зраджує. Я настільки довіряла цій людині, я навіть йому скидала ці скріни", - розповіла вона.

Після розлучення, за словами Анастасії, вона почала отримувати більше інформації про особисте життя чоловіка.

"Потім дівчата мені кажуть, він з березня відправляє другим дівчатам квіти. Корзини квітів", - заявила Скальницька.

Також вона стверджує, що дізналася про його зустрічі з іншими жінками. У результаті блогерка зробила висновок, що її стосунки могли мати для чоловіка насамперед фінансовий інтерес.

"Він мене ніколи не кохав. Я була для нього просто фінансовий проект", - заявила Скальницька.

Водночас усі ці звинувачення є твердженнями самої блогерки. Публічних незалежних підтверджень усіх наведених нею фактів у відео вона не надала.

Подарунки виявилися підробками

Ще одним відкриттям, за словами Анастасії, стали дорогі подарунки від чоловіка. Вона розповіла, що під час фінансових труднощів хотіла продати подаровані їй речі, але Богдан нібито відмовляв її від цього.

"Ролекси несправжні. Це підробка. І одна сумка - це підробка", - заявила блогерка.

За її словами, вона зрозуміла це лише тоді, коли спробувала здати речі.

"Він не хотів, щоб я йшла здавати, бо я б дізналася, що це не оригінальні речі", - сказала Скальницька.

Скальницька з дітьми та ексчоловіком (фото: instagram.com/skalnytska.n/)

"Він налаштовував мене проти людей"

Анастасія також розповіла, що, за її словами, чоловік намагався обмежити її спілкування з людьми, які могли звернути її увагу на проблеми у стосунках.

"Він налаштовував мене проти людей, які могли мені відкрити очі", - заявила вона.

Скальницька згадала жінку, яка працювала з нею протягом восьми років та контролювала її фінанси.

"Вона мені з самого початку казала: Настя, не можна так, не можна продавати машину, це неправильно. Це була людина, яка зі мною 8 років і яка слідкує за всіма моїми фінансами, і вона просто йому заважала", - сказала блогерка.

Також вона заявила, що чоловік нібито мав фінансові конфлікти з іншими близькими їм людьми.

"Наших кумів, Яну і Славіка, він кинув на дуже велику суму", - стверджує Скальницька.

Чим закінчиться ця історія та чи буде блогерка звертатися до поліції - поки що невідомо. Скальницька прожила у шлюбі з обранцем 3 роки, за цей час у них народився син, а про розлучення пари стало відомо у вересні цього року.