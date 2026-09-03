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Головна Люди Цвяхи в носі, танці зі шваброю та музика з овочів: найшаленіші номери на "Україна має талант"
Люди 03 вересня 2026 · 13:41
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Цвяхи в носі, танці зі шваброю та музика з овочів: найшаленіші номери на "Україна має талант"

Деякі учасники приходили на шоу співати й танцювати, водночас інші - дивувати суддів і глядачів
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Цвяхи в носі, танці зі шваброю та музика з овочів: найшаленіші номери на "Україна має талант"

Найяскравіші та найдивніші номери талант-шоу (колаж: Styler)

За роки існування "Україна має талант" на сцені шоу можна було побачити буквально все. Однак кілька виступів, які особливо запам’яталися своєю дивакуватістю, гумором і несподіваними рішеннями.

Styler вирішив згадати номери учасників, які довели: талант - поняття дуже широке, а сцена талант-шоу іноді може перетворитися на місце для найбільш несподіваних експериментів.

Музика з овочів

У сьомому сезоні "Україна має талант" команда Playtronica показала, що музичним інструментом може стати навіть звичайний набір продуктів. На сцені учасники зіграли композицію за допомогою цибулі, капусти, болгарського перцю та інших овочів.

До продуктів під'єднали спеціальну електронну систему Makey Makey: кожен дотик запускав певний звук, фактично перетворюючи овочі на музичні клавіші. У результаті замість звичайного концерту глядачі побачили справжнє "музичне рагу", а журі настільки сподобався експеримент, що команда отримала три "так".

Цвяхи в носі, танці зі шваброю та музика з овочів: найшаленіші номери на &quot;Україна має талант&quot;"Овочева" музика (скриншот)

Танці зі шваброю

Андрій Рябчук прийшов на кастинг талант-шоу 2021 року й одразу здивував незвичною "партнеркою" - звичайною шваброю. Замість традиційного танцювального дуету він закрутив із нею номер, демонструючи харизму та артистичність.

Та на цьому не зупинився: після танцю Андрій запросив до дуету Машу Єфросиніну, здійснивши свою давню мрію. Щоправда, журі його виступ не оцінило - Сергій Притула натиснув червону кнопку, а інші судді також сказали "ні", тож далі в шоу Рябчук не пройшов.

Цвяхи в носі, танці зі шваброю та музика з овочів: найшаленіші номери на &quot;Україна має талант&quot;Танці зі шваброю від учасника шоу отримали три "ні" (скриншот)

Сергій Агарков - номер, від якого судді затамували подих

На сцені "Україна має талант" Сергій показав номер, який більше нагадував небезпечний експеримент. Харків'янин демонстрував трюки, пов'язані з болем і вогнем: проковтнув палаючий факел, дозволив ударити себе сокирою в живіт, а потім засовував довгі цвяхи собі в ніс.

Наймоторошніше було те, що сам учасник виконував усе абсолютно спокійно, тоді як глядачі та судді ледве могли на це дивитися. Саме завдяки таким шокуючим трюкам його виступ став одним із найбільш запам’ятовуваних у сезоні.

Цвяхи в носі, танці зі шваброю та музика з овочів: найшаленіші номери на &quot;Україна має талант&quot;Цвяхи в носі стронгмена (скриншот)

Французькі коміки Les Beaux Frères

Цей дует здивував публіку незвичним номером, у якому поєднав гумор, оголення та точну хореографію. Артисти виконували синхронний танець, використовуючи лише невеликі білі рушники, щоб прикриватися.

Уся комічність виступу полягала ще й у точності рухів: достатньо було найменшої помилки - і рушник міг опинитися не на своєму місці.

Номер викликав у залі гучний сміх і став одним із найбільш неординарних виступів дуету.

Цвяхи в носі, танці зі шваброю та музика з овочів: найшаленіші номери на &quot;Україна має талант&quot;Дует із "танцюючими" рушниками (скриншот)

"Мишка" та мишоловки

Цей номер точно належить до найбільш шокуючих в історії шоу.

Учасник вийшов на сцену в образі великої сірої миші, а далі влаштував вкрай незвичний перформанс із мишоловками. Він навмисно падав на розставлені на сцені пастки, які з характерним клацанням спрацьовували просто під час виступу.

Номер викликав у суддів радше шок, ніж захоплення, і точно запам'ятався глядачам як один із найдивніших експериментів шоу.

Цвяхи в носі, танці зі шваброю та музика з овочів: найшаленіші номери на &quot;Україна має талант&quot;Виступ із мишоловками (скриншот)

Ольга Лящук - трощила кавуни силою стегон

Номер Ольги складно забути.

2021 року українська стронгвумен просто на сцені розчавила п'ять кавунів за 36,5 секунди. На цьому випробування не завершилося: вона також протягнула платформу, на якій перебували люди, загальною вагою понад 226 кг.

до речі, сроба з кавунами була зафіксована представником Книги рекордів України.

Цвяхи в носі, танці зі шваброю та музика з овочів: найшаленіші номери на &quot;Україна має талант&quot;Найсильніша жінка потрапила до Книги рекордів (скриншот)

Раніше ми писали про українського ветерана, якому після важкого поранення вдалося шокувати суддів талант-шоу своїм виступом - чоловік, у якого відсутні кінцівки та зір, влучно стріляв з лука по мішенях.

Теги: Україна має талант Люди
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