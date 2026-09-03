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Головна Корисне Пересолили суп? Не поспішайте виливати: ці хитрі прийоми врятують вашу страву
Корисне 03 вересня 2026 · 18:01
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Пересолили суп? Не поспішайте виливати: ці хитрі прийоми врятують вашу страву

Є кілька способів виправити смак без літрів води й повторного приготування - і це не досипання у страву картоплі
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Пересолили суп? Не поспішайте виливати: ці хитрі прийоми врятують вашу страву

Пересолений суп можна врятувати кількома простими способами (фото: magnific.com)

Пересолити суп може навіть досвідчена господиня: достатньо не розрахувати кількість солі, взяти занадто солоний бульйон або просто довше поварити страву. На щастя, це ще не привід виливати цілу каструлю.

Styler розповідає, що робити, якщо суп вийшов занадто солоним, і який популярний домашній лайфхак насправді не такий ефективний, як ми звикли думати.

Не поспішайте лити воду

Якщо суп пересолений зовсім трохи, не варто одразу доливати в каструлю багато води. Разом із сіллю ви розбавите й увесь смак, а в результаті можете отримати рідку та невиразну страву.

Краще додавати рідину поступово - по кілька ложок або невеликими порціями - і щоразу пробувати. Для особливо солоного супу краще взяти несолоний або малосольний бульйон, а не звичайний магазинний: у готовому бульйоні натрію може бути вже достатньо.

Ще один хороший варіант - збільшити кількість самих інгредієнтів. Додайте овочі, крупу, локшину, квасолю або м'ясо - залежно від того, який суп готуєте. Так ви розподілите сіль на більший об'єм, не перетворюючи страву на воду.

Є цікавий прийом і для випадків, коли суп уже практично готовий. Частину дуже солоного бульйону можна відлити, а замість нього долити несолоний. Це особливо доречно, якщо рідина в каструлі стала надто концентрованою через тривале кипіння.

Кислинка, вершки та один несподіваний прийом

Якщо суп лише трохи пересолений, його смак іноді можна врятувати не збільшенням об'єму, а балансуванням смаків.

Для борщу, томатного або овочевого супу підійде кілька крапель лимонного соку чи зовсім трохи оцту. Кислота не витягує сіль із супу, але може змінити те, як ми її відчуваємо, тому важливо додавати її буквально потроху.

Ще один прийом, про який не всі знають - крихітна кількість солодкого. У деяких супах можна додати дрібку цукру, трохи меду або іншого відповідного солодкого компонента. Це особливо добре працює з томатними та овочевими стравами. Але й тут головне не переборщити: завдання не зробити суп солодким, а "пом'якшити" смак.

А от із крем-супами ситуація ще цікавіша. Якщо рецепт дозволяє, пересолення можна пом'якшити вершками, сметаною або натуральним йогуртом. Жирність змінює сприйняття солоності та водночас робить смак більш "округлим".

А що ж з картоплею?

Напевно, кожна друга господиня чула пораду: якщо пересолили суп, киньте туди очищену картоплину, а потім дістаньте її, мовляв, вона забере зайву сіль.

Але тут є нюанс. Картопля справді вбирає частину рідини разом із сіллю, однак вона не витягує сіль вибірково. Наприклад під час експерименту The Kitchn різниця була незначною: картопля забирала частину солоного бульйону, але не працювала як своєрідна "губка для солі".

І є ще одна помилка, яку часто роблять після "порятунку" супу: продовжують довго кип'ятити каструлю. Якщо вода випаровується, сіль нікуди не дівається - її концентрація знову зростає. Саме тому після додавання води чи несолоного бульйону краще ще раз скуштувати суп і не залишати його надовго на сильному вогні.

А на майбутнє є просте правило: соліть суп поступово й остаточно коригуйте смак ближче до кінця приготування. Особливо якщо використовуєте готовий бульйон, копченості, сир, соєвий соус або інші продукти, які вже містять сіль.

Раніше ми розповідали про те, як правильно заморожувати кабачки, аби вони не перетворювалися на водянисту кашу.

Теги: Лайфхакі Поради Сіль
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