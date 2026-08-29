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Гороскопи 29 серпня 2026 · 06:04
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Таро-гороскоп на 29 серпня: кому усміхнеться удача, а кому варто бути обережним

Одна подія може змусити вас переглянути плани, але для когось це стане приємним сюрпризом
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 29 серпня: кому усміхнеться удача, а кому варто бути обережним

Гороскоп Таро на 29 серпня для всіх знаків Зодіаку (фото: Magnific)

Карти Таро підказують, яким може бути 29 серпня для всіх знаків Зодіаку. Розклад покаже, де варто скористатися моментом, а де краще не поспішати з рішеннями та словами.

Styler розповідає, що обіцяють карти кожному знаку у суботу.

Овен

Карта Таро: Трійка Пентаклів, перевернута

29 серпня може виникнути відчуття, що ваші зусилля не отримують належної оцінки або хтось із команди працює не так, як ви очікували. Не поспішайте звинувачувати інших - відверта розмова допоможе зрозуміти, де саме виникла проблема.

Телець

Карта Таро: Паж Кубків

День може подарувати Тельцям приємну звістку, несподіване повідомлення або теплу зустріч. Карта радить бути відкритими до нових емоцій - навіть невеликий жест може підняти вам настрій.

Близнюки

Карта Таро: Десятка Мечів

Для Близнюків ця карта говорить про завершення непростого періоду. 29 серпня краще не триматися за те, що вже втратило сенс, адже після остаточної крапки з'явиться простір для нового етапу.

Рак

Карта Таро: Трійка Мечів

Ракам варто уважніше поставитися до своїх емоцій: старі образи або неприємна розмова можуть знову нагадати про себе. Не намагайтеся приховати те, що вас болить - чесність із собою допоможе швидше відпустити ситуацію.

Лев

Карта Таро: Трійка Жезлів, перевернута

Левам може здатися, що плани на майбутнє розвиваються повільніше, ніж хотілося б. Не варто через це панікувати: зараз краще переглянути стратегію та виправити те, що заважає рухатися вперед.

Діва

Карта Таро: П'ятірка Жезлів

29 серпня Діви можуть опинитися в центрі суперечок або конкуренції. Головне - не втрачати контроль і не перетворювати кожну незгоду на особистий конфлікт.

Терези

Карта Таро: Сімка Жезлів

Терезам доведеться відстоювати власну позицію, навіть якщо оточення з нею не погоджується. Карта радить не здаватися під тиском і не поступатися важливим для вас принципам.

Скорпіон

Карта Таро: Шістка Кубків

Цей день може повернути Скорпіонів до приємних спогадів, старих друзів або людини з минулого. Зустріч чи звістка можуть подарувати тепле відчуття ностальгії й нагадати про те, що для вас справді важливо.

Стрілець

Карта Таро: Лицар Мечів

Стрільці відчують сильний імпульс діяти швидко та рішуче. Однак перш ніж робити різкий крок або говорити все, що думаєте, варто переконатися, що поспіх не створить нових проблем.

Козоріг

Карта Таро: Королева Жезлів

Козорогам карта радить проявити впевненість, харизму та ініціативність. 29 серпня вас можуть помітити й оцінити значно більше, ніж ви очікуєте, особливо якщо не будете ховатися в тіні.

Водолій

Карта Таро: Зірка

На Водоліїв чекає день надії, натхнення та віри у власні сили. Зірка нагадує, що навіть якщо бажаний результат ще далеко, ви вже рухаєтеся у правильному напрямку.

Риби

Карта Таро: Вісімка Жезлів

Для Риб 29 серпня може стати дуже динамічним днем із новинами, повідомленнями та швидким розвитком подій. Не відкладайте важливі справи: обставини можуть складатися на вашу користь саме тоді, коли ви діятимете без зайвих сумнівів.

Раніше Styler розповідав про знаки Зодіаку, які брешуть так переконливо, що ви й не здогадаєтесь.

Теги: Гороскоп Знаки Зодіаку Гороскоп Таро Астрологія
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