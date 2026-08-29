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Гороскопи 29 серпня 2026 · 12:07
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Хто кохає найсильніше: ці знаки Зодіаку здатні розтопити навіть холодне серце

Для когось кохання - це слова, а для когось - вчинки
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Хто кохає найсильніше: ці знаки Зодіаку здатні розтопити навіть холодне серце

Які знаки Зодіаку найвідданіші у стосунках (фото: Magnific)

У коханні кожен знак Зодіаку проявляє себе по-різному: хтось більш стриманий, а хтось готовий на романтичні вчинки заради партнера.

Styler розповідає, які знаки Зодіаку вважають найбільш відданими та романтичними.

12 місце - Водолій

Водолії можуть щиро кохати, але не завжди готові демонструвати свої почуття так, як цього очікує партнер. Для них особливо важливі свобода, дружба та інтелектуальна близькість, тому надмірна романтика може швидко втомити.

11 місце - Близнюки

Близнюки легко закохуються та вміють зачарувати співрозмовника, але їхні почуття можуть бути мінливими. Їм важливо, щоб у стосунках було цікаво, весело й не бракувало нових емоцій.

10 місце - Стрілець

Стрільці кохають яскраво й щедро, проте не люблять, коли стосунки перетворюються на клітку. Вони здатні подарувати партнеру багато пригод і позитивних емоцій, якщо відчуватимуть достатньо свободи.

9 місце - Овен

Овни не звикли довго приховувати симпатію: якщо хтось їм подобається, це зазвичай стає очевидно дуже швидко. У коханні вони пристрасні та ініціативні, хоча іноді їхня імпульсивність може провокувати суперечки.

8 місце - Козоріг

Козороги не завжди демонструють почуття словами, зате чудово показують їх вчинками. Вони серйозно ставляться до стосунків і готові докладати зусиль, щоб партнер почувався надійно та комфортно.

7 місце - Діва

Діви проявляють любов через турботу, увагу до деталей і бажання допомогти коханій людині. Вони можуть здаватися стриманими, але якщо вже впустили когось у своє серце, то ставляться до цього дуже серйозно.

6 місце - Лев

Леви люблять красиво й щедро, а своєму партнеру можуть влаштовувати справжнє свято. Вони потребують взаємного захоплення та уваги, але натомість готові дарувати багато тепла, пристрасті й підтримки.

5 місце - Терези

Терези вважаються одними з найбільш романтичних знаків Зодіаку. Вони цінують гармонію, красиві побачення та ніжність, а заради коханої людини часто готові шукати компроміси.

4 місце - Телець

Тельці кохають глибоко, віддано й дуже чуттєво. Вони цінують стабільність і фізичну близькість, тому можуть стати надзвичайно надійними партнерами, якщо відчувають взаємність.

3 місце - Рак

Раки буквально створені для турботи про близьку людину - принаймні за астрологічними стереотипами. Вони сильно прив’язуються, цінують емоційну близькість і готові вкладати всю душу в стосунки.

2 місце - Скорпіон

Скорпіони кохають пристрасно та дуже глибоко, не сприймаючи поверхневих стосунків. Якщо вони справді закохалися, то можуть бути надзвичайно відданими, хоча іноді їхня ревнивість та емоційність створюють напругу.

1 місце - Риби

Риби очолюють наш рейтинг завдяки своїй романтичності, чутливості та здатності повністю занурюватися у почуття. Вони тонко відчувають партнера, люблять проявляти ніжність і часто готові робити заради кохання справжні романтичні вчинки.

Раніше Styler розповідав, чому метелика, який залетів у дім, вважають звісткою від померлих і що кажуть прикмети.

Теги: Астрологія Знаки Зодіаку Гороскоп
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