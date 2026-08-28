Запах "мокрих шкарпеток" в авто: як самостійно почистити кондиціонер без СТО

Styler пояснить, як самостійно очистити кондиціонер і що зробити, аби неприємний запах не повертався.

Звідки беруться "мокрі шкарпетки" в авто

Найчастіше причина ховається не в самому повітрі, а у випарнику кондиціонера. Зокрема, під час роботи на ньому утворюється конденсат, а разом із вологою там можуть накопичуватися пил, бруд та мікроорганізми. Саме тому після ввімкнення кондиціонера в салоні може з'являтися характерний запах сирості.

Перед очищенням рекомендуємо перевіряти салонний фільтр. Якщо він давно не змінювався, забитий пилом або вологий, його краще замінити. Іноді лише одна така дія вже повністю вирішує проблему.

Якщо ж запах залишається, можна провести очищення спеціальним піноутворювальним очищувачем для автомобільного кондиціонера. Такі засоби продаються в магазинах автотоварів і зазвичай мають довгу трубочку, за допомогою якої піну подають до випарника через повітроводи або дренаж - залежно від конструкції конкретного авто.

Перед використанням обов'язково потрібно прочитати інструкцію саме до вашого засобу. Не варто навмання заливати рідину в повітроводи або електричні компоненти - неправильне застосування може нашкодити автомобілю.

Після очищення дайте системі добре просохнути. Також перевірте, чи нормально працює дренаж кондиціонера: під час роботи системи під автомобілем зазвичай з'являються краплі води. Якщо конденсат не відводиться, волога може накопичуватися всередині й запах швидко повернеться.

Як самостійно очистити кондиціонер в авто (фото: magnific.com)

Простий трюк після поїздки

Є ще одна звичка, яка допомагає не доводити кондиціонер до такого стану.

За кілька хвилин до завершення поїздки вимкніть кондиціонер, але залиште вентилятор працювати. Тепле зовнішнє повітря допоможе просушити випарник і зменшити кількість вологи всередині системи.

Також не варто нехтувати заміною салонного фільтра. Якщо в автомобілі є відповідна рекомендація виробника, дотримуйтеся її, а після їзди по дуже запиленій місцевості або в умовах великої кількості пилку фільтр може потребувати уваги раніше.

Наприклад, старший директор з автомобільних випробувань Consumer Reports Джейк Фішер, прямо пояснює причину запаху "мокрих шкарпеток" із кондиціонера.

За його словами, проблема найчастіше пов'язана з конденсатом на випарнику. Волога затримується, а якщо не встигає нормально відводитися, там можуть розмножуватися бактерії та пліснява - звідси й затхлий запах.

До всього, у Consumer Reports навіть є окрема інструкція саме про те, як позбутися затхлого запаху кондиціонера.

Там радять:

увімкнути вентилятор на низьку швидкість;

відкрити вікна;

використати дезінфікувальний засіб для кондиціонера ;

; нанести його в повітрозабірник системи кондиціонування;

після цього перевірити та замінити салонний фільтр, якщо він забруднений.

На завершення підкреслимо, якщо ж після очищення запах все ж таки не зникає, швидко повертається або в салоні з'являється запах антифризу, пального чи горілої проводки, краще не експериментувати самостійно. Тут проблема може бути вже не в забрудненому кондиціонері, а в іншій частині автомобіля.