Минуле знову кличе їх назад: ці знаки Зодіаку не можуть відпустити колишніх

Для одних розрив - це початок нового життя, а для інших - лише пауза. Деякі знаки Зодіаку довго зберігають почуття до колишніх і не виключають другого шансу для стосунків.

12 місце - Водолій

Водолії цінують свободу і після розриву зазвичай намагаються рухатися вперед, а не повертатися до вже пройденого етапу. Вони можуть зберігати теплі почуття до колишніх, але відновлювати романтичні стосунки погоджуються нечасто.

11 місце - Стрілець

Стрільці не люблять озиратися назад і після розриву швидко переключаються на нові враження. Навіть якщо колишній партнер знову з'явиться в їхньому житті, представники цього знаку спершу добре подумають, чи варто починати все спочатку.

10 місце - Овен

Овни можуть сильно переживати розрив, але їхній запальний характер рідко дозволяє довго залишатися в минулому. Повернутися до колишнього вони можуть хіба що через сильний сплеск емоцій - щоправда, таке примирення не завжди буває надовго.

9 місце - Близнюки

Близнюки здатні раптово згадати про колишнього і навіть написати йому повідомлення з цікавості. Проте їхня мінливість часто не дозволяє остаточно визначитися: повернутися до старих стосунків чи відкрити двері новому роману.

8 місце - Лев

Леви можуть повернутися до колишніх, якщо відчувають, що між ними досі залишився сильний зв'язок. Водночас представники цього знаку не люблять відчувати себе відкинутими, тому для примирення їм важливо побачити щире бажання партнера відновити стосунки.

7 місце - Діва

Діви довго аналізують причини розриву і можуть подумки повертатися до минулих стосунків ще багато місяців. Якщо вони вирішать, що проблеми можна було виправити, представники цього знаку цілком здатні дати колишньому другий шанс.

6 місце - Козоріг

Козероги не схильні до спонтанних повернень, але якщо колишні стосунки були серйозними, їм буває складно просто викреслити їх зі свого життя. Вони можуть відновити роман, якщо бачать у цьому перспективу та впевнені, що старі помилки не повторяться.

5 місце - Терези

Терези дуже цінують партнерство і можуть сумувати не лише за людиною, а й за відчуттям гармонії, яке давали стосунки. Якщо після розриву залишилися почуття, представники цього знаку нерідко готові спробувати все ще раз.

4 місце - Риби

Риби - великі романтики, які можуть ідеалізувати минулі стосунки та згадувати передусім хороші моменти. Через це колишній партнер легко знову стає важливою людиною в їхньому житті, особливо якщо почуття ще не згасли.

3 місце - Рак

Ракам надзвичайно важко відпускати людей, до яких вони по-справжньому прив'язалися. Вони можуть роками зберігати емоційний зв'язок із колишніми та охоче погодяться на примирення, якщо побачать шанс повернути колишню близькість.

2 місце - Скорпіон

Скорпіони переживають кохання дуже глибоко, тому навіть після розриву сильні почуття можуть залишатися надовго. Якщо між партнерами все ще є пристрасть, довіра та емоційний зв'язок, представник цього знака цілком може спробувати повернути минулі стосунки.

1 місце - Телець

Тельці очолили рейтинг тих, хто найчастіше повертається до колишніх. Вони важко звикають до змін, цінують стабільність і можуть довго триматися за стосунки, які колись приносили їм відчуття безпеки та комфорту.

Для Тельця повернення до колишнього - не обов'язково крок назад: якщо почуття залишилися, він може спробувати відновити те, що колись було важливим. Особливо якщо переконаний, що цього разу пара зможе уникнути старих помилок.