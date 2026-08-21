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Корисне 21 серпня 2026 · 15:41

Неприємний запах зі смітника зникне назавжди: 5 хитрощів, які реально працюють

Прості домашні хитрощі допоможуть позбутися неприємного запаху без дорогих ароматизаторів
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Неприємний запах зі смітника зникне назавжди: 5 хитрощів, які реально працюють

Простий лайфхак допоможе позбутися неприємного запаху зі сміттєвого відра (фото: magnific.com)

Навіть якщо ви регулярно виносите сміття, неприємний запах може залишатися у відрі та швидко поширюватися кухнею. Але є кілька простих способів, які допоможуть вирішити цю проблему за допомогою звичайних домашніх засобів.

Styler розповість, що покласти у сміттєве відро, щоб на кухні довше залишався приємний запах.

Цитрусова шкірка

Не викидайте шкірки лимона, апельсина чи мандарина. Покладіть кілька шматочків на дно пакета або безпосередньо у відро.

Цитрус має сильний свіжий аромат, який допоможе перебити запах від харчових відходів. Шкірку краще міняти кожні кілька днів.

Харчова сода

Це один із найпростіших варіантів. Насипте на дно чистого сухого відра 2-3 столові ложки соди, а потім вставте пакет.

Сода допомагає поглинати неприємні запахи та зайву вологу. Коли вона стане вологою, її потрібно замінити.

Кавова гуща

Після ранкової кави не поспішайте викидати гущу. Невелику кількість можна висушити, покласти в маленьку тканинну торбинку або паперовий фільтр і залишити біля сміттєвого пакета.

Аромат кави допоможе замаскувати неприємні запахи. Важливо використовувати саме суху гущу, оскільки волога може сприяти появі цвілі.

Папір на дно

Часто проблема не тільки в самому смітті, а й у рідині, яка накопичується на дні пакета. Саме вона може стати джерелом різкого запаху.

Покладіть на дно кілька шарів старої газети, паперовий рушник або шматок картону. Вони вбиратимуть частину вологи, тому запах буде слабшим.

Оцет для самого відра

Якщо запах уже в'ївся у пластик, просто новий пакет може не допомогти. Після того як винесли сміття, вимийте відро водою з мийним засобом, а потім протріть його розчином оцту з водою.

Після цього обов'язково залиште відро відкритим до повного висихання. Саме вологе відро часто стає причиною того, що неприємний запах повертається.

Головне - не використовувати всі засоби одночасно. Для щоденного підтримання свіжості достатньо соди або цитрусової шкірки, а саме відро варто регулярно мити та добре висушувати.

Нагадаємо, як раніше ми розповідали, що таке "метод картотеки" і як він може змінити ваш підхід до продуктів.

Теги: відро Запахи Аромати Поради
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