Зірка "Пари на мільйон" розлучається з другим чоловіком: "Ні про що не шкодую"

Українська блогерка та учасниця реаліті-шоу "Пара на мільйон" Настя Скальницька повідомила про розлучення зі своїм другим чоловіком Богданом Скальницьким.

Про це Styler дізнався з допису, опублікованому на її сторінці в Instagram .

"Ми розлучилися"

Настя не стала розповідати подробиці причин розриву, однак відверто поділилася своїми почуттями. Блогерка наголосила, що вдячна чоловікові за спільні роки та досвід, який вони отримали у стосунках.

За словами Скальницької, попри розлучення, Богдан залишається для неї близькою людиною та батьком їхнього спільного сина. Свою заяву вона супроводила емоційними словами про їхні стосунки.

"Ми розлучилися. Я дуже вдячна тобі за все, і точно ні про що не шкодую. Окрім найпрекраснішого сина ми отримали безцінний досвід, багато щастя, труднощів, кохання і поваги" - йдеться в тексті допису.

"Ти залишаєшся не тільки батьком для Міши, але й дуже близькою мені людиною", - написала вона.

Окремо Настя відзначила, що зараз вони можуть спілкуватися без образ і взаємних претензій. Настя подякувала колишньому чоловікові за доросле ставлення до ситуації та зізналася, що, можливо, свого часу їхній шлюб ще можна було врятувати.

Однак тепер, за її словами, рішення остаточне.

"Окреме дякую що зараз, ми поводимо себе як дорослі люди які поважають один одного, у яких немає образ а тільки розуміння. Можливо, в якись момент все можна було змінити, але зараз це кінець", - резюмувала вона.

Що відомо про пару

Настя Скальницька та Богдан Скальницький одружилися у вересні 2023 року. Для блогерки це був другий шлюб.

У липні 2024 року подружжя стало батьками сина Михайла. Саме спільну дитину Настя назвала одним із найцінніших результатів їхніх стосунків.

До шлюбу з Богданом Настя була одружена з бізнесменом Дмитром Талпою. У цьому шлюбі у неї народилася донька Мілана.

Широкій аудиторії Скальницька стала відома після участі в реаліті "Пара на мільйон", де її партнером у проєкті був комік Марк Куцевалов.