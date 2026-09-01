Гроші люблять сміливих: ці знаки Зодіаку не бояться ризикувати заради прибутку

Астрологи склали рейтинг знаків Зодіаку за їхньою готовністю йти на фінансовий ризик - від обережних стратегів до тих, хто легко робить сміливі ставки.

Styler розповідає, хто зі знаків найбільше прагне заробити навіть там, де немає гарантій.

12 місце - Рак

Ракам важливо відчувати фінансову безпеку, тому вони не люблять ставити під загрозу те, що вже мають. Перед ризикованим рішенням вони довго зважуватимуть усі "за" і "проти" та радше виберуть гарантований дохід.

11 місце - Діва

Діви чудово вміють рахувати гроші, але саме тому не поспішають ризикувати ними. Їм потрібно побачити чіткий план, прорахувати можливі втрати й лише після цього вони можуть погодитися на фінансову авантюру.

10 місце - Телець

Тельці люблять гроші та комфорт, але втрачати накопичене зовсім не хочуть. Вони можуть інвестувати або спробувати щось нове, проте перевагу зазвичай віддають надійним варіантам із прогнозованим результатом.

9 місце - Терези

Терези можуть ризикнути, якщо бачать хорошу перспективу, але спочатку намагатимуться отримати пораду від людини, якій довіряють. Їм складно зробити ставку наосліп - надто велика невизначеність змушує їх вагатися.

8 місце - Козоріг

Козороги готові ризикувати, але тільки тоді, коли цей ризик є частиною великої стратегії. Вони можуть вкласти значну суму у перспективний проєкт, якщо бачать можливість отримати серйозний результат у майбутньому.

7 місце - Риби

Риби здатні несподівано піти ва-банк, особливо якщо їм підказує інтуїція. Іноді вони приймають рішення, які здаються нелогічними для інших, але саме така сміливість може привести їх до несподіваного фінансового успіху.

6 місце - Близнюки

Близнюки не бояться пробувати нові способи заробітку та легко перемикаються з одного джерела доходу на інше. Вони можуть ризикнути заради цікавої можливості, хоча іноді змінюють рішення так само швидко, як і приймають його.

5 місце - Лев

Леви люблять масштаб і не хочуть задовольнятися малим, тому заради великої мети можуть піти на серйозний ризик. Вони впевнені у своїх силах і часто вважають, що сміливість рано чи пізно буде винагороджена.

4 місце - Водолій

Водолії не бояться експериментів, особливо якщо йдеться про незвичайну ідею або новий спосіб заробітку. Вони можуть вкластися в те, що інші вважають надто ризикованим, якщо бачать у цьому потенціал.

3 місце - Стрілець

Стрільці - справжні шукачі пригод, і гроші не виняток. Вони легко можуть погодитися на ризик заради великого прибутку, адже вірять у свою удачу та не люблять упускати перспективні шанси.

2 місце - Овен

Овни діють швидко й не звикли довго стояти осторонь, коли бачать можливість заробити. Вони готові зробити сміливу ставку навіть тоді, коли результат не гарантований, а інколи саме така рішучість приносить їм великі гроші.

1 місце - Скорпіон

Скорпіони очолюють рейтинг тих, хто готовий ризикувати заради грошей. Вони не просто йдуть на ризик - вони намагаються прорахувати ситуацію, знайти слабке місце та використати його на свою користь, тому можуть сміливо заходити навіть у дуже складні фінансові історії.