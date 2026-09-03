Не просто сливове варення: ці 2 інгредієнти повністю змінять його смак

Сезон слив у розпалі, тож саме час спробувати незвичний спосіб заготівлі фруктів на зиму. Домашня заготовка виходить насиченою, ароматною та чудово смакує з випічкою, сирниками чи тостами.

Styler з посиланням на відео в Instagram фудблогерки Ptashka Nadia розповідає, як приготувати шоколадне варення зі слив, яке стане смачним доповненням до десертів і сніданків.

Інгредієнти

Для приготування знадобляться прості продукти:

сливи - 3 кг

цукор - 1 кг

какао-порошок - 80 г

шоколад - 80 г

ванільний цукор - 1 повна столова ложка.

Кількість цукру можна трохи коригувати залежно від того, наскільки солодкі самі сливи. Для рецепта підійдуть добре стиглі та соковиті плоди.

Покрокове приготування

Спочатку сливи потрібно добре помити, розрізати та видалити кісточки. Підготовлені плоди перекладіть у велику каструлю, поставте на плиту та доведіть до кипіння.

Після закипання варіть сливи приблизно 40 хвилин на середньому вогні. Час від часу перемішуйте масу, щоб вона не приставала до дна.

Важливий момент: під час кипіння сливова маса може активно "стріляти" гарячими краплями. Тому будьте обережні та за потреби прикривайте каструлю кришкою, залишаючи можливість для виходу пари.

Через 40 хвилин додайте до слив цукор, какао-порошок, шоколад і ванільний цукор. Усе добре перемішайте, щоб какао рівномірно розійшлося в гарячій фруктовій масі, а шоколад почав танути.

Зменште вогонь до мінімального та варіть варення ще 30 хвилин, періодично помішуючи.

Коли маса стане густішою та одноріднішою, зніміть її з вогню й перебийте занурювальним блендером. Це допоможе зробити консистенцію гладкою та кремовою, без великих шматочків слив.

Після цього знову поставте каструлю на плиту. Доведіть варення до хорошого кипіння та проваріть ще 1 хвилину.

Як зберігати варення

Готове варення потрібно розлити гарячим у заздалегідь стерилізовані сухі баночки. Одразу закрийте їх стерилізованими кришками та щільно закрутіть.

Після охолодження банки варто зберігати у прохолодному темному місці. Завдяки шоколаду та какао звичайне сливове варення перетворюється на густий десерт із насиченим ароматом, який особливо добре смакує в холодну пору року.

Поради, щоб сливове варення було ідеальним

Щоб домашнє варення вийшло справді вдалим, варто звернути увагу не лише на рецепт, а й на якість самих фруктів. На сайті експертки Марти Стюарт (Martha Stewart) радять використовувати стиглі сливи: вони мають насиченіший смак, тоді як недостиглі плоди можуть бути недостатньо солодкими, а перестиглі - вплинути на текстуру готового варення.

Знімати шкірку зі слив перед варінням також не обов'язково. Як зазначає Стюарт, шкірка кісточкових фруктів додає варенню кольору та смаку. Якщо ж ви хочете отримати максимально однорідну консистенцію, після варіння її можна прибрати, а фруктову масу додатково перебити блендером.

Є ще один важливий нюанс: орієнтуватися краще не тільки на вказаний у рецепті час, а й на густоту. Марта Стюарт радить перевіряти готовність варення за консистенцією - воно має добре триматися на ложці та спадати з неї густими повільними порціями.

А якщо сливи дуже солодкі, можна додати трохи свіжого лимонного соку. У класичному рецепті сливового варення Марти Стюарт його використовують для яскравішого смаку, тож невелика кількість кислоти може добре врівноважити солодкість і шоколадні нотки.